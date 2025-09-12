Lo que dice el libro que propone un profundo cambio a la regulación financiera

Billetes de $ 100.000 pesos colombianos. Foto: Cristian Garavito

Recuerdo, hace unos 17 años, que las empresas más importantes del mundo, o por lo menos, las que aparecían en todos esos afamados escalafones que hacen con frecuencia las publicaciones especializadas en asuntos económicos, eran siempre compañías petroleras o de alimentos. Eran los tiempos del oro negro y de la globalización, de esa escena en donde los fabricantes de productos alimenticios eran los reyes de la fiesta en docenas de países. Pero todo cambió y hoy, en tiempos de IA y de pantallas, las empresas más importantes son todas tecnológicas. Sí, los Googles, los Meta, los Apple, los, los, los...

El porqué es simple de explicar: Hay países donde hay más teléfonos celulares que habitantes, o, incluso, más cuentas de redes sociales que toda la población adulta de ese país. Las personas ya encienden la pantalla de su teléfono más de 100 veces por día y gastan más de tres horas navegando en sus redes sociales. Hacemos el mercado por medio de una app, ya no llevamos efectivo en el bolsillo, pero sí la tarjeta en el celular; ya no hay que cambiar dólares cuando salimos del país porque sale mejor en una app, o simplemente con una misma empresa podemos conseguir transporte casi que en todos los países del mundo. Casi todo ha cambiado, ¿por qué no debería suceder lo mismo con el sistema financiero y, sobre todo, en un país como Colombia donde todavía hay tantos retos por delante?

Pues sobre esa postura fue escrito el llamado ‘playbook’ o la hoja de ruta 2026-2030 con el que se busca un “sistema financiero incluyente, competitivo e innovador”. Hecho por la gente de Colombia Fintech, pero basado en la intervención de todas las compañías que agremian, va alineado incluso con la realidad misma de la que habló el superintendente Financiero César Ferrari: “Los cambios son tantos, tan rápidos, tan extendidos y en tantas dimensiones, que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era: la era del conocimiento, que es digital”.

Así que no se trata solo de la industria, el mismo Gobierno tiene claro que el país necesita actualizar su regulación. Ferrari aseguró que “los consumidores financieros usan cada vez más los depósitos de bajo monto para realizar sus operaciones financieras” y que el país debe viajar hacia el llamado de los datos abiertos y las “finanzas integradas”. Entonces, mientras se presenta el libro completo a comienzos de 2026, la hoja de ruta en su versión compilada, aquí va una selección de 15 puntos importantes que prometen un debate amplio y ancho en un país anclado en legislaciones que probablemente tienen más años que usted, que está leyendo este texto:

Propuestas transversales

El triángulo de la inclusión financiera

“Se basa en tres pilares estratégicos asociados a procesos de liberalización que busca eliminar barreras estructurales y crear condiciones necesarias para un ecosistema financiero más inclusivo, competitivo e innovador. El fundamento de esta propuesta se alinea con las tendencias globales más avanzadas en transformación financiera digital. A nivel mundial, la intersección entre servicios financieros digitales y la infraestructura pública digital está redefiniendo completamente el sector financiero”.

Liberalización de las tasas

Aquí hay cinco propuestas:

Formalizar el crédito mediante la eliminación de la tasa de usura Mayor acceso a tasas diferenciadas. Hacia una metodología transparente de cálculo de la tasa de interés bancario corriente. Innovación en desembolsos por medio de las tarjetas y plataformas digitales. Experimento controlado: suspensión temporal de la tasa de usura.

Liberalización de datos

Son cuatro propuestas:

Gobernanza público - privada para construir estándares con todos los actores. Acelerando la inclusión mediante datos abiertos estratégicos. Empoderamiento al ciudadano: educación sobre datos para un crédito más justo y accesible. Garantizando la inclusión e innovación con un regulador autónomo.

Liberalización de dinero

En este capítulo hablan de tres propuestas:

Bre-b para todos. Interoperabilidad en acción: Bre-b y las finanzas abiertas. Blindaje digital con la seguridad y gestión de fraudes en Bre-b.

El dilema del 4x1000

Proponen seis alternativas

Adiós al Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, lo que se traduce en “dinero en movimiento sin barreras. GMF fuera de las transferencias propias Eliminación del GMF en la agregación GMF solo en el retiro de efectivo GMF interoperable, operativo y coordinado Cuentas externas para fintechs de factoring y confirming

Retenciones

Son dos las propuestas:

Nivelando el campo donde se eliminen las retenciones a pagos digitales. Tarjetas libres de retenciones.

Cuando cada pago deja huella

Cuatro son las propuestas de este capítulo:

Un marco regulatorio integral para limitar progresivamente el uso del efectivo en Colombia. Alertas tempranas para transacciones significativas. Billetes grandes bajo control por medio de una limitación progresiva en la emisión y circulación de estos papeles. No más efectivo en las notarías.

Repensando la regulación y la supervisión

Aquí hay cinco propuestas:

Que la Superfinanciera tenga un mandato explícito para que sus dependencias investiguen condiciones de mercado, barreras de entrada y prácticas de concentración. Flexibilización en la información reportada a la Superfinanciera Trámites inteligentes ante la Superfinanciera Facilitar la incorporación de nuevos actores Presencia económica significativa sin barreras de moneda local, lo que quiere decir que hay que reformar los criterios dispuestos por el Estatuto Tributario.

Identidad digital universal

Son dos propuestas:

Fraude bajo control, otorgándole a la Superfinanciera un mandato explícito para promover la competencia en el mercado. Biometría al servicio de la inclusión financiera

Recaudo ágil

Son cuatro las propuestas:

Actualizar la normativa de recaudos tributarios para permitir que las fintechs y los neobancos puedan participar. Ampliar la autorización de recaudo. Las comisiones habilitadas para el recaudo digital. Autorizar medios de pago digital para el recaudo tributario a las fintech y los neobancos.

