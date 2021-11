Lograron ‘democratizar’ el acceso al comercio electrónico para pequeños negocios

Fabián Corredor es el emprendedor de Vive Tech, la compañía que tiene en sus manos la plataforma en la nube Vive Travel, una “tecnología usada por más de 2 mil empresarios del turismo en nueve países” y que en México, por ejemplo, ha permitido que algunos de los hoteles aumentaran sus ventas directas hasta un “13x”, dice. También desarrollaron, bajo el mismo concepto, Vive Shops, una “plataforma de comercio electrónico que hoy es usada por más de 5 mil pequeños comercios como supermercados, fruvers, carnicerías, droguerías, ferreterías, tiendas de barrio, papelerías, tiendas de mascotas, entre otros”. ¿Cómo lo hizo? en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos lo cuenta.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años. Ingeniería electrónica en la universidad de Los Andes (no concluido), Administración de empresas en El Rosario, Negocios internacionales en El Rosario y especialista en Gerencia de mercadeo también de El Rosario. Máster en marketing digital ESDEN Business School.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Ayudar a los pequeños empresarios del turismo a tener por muy bajo costo la tecnología que usan los grandes, de esta manera bajar los excesivos niveles de intermediación a los que estaban acostumbrados de plataformas como Booking, Expedia, Airbnb, etc. Queremos lograr que todos estos empresarios puedan aumentar su venta directa por canales digitales (sin intermediarios). Así nace nuestra plataforma en la nube Vive Travel: tecnología usada por más de 2 mil empresarios del turismo en nueve países. En México tenemos casos de hoteles que aumentaron sus ventas directas hasta 13X.

Con la pandemia ampliamos nuestro mercado con la misma idea: ayudar al pequeño comercio a adaptarse al cambio y de forma muy sencilla permitirle entrar al mundo del comercio electrónico. Así nace Vive Shops, plataforma de comercio electrónico que hoy es usada por más de 5 mil pequeños comercios como supermercados, fruvers, carnicerías, droguerías, ferreterías, tiendas de barrio, papelerías, tiendas de mascotas, entre otros.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ha sido un proceso de prueba y error. Todo inició con un canal de turismo regional en el llano de Colombia. Esa idea no funcionó, no podíamos contra los grandes jugadores. Pero eso nos permitió notar que los pequeños comercios sufrían mucho esa alta intermediación, así que cambiamos del modelo de intermediar, al modelo de entregarles las herramientas para evitar, de forma autónoma, esa intermediación y por sí solos llegar a ventas en línea interesantes. Se volvió nuestra religión, ayudarle a los pequeños a desarrollar su modelo de negocio en Internet. Por eso Vive Shops recoge la misma lógica que tenía Vive Travel y ha ayudado a muchos empresarios a sobrellevar la crisis e incluso potenciar sus negocios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los socios hacíamos todo al principio y no cobrábamos, entonces no había mayores costos. Gradualmente con el primer MVP se logró cerrar clientes que generaron los recursos para los primeros colaboradores. Así estuvimos 4 años hasta que participamos en Shark Tank, entran a la sociedad tres de los tiburones; sin embargo, para ese momento, ya éramos autosostenibles. La inversión se usó para expandir mercado y fortalecer el frente tecnológico.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Además de bajar el costo de intermediación que muchas industrias sufren por no sentirse preparados para tener una estrategia de comercio electrónico, estamos contribuyendo a la reactivación económica apoyando a los pequeños empresarios y comerciantes del país. Queremos democratizar el acceso al comercio electrónico y entregar herramientas para complementar sus negocios y conseguir ingresos adicionales a los de su operación ‘core’.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. La filosofía de la empresa se alinea perfecto a mi propósito de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No estoy cerrando a esas opciones, el mundo de los negocios es dinámico, pero en este momento no me pasa por la cabeza.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido una experiencia maravillosa. Hay que dejar muchas cosas a un lado y rodearse bien. Sin embargo, al final, la satisfacción es propia y de quienes vivieron el proceso contigo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Quiero estar en toda Latinoamérica, al menos países con economías emergentes, ser la solución que usa David para ponerse al nivel de Goliat.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Expansión regional, consolidación de equipos y procesos al interior. Automatización e inteligencia artificial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mucho. Podemos estar en el país que sea de forma transparente. Incluso tenemos clientes en España que no se percatan de la ubicación de su proveedor.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido no, creo que un inversionista no es solo recurso económico. Debe conectarse e involucrarse, de lo contrario no es una inversión sino un préstamo y no es lo que buscamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Trabajar de manera informal. Tarde o temprano eso representa un problema.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi padre fue un trabajador incansable, emprendedor, un comerciante sin mucha formación, pero que sorprendía a todos. Sigo a muchos emprendedores relevantes y autoridades en diferentes frentes y especialidades. No creo poder elegir uno solamente, sin embargo, me gusta mucho la forma de pensar de Jack Ma.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, pero la más reciente fue la pandemia. Vivíamos del sector del turismo, pensé que tendríamos que liquidar la empresa. Dimos un viraje a la ruta, algunos ajustes y hoy somos mucho más grandes que al iniciar la pandemia (teníamos en enero de 2020 en total 13 colaboradores y hoy son 55).

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, TVALLEY, liderada por Mauricio Hoyos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto. Está cambiando preceptos arraigados en la mente de los pequeños comercios y empresarios, eso definitivamente es un impacto social que trascenderá en el tiempo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Probablemente haciendo parte de la junta directiva y dedicado a proyectos sociales alternos, nuevas iniciativas de la empresa o incluso algún nuevo mercado al que hayamos ingresado. Vive tiene que estar en un punto en el que además de entregar la herramienta tecnológica de gestión lleva opciones de negocio complementarias a los comercios que representarán al menos un 15% adicional de sus ingresos totales por la operación tradicional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre me ha apoyado y comprendido. Mis hijos son mi inspiración y además aman trabajar conmigo e involucrarse con lo que hace la empresa. Emprendo con mis amigos así que imposible un papel más relevante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ya lo he hecho y me encanta. Hoy por hoy apoyo a varios emprendimientos en etapa temprana y asesoro a las empresas de TVALLEY en procesos de transformación digital.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Juan Rey, el genio tecnológico CTO y socio, Felipe Jiménez está en la empresa desde que inició, cuando éramos solo 3. Era un practicante que aún no se había graduado y hoy es el COO de ViveTech. Lidera todas las operaciones y a un equipo de casi 20 colaboradores.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Corazón. Creo que soy un generador permanente de oportunidades. Abro puertas que a los ojos de muchos podrían ser imposibles, inalcanzables, lejanas. Y eso mantiene al equipo siempre motivado pues no pueden creer que hayamos logrado X o Y cliente, aliado, contrato, en fin. Pero cada uno de esos lo hemos manejado y gestionado con el corazón, siempre buscando el mejor resultado de quien recibe nuestros productos, pese a que represente en ocasiones perder.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Confío en mi equipo. Eso me costó mucho pues suelo estar en todo y me cuesta delegar ciertas cosas. Hoy es mi equipo quien me orienta. Ese es el mayor aprendizaje como empresario. Y que seguir la intuición a veces tiene sentido, aunque a veces parezca, para la mayoría, la decisión más descabellada.