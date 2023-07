Los emprendedores que buscan que usted compre su casa totalmente en línea

Felipe Restrepo y Camilo Ruiz crearon Vecindario. Hoy los respalda YCombinator. Foto: PIPEPLUTON-

Nos llegó un menaje que en el asunto decía: “Historias emprendedores | Vecindario Latam”. Fuimos al cuerpo del correo: “Hoy quisiera contarles un poco de la historia de Camilo y Felipe, fundadores de Vecindario, una proptech que está transformando el sector inmobiliario desde el desarrollo de tecnología”. Entonces fuimos un poco más abajo: “Vecindario nace hace un poco más de 4 años como una plataforma para conseguir clientes potenciales para las principales constructoras del país; evolucionando a ser un marketplace de proyectos inmobiliarios en el que, apalancados por YCombinator (la aceleradora de startups más importante del mundo), Rockstart y otra serie de inversionistas, vendimos más de 4.500 unidades de vivienda, superamos la barrera de 1 billón de pesos en transacciones y le enseñamos a miles de colombianos cómo hacer posible su proceso de compra de vivienda”

Buscamos información y, efectivamente, YCombinator, por donde han pasado emprendedores como Simón Borrero de Rappi o Freddy Vega de Platzi, confirma en su página web que es una startup activa en su red y en el nicho de tecnología financiera bajo la sombrilla proptech. Entonces hablamos nuevamente con nuestro primer contacto y también con Felipe Restrepo, quien respondió nuestro formato de entrevista de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 33 años y estudié Administración de Negocios en la Universidad EAFIT.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Vecindario como lo conocemos hoy, nació después de muchas otras historias de emprendimiento. Estoy emprendiendo desde que estaba muy chiquito, tuve negocios desde el colegio, en diferentes sectores, historias de éxitos como la red de comercialización que armé con más de 1.300 vendedores cuando tenía como 19 años y también muchos fracasos como restaurantes, empresa de aguas, entre otros que me llevaron a hace un poco más de 10 años a encontrarme de nuevo con Camilo, mi amigo desde la infancia, para convertirnos en socios y crear Habla Creativo, una agencia de marketing digital que después de trabajar con marcas enormes a nivel nacional e incluso internacional, la enfocamos particularmente en atender clientes del sector inmobiliario, llegando a trabajar con las constructoras más importantes del país.

De todo esto nació Vecindario. Inicialmente como una plataforma que captaba leads (datos) de personas interesadas en comprar vivienda y se los vendía a las constructoras dueñas de los proyectos inmobiliarios; luego incursionamos en la venta de inmuebles, a través de un marketplace que reunía la oferta inmobiliaria de las principales ciudades del país y un equipo de asesores que acompañaban a las personas a lo largo del proceso, hasta que hacían realidad su proyecto de comprar una propiedad. A lo largo de este proceso logramos vender más de 4.500 unidades de vivienda, superando el billón de pesos en transacciones.

Y ahora estamos llevando Vecindario a un nuevo nivel, el que nos llevará a no solo transformar la forma que se compra vivienda en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cómo? A partir de la creación de tecnología para simplificar el proceso de compra de vivienda, hacerlo cada vez más cercano a las necesidades y comportamientos de los clientes y potenciando así los resultados comerciales de las diferentes empresas que conforman el sector. Contamos con una solución tecnológica que abarca todo el proceso de compra de vivienda, entregando herramientas a directores comerciales, asesores inmobiliarios y otros actores, para habilitar nuevos canales de venta, potenciar sus escenarios actuales y apostarle a que una persona pueda comprar casa totalmente en línea.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Algunas de las claves para ejecutar todo en la vida son: Tener una única misión completamente clara, crear un tablero de control para hacer seguimiento a las métricas, analizar métricas predictivas semanalmente, es decir, las métricas que me hacen llegar a la misión, por ejemplo en términos de venta no solo revisar el número de apartamentos vendidos que es el resultado, si no analizar las palancas de crecimiento que me hacen mover esas métricas; por ejemplo número de oportunidades de negocio, número de visitas a proyectos, tasa de conversión a ventas, entre otros.

También es fundamental buscar aliados en todos los frentes, es fundamental contratar colaboradores increíbles, mentores en múltiples frentes, abogados, contadores, revisores, aceleradores, banqueros, en general es asegurarnos de rodearnos bien en todos los frentes ya que esta ruta es dura y necesitamos apoyo en todo. Ningún emprendedor logra crecer sin crear lo que yo llamo nuestro propio ecosistema que por ejemplo a mi me ha facilitado mucho las cosas.

La pregunta obligatoria es cómo crear nuestro propio ecosistema y yo siempre digo que en la vida tenemos que ser personas fáciles de relacionar, por ejemplo algunos de mis inversionistas más relevantes, fueron primero clientes con los que salía tomar café, mi buena relación con los bancos se da desde antes de que necesitara grandes sumas de dinero, algunos de mi equipo antes eran mis líderes en otros procesos y así.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nunca la plata llega de la noche a la mañana, en medios vemos como uno publica que levanta uno o varios millones de dólares y esto desmotiva a muchos emprendedores que están comenzando, pero la realidad es que todo es un proceso. Para crear mi primera empresa de barquillos recuerdo que comencé con un capital 50.000 pesos hace 15 años y eso se multiplicó en ventas de inmediato, después para las siguiente empresa si necesité algunos recursos adicionales que venían de ahorros y algunos aportes familiares que es lo que se denomina bootstrapping hasta que llegó el momento de construir Vecindario y fue un proceso completamente diferente. Iniciamos con capital nuestro, pero cuando uno tiene una misión enorme y con ganas de hacerlo rápido, necesita acudir a fuentes externas y así fue como decidimos llamar a algunos clientes o amigos para que realizaran inversiones con nosotros, y debo decir que realmente fue fácil ese inicio por la reputación que habíamos construido con nuestros emprendimientos pasados.

Hoy sabemos que levantar capital es importante, pero que ningún capital es más importante que las ventas de una empresa y que el éxito tampoco corresponde a que tanto capital levantes, si no a qué nivel puedas crecer

Después comenzó la etapa más emocionante, nos inscribimos a Rockstart la aceleradora más importante de Latam y justo el día del DemoDay (El día cuando uno presenta la startup ante miles de personas) teníamos la expectativa de levantar US$250.000 y levantamos ese día 5 veces ese valor y eso nos dió la confianza para seguir construyendo este reto tan grande, unos meses después decidimos aplicar por tercera vez a Ycombinator, la aceleradora más importante del mundo, y después de muchos intentos, logramos pasar y acá levantamos otra cantidad de dinero importante.

Hoy sabemos que levantar capital es importante, pero que ningún capital es más importante que las ventas de una empresa y que el éxito tampoco corresponde a que tanto capital levantes, si no a qué nivel puedas crecer.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy estoy transformando uno de los sectores más importantes de la economía global, y haciendo que cada día sea posible que más personas en el mundo tengan un hogar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Simplificando el proceso.

Muchas personas se quedan sin cumplir su proyecto de invertir en una propiedad, por desconocimiento y por lo complejo que resulta hacerlo; es un proceso en el que intervienen más de 10 actores, en el que hay muchísima información (y más desinformación) que hacen que una persona o una familia pueda desistir fácilmente. Justamente lo que nosotros buscamos es poner la tecnología al servicio de hacer esto mucho más sencillo, que una persona pueda encontrar la información en múltiples canales, poder cotizar su apartamento en línea, hacer el proceso de vinculación y separación, sin importar en dónde esté, siempre buscando que el proceso sea muy intuitivo para el usuario y se ajuste a todas las necesidades del constructor o promotor.

6. ¿Soy feliz?

Sí. Este es un camino lleno de retos, no es fácil y tampoco puedo decir que todos los días me despierto feliz, emprender es una montaña rusa, pero cuando uno ve hacia atrás más de 4.500 familias que cumplieron el sueño de sus vidas, provoca hasta llorar de la emoción y es saber que hoy estamos viviendo un paso duro de todo eso grande que queremos construir.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Yo siento que uno como emprendedor uno tiene que estar siempre abierto a todas las opciones. Hoy Vecindario no está en venta ya que tengo mucho por construir, pero sabemos que cuando queremos construir sueños tan grandes como hacer ciudades, necesitamos hacer fusiones, adquisiciones y ventas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es muy duro, si uno decide hacerlo por tener más tiempo, libertad, dinero rápido y además, es una expectativa que no se alinea mucho a la realidad. Esta ruta es bien dura y retadora, solo imagina que si la empresa debería crecer 3X cada año, nosotros como emprendedores nos debemos aprender a formar 3 veces más rápido en todo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Soy muy soñador, esto en algunos momentos es muy bueno y en otros no tanto ya que siempre quiero más, hace 4 años le decía a un inversionista que mi sueño era tener el 1% de las ventas del sector inmobiliario en Colombia, lo logré y ya ese dejó de ser el sueño.

Hoy sueño con tener una compañía más global, una compañía que le permita a cualquier persona en el mundo hacer una compra de una vivienda 100% digital y me encantaría transformar mucho la forma de habitar las ciudades, este último es un sueño más volado que más adelante contaré detalles.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora estamos creando la tecnología global para digitalizar el proceso de compra de vivienda, tenemos el reto de integrar más canales y más actores del proceso en un solo lugar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Estamos creando tecnología que pueda usarse a nivel global; este es un sector que tiene particularidades legislativas y financieras en cada territorio, pero lo que nosotros buscamos es que el producto que creamos se pueda adaptar a estas condiciones sin sacrificar la experiencia ni para el usuario final ni para la constructora o promotora.

De hecho, hoy nuestras herramientas ya se utilizan en varios países como: República Dominicana, México, Ecuador, Guatemala y próximamente Estados Unidos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hoy Vecindario tiene varios inversionistas importantes; creo que como tal no son desconocidos, pero no teníamos relación con todos, en la ruta se van conociendo personas y empresas que te ayudan a conseguir capital para seguir creciendo, en las que hemos depositado nuestra confianza y que además nos han ayudado a crecer, no solo desde lo económico, sino también con un conocimiento impresionante.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que son varias cosas que nunca debería cometer y acá puedo enumerar algunas:

Contratar gente tan rápido sin estar seguro de validar todos los aspectos que una persona debería tener para crecer en un equipo y más si van a desempeñar cargos de liderazgo.

Convertir a líder al mejor del proceso, creo que me costó mucho entender que el mejor en marketing, el mejor comercial o el mejor en algún proceso no necesariamente es el mejor líder del proceso, por un lado va lo técnico y por otro el liderazgo.

Tener tantas empresas o unidades de negocio en simultánea.

Dejar a un lado los procesos legales y contractuales, siento que cuando uno va creciendo y todo va muy bien, se olvida que en un futuro pueden existir problemas y es mejor dejar todo claro desde el principio y un buen abogado puede ahorrar muchos dolores futuros.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La inspiración más grande la tengo todos los días al ver una población que no tiene tantas oportunidades y siento la responsabilidad profunda de aprovechar las que he tenido o he abierto para ir haciendo caminos para otros y dentro de esto también me he apoyado de emprendedores increíbles en múltiples industrias que sería triste no mencionarlos a todos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Como lo mencionaba anteriormente, lo que hemos construido hoy, tiene detrás las historias de muchos fracasos, de emprendimientos que no salieron bien, de ideas de negocio que tuvimos que dejar a un lado y de decisiones muy difíciles que hemos tenido que tomar. Pero renunciar a esto es renunciar al sueño de nuestras vidas, entonces tirar la toalla, no. Eso sí, elegir es saber renunciar a cosas y en la vida con mucho dolor he tenido que dejar cosas que amo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si. Nosotros hemos tenido la fortuna de hacer parte de dos programas de aceleración muy relevantes. El primero es YCombinator, que es la aceleradora de startups más importante del mundo, por ella han pasado empresas como Rappi, Stripe, Airbnb, Twitch, entre otras; hacer parte de esto es recibir conocimiento de los más tesos a nivel mundial y poder hacer parte de una red de emprendedores enorme de los que aprendemos todos los días. También está Rockstart, con la que hoy seguimos trabajando arduamente, nos han acompañado en diferentes momentos del negocio.

Y a su vez hacemos partes de otras comunidades de emprendimiento como es Ongoing, qué es el programa de emprendimiento de la Universidad EAFIT, del que también soy parte del equipo fundador, otra comunidad de emprendedores LGBTQ+ de América.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. Con lo que estamos haciendo estamos creando las condiciones para que el sector inmobiliario siga creciendo en todo el mundo, y eso tiene un impacto económico impresionante; sumado a que esto siempre trasciende en el propósito más bonito, y es que cada vez más personas puedan tener un hogar; el día que todas las personas en el mundo puedan acceder a lo que nosotros entendemos como hogar que es una casa, el espacio físico, una familia, como sea que se componga y un entorno armónico; estoy seguro que este mundo va a ser un lugar muchísimo mejor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Vecindario le permitirá a cualquier persona en el mundo acceder a una vivienda de una forma muy sencilla, en un futuro no estaremos hablando de viviendas ni mecanismos de inversión como se hablan hoy, por ejemplo nosotros estamos convencidos de crear nuevas formas de habitar, construir y financiar las ciudades.

Yo siempre había querido participar en política y después de mucho tiempo, me di cuenta que mi real sueño era crear bienestar para más personas y creo que lo haré realidad repensando estas nuevas ciudades.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son sumamente importantes, como ya lo he mencionado, este es un camino que está lleno de retos, de decisiones difíciles y de mucho trabajo; por lo que siempre tener a tu familia, a la pareja y amigos cerca es fundamental, buscar el equilibrio, tener espacios para nosotros mismos, es una clave muy importante para poder sacar cualquier negocio adelante, hoy soy un afortunado de tener cerquita de mi vida a personas que amo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Creo que este camino es tan difícil como emocionante, pero lo más importante es siempre estar bien rodeado, tener mentores, personas que te acompañen, te aconsejen y te enseñen. Así que siempre estoy listo para compartir lo que he aprendido en este camino, obvio por condiciones de tiempo se limitan los espacios, pero me encantan.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por Vecindario han pasado muchas personas increíbles de las que he aprendido mucho, algunos de ellos ya están en otros lugares, haciendo crecer otras empresas y otros siguen conmigo, como es el caso de Camilo Ruiz, Mateo Jaramillo y Mateo Garcia quienes son mis socios, con quien he contado siempre en este proceso.

Creo que sacar adelante un negocio y hacer cosas brutales, necesita de un equipo de gente extraordinaria, que no tenga miedo a darla toda, a trabajar muy duro, a equivocarse y aprender de los errores; y yo siento que he tenido la fortuna de coincidir con grandes personas en este camino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal entre muchas cosas es no tenerle miedo a hacer cosas muy grandes, siempre he soñado con que Vecindario llegue a cambiar la vida de muchas personas en el mundo y siempre busco que mi equipo se conecte con esto; por ejemplo una de las bases de mi empresa es que siempre queremos que la empresa sea un lugar increíble para trabajar y para eso se requiere disciplina y constancia, que es algo que busco mantener en mi estilo de trabajo y de liderazgo.

Yo tengo un sueño enorme: construir una ciudad. Y eso me mueve todos los días a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, a seguir entendiendo como funciona todo y a llevar eso a las personas que trabajan conmigo, inspirándose, no solo para que sueñen, sino para que estén convencidas que es posible si se trabaja con juicio, responsabilidad, foco, disciplina y con detalles que enamoren, es decir con ese toque personal donde dejamos a un lado lo estándar para todo y creamos emociones o momentos bonitos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Se aprende todos los días, creo que lo más relevante que podría destacar es:

Tener foco para dedicarnos todos los días a hacer lo realmente importante por un único propósito.

Controlar el crecimiento, muchas veces tenemos que saber que no solo tienen que crecer las organizaciones, también lo tenemos que hacer nosotros, nuestros procesos y demás.

Rodearnos de personas mucho mejores que nosotros, esto nos hará escalar, como latinos caemos mucho en el error de contratar gente que esté debajo de nuestro nivel de formación o capacidades y por el contrario necesitamos complementarnos con los que nos puedan retar y convertir en mejores personas y profesionales.

Absoluta transparencia.

Reconocer que lo más importante de una empresa y un emprendedor, es la cabeza de nosotros mismos y esta la debemos cuidar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚