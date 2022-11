Con un negocio de moda, ellos buscan resaltar el arte y la diversidad cultural

Daniel Marcucci Convers y Camilo Berdugo Roa, los creadores de Maconbe. Foto: Cortesía

Este emprendimiento es de esos que nos hemos encontrado en las redes sociales: pusimos un mensaje, les preguntamos en detalle qué hacían y esto fue lo que nos respondieron: “En Maconbe hacemos moda con responsabilidad, nuestros productos están enfocados en resaltar el arte y la diversidad cultural de Colombia. Consideramos nuestros productos un lienzo en el que resalta la expresión cultural, ya sea una artesanía, una pintura o una ilustración. Esto permite que creemos piezas únicas, pero sobre todo con un valor cultural muy alto”.

Y cuando indagamos sobre el impacto que están generando, nos contestaron: “Trabajamos con alrededor de 5 comunidades indígenas de dos culturas: Wayuu y Gunadule. Hemos llegado a 4 países dentro de los que se encuentran Colombia, EE.UU, España y Guinea. Dentro de la línea de producción trabajamos con cerca de 10 empresas 100% colombianas”.

Así que aquí está la historia de Maconbe junto con la de sus creadores, Daniel Marcucci Convers y Camilo Berdugo Roa, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?:

Daniel Marcucci Convers: Tengo 23 años y estudié Administración de empresas en el CESA.

Camilo Berdugo Roa: Tengo 24 años y estudie Ingeniería Mecánica en Los Andes y estoy terminando actualmente Management en la Universidad Técnica de Múnich.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació en el 2018 y ha evolucionado a lo que es Maconbe hoy en día. La idea inicial era crear una marca que rescatara las raíces, culturas, naturaleza y, en general, las cosas que nos hacen únicos como colombianos, y plasmarlos en productos que se utilizan en el día a día de una forma única y moderna. Con esto lo que creamos fue una marca 100% colombiana, que resalta todo lo anteriormente mencionado, y es atractiva para un público joven que normalmente prefiere comprar productos del extranjero.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho esfuerzo, visión y amor por este país y por lo que hacemos. No ha sido un proceso fácil, seguimos cada día construyendo sobre lo hecho. Pero sin duda, la única forma de hacerla realidad fue actuando. De nada sirven las grandes ideas si se quedan solo en eso. Hay que actuar e ir aprendiendo y resolviendo sobre el camino.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Por fortuna tuvimos el apoyo económico de nuestros papás. Ellos creyeron en nosotros desde un principio y vieron lo que queríamos crear como una experiencia de vida enorme, para crecer como personas y como profesionales.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Poco a poco, persona a persona, sentimos que Maconbe está cambiando la perspectiva de lo que es Colombia. Estamos demostrando que exaltando las cosas que nos hacen colombianos y trabajando con mano de obra del país, se pueden crear productos de alta calidad, que cuentan una historia y nos hacen sentir orgullosos de lo que somos y de lo que podemos llegar a crear. Estamos cambiando la mentalidad de que los productos del extranjero son mejores que lo hecho en nuestro país, y abriendo un nuevo panorama de todo lo que tiene por ofrecer Colombia en cuanto a cultura, biodiversidad, mano de obra, materia prima, talento y muchos más.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es una decisión que se toma cada día. Ser completamente feliz es una utopía, pero intentamos disfrutar de los momentos alegres y aprender de los momentos tristes. En el emprendimiento hay constantes momentos retadores que nos permiten crecer personal y profesionalmente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no se nos ha presentado la oportunidad, por lo que realmente sería muy incierto y dependerá de muchos factores. No tenemos una respuesta de si o no, pero estaríamos abiertos a hablar y tomar la mejor decisión en pro de la marca y de nuestro futuro.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido y es muy duro. Muchas veces pintan el camino del emprendimiento y del emprendedor como un camino de rosas, pero la realidad es que no es así. Es un camino muy retador y que requiere toda la energía, atención y trabajo durante todo el año. Pero también es un camino muy gratificante, donde se crece mucho y aprende a valorarse como ser humano. Es uno de los mayores retos que uno puede enfrentar como persona, requiere de muchos sacrificios porque vives y respiras en pro de tu marca. Todo el tiempo estamos pensando en cómo avanzar, qué mejorar, cómo innovar, es un ejercicio diario en nuestra vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estos 4 años hemos cumplido muchos sueños, cosas que incluso nunca nos imaginamos. Pero cada día seguimos soñando y creemos que es una capacidad que nunca se debe perder. Soñar nos permite levantarnos cada día a seguir trabajando.

Incluso, hace poco en una publicación en nuestras redes sociales contamos un sueño que cumplimos, y cómo de ese sueño aprendimos de una crack de profesional y mujer como Valentina Giraldo (Fundadora de La Valentina Design) que los sueños tienen que ser tan grandes que la gente piense que estamos locos cuando los decimos en voz alta.

Los sueños son metas, apenas las cumples quieres ir por más. Todavía nos faltan muchos sueños por cumplir, seguro muchas cosas que ni hoy en día nos imaginamos. Pero el sueño más grande que tenemos desde que empezamos y por el cual trabajamos cada día es generar empleo en nuestro país. Ayudar a más gente a salir adelante junto con sus familias y construir más que una marca una comunidad de personas que aman, creen y trabajan por este país cada día.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos trabajando en nuevas propuestas de diseños, nuevos modelos de productos, sobretodo en gorras. Esperamos poder crecer en ventas este final de año y esperamos poder abrirnos al mercado norteamericano durante el próximo año.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sinceramente trabajar con artesanías limita mucho la escalabilidad en cuanto a tiempos y procesos de manufactura. Sin embargo, el concepto de la marca, creemos nosotros, es escalable incluso a propuestas en otro tipo de productos. Dentro de nuestro trabajo diario tambien está el cómo escalar el negocio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta el momento no hemos recibido inversiones de desconocidos, pero claramente es una oportunidad que nos ayudaría a crecer en diferentes áreas y aspectos. Son decisiones complejas que hacen parte del camino, pero que al momento de que se presente la oportunidad analizaremos en qué se utiliza dicha inversión, pero especialmente si el socio inversionista comparte los valores y principios de la marca, además de la visión que tiene de la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Seguramente muchas cosas, cada día se cometen errores y se aprenden de ellos, pero algo de lo que aprendimos mucho fue de nivelar las cantidades que se producían por colección. No volveríamos a sacar muchas cantidades de un producto que no sabemos cómo se va a mover en el mercado. Definitivamente hemos aprendido a probar el producto antes de pasar a una producción grande.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspira mucho los jóvenes que emprenden en un país como Colombia. Hemos visto una ola de emprendedores colombianos que le apuestan a sus ideas y sobre todo a nuestro país, esto nos ha inspirado y nos ha hecho creer que podemos seguir adelante con nuestro proyecto. Y claramente nuestro país nos inspira. Todas las personas que desde su ámbito hacen las cosas diferentes por hacer crecer a Colombia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Los fracasos y problemas son un constante dentro de este camino, y la persona que vaya a emprender tiene que tener muy claro esto desde el principio. Pero eso no significa que al primer fracaso vamos a tirar la toalla, al contrario, de cada problema, obstáculo y adversidad hay que coger fuerza y seguir para adelante.

Nosotros, por ejemplo, hemos tenido algunos productos con los que hemos sentido que fracasamos, sin embargo, nunca hemos pensado en tirar la toalla, si no por el contrario, siempre intentamos ver qué podemos cambiar o mejorar para que no sucedan los mismos problemas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente hacemos parte de la Asociación de Emprendedores, a través de la cual hemos participado en ferias muy importantes de emprendimiento como lo es la Feria Vassar.

Adicionalmente, fuimos parte de comunidades de emprendedores como El secreto para emprender, donde teníamos reuniones mensuales con otros emprendedores y compartimos entre todos enseñanzas y experiencias del día a día.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente sí, como mencionamos antes, creemos qué hay una ola de emprendimiento en Colombia que están inspirando a las nuevas generaciones, pero el impacto más grande realmente es que proyectos como Maconbe ayudan a la sociedad a apreciar el valor de un país como Colombia y ayuda a generar ese sentido de pertenencia que muchas veces nos hace falta a los colombianos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Intentamos siempre enfocarnos en el presente, pues hemos notado que pensar mucho a futuro nos genera mucha ansiedad y nos pone encima presiones innecesarias. Sin embargo, esperamos que en 10 años cada uno de nosotros esté cumpliendo sueños, dentro de los cuales está que Maconbe esté generando empleo y sea una marca reconocida en Colombia por el valor agregado de sus productos, la representación en el extranjero y el impacto en la sociedad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel crucial, sin duda. El camino del emprendedor es un camino muchas veces solitario y muy duro, con problemas por resolver y cosas nuevas por aprender cada día. Y sin el apoyo de amigos y familiares nada sería posible. Son el motor que nos empuja cada día, que nos motivan, y se llenan de orgullo por nosotros, pero también son los primeros que están ahí cuando necesitamos despejarnos, o un hombro para desahogarnos.

Son el perfecto significado de “Para lo bueno y lo malo”.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda. Ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Nosotros también empezamos hace años sin saber mucho y creemos que entre más nos apoyemos todos, más crecemos todos y más crece Colombia. El conocimiento no debe ser amarrado ni envidioso, sino que debe fluir entre todos.

Nos motiva poder ayudar a más personas, que construyamos una mejor Colombia entre todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestras parejas, amigos y familiares han sido fundamentales para que Maconbe esté saliendo adelante, en la marca apenas somos dos, sin embargo siempre hemos tenido la opinión de estas personas cercanas.

Asimismo, el apoyo de ellos para cosas como las sesiones de fotos y la logística de las ferias ha sido muy grande y es algo de lo que estamos muy agradecidos con cada uno.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro propósito y lo que somos. Hemos intentado plasmar todo el amor y agradecimiento que sentimos por nuestra tierra desde pequeños en todo lo que hacemos hoy en día. Querer no solo trabajar con lo colombiano, sino inspirado desde esto y enfocado hacia un toque moderno nos ha permitido generar ese valor agregado de productos que al final son únicos, diferentes y realmente cuentan una historia y simbolizan muchos aspectos por los cuales debemos estar orgullosos como colombianos. La manera de pensar, actuar y querer representar nuestra tierra nos diferencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos de nuestro país, descubierto muchas culturas y lugares que no sabíamos que existían. Hemos aprendido a valorar todo el trabajo que hay detrás de una marca, todo el esfuerzo diario y amor que se le mete a una empresa para sostenerla y hacerla crecer. Hemos aprendido también que el trabajo duro trae sus recompensas, y que éstas tardan en llegar, pero llegan, y por eso es muy importante tener una visión clara y creerla. Hemos aprendido a celebrar cada pequeño triunfo, y la importancia de rodearse de buenas personas. Cada día aprendemos algo nuevo.

