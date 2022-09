Montaron una plataforma que ofrece los servicios de profesionales en seis ciudades

Gabriel Riaño, el CEO de MR Fix soluciones SOS. Foto: Cortesía Mr Fix.

“Somos una plataforma tecnológica que conecta técnicos y profesionales con el mercado, brindando una solución rápida, confiable y oportuna. Contamos con una gran comunidad de expertos a tu servicio, actualmente con presencia en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Yopal. Nuestra platilla está compuesta por 11 personas directas y más de 150 indirectas”, dice Gabriel Riaño, el CEO de MR Fix soluciones SOS, un emprendimiento que tocó las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para contar su historia. “Creamos a través de la tecnología la mejor forma de reparar y remodelar, garantizando agilidad, oportunidad y seguridad, así como la posibilidad de definir presupuestos rápidos y hacer seguimiento en tiempo real a cuadrillas e inventarios. Nos hemos enfocado en mejorar día a día nuestros procesos y procedimientos internos, el seguimiento y supervisión con el fin de mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios. Damos garantía directa de nuestros servicios y les quitamos el peso contractual a las empresas. Nuestra oferta de servicios nos permite atender mantenimientos correctivos y preventivos, servicios de aseo, limpieza, reparaciones, reformas, instalaciones, así como la posibilidad de servicios de acompañamiento, conductores elegidos, cuidado de mascotas, mecánica a domicilio, etc.. Le dijimos que sí, por eso, a continuación, cuenta su historia, una de esas que surgieron desde una necesidad identificada:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44 años. Economía.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Muchas personas pasamos por situaciones difíciles y extremas en algún momento de nuestras vidas y la actitud que asumimos frente a las dificultades nos marcaran el resto del camino. Cuando fue mi momento de quiebra económica, tuve que mudarme a una nueva ciudad, quedarme sin trabajo, enfrentar deudas, adaptar a mi familia a nuestra nueva realidad de austeridad, sin encontrar cómo hacer visible nuestras habilidades para mejorar nuestros ingresos porque, o era costoso hacerlo, o no sabíamos cómo. Aunque gran parte de mi vida me desempeñé en el negocio inmobiliario y de construcción, el vivir esta experiencia en un lugar donde no conocíamos a nadie fue un factor clave para desarrollar nuestro modelo de negocio, de manera paralela. Junto a mi esposa empezamos a conocer un poco más del comercio electrónico, participamos en un seminario de e-commerce y en una conversación familiar, compartiendo las experiencias del seminario, nace la idea de desarrollar una plataforma que facilitara solucionar todas esas experiencias vividas donde necesitamos de personas con diferentes habilidades, desde hacer la mudanza, cargar las cosas, adecuar el lugar, instalar electrodomésticos y muchas actividades que constantemente se presentan el hogar.

Es así como nace Mr. Fix, creando una comunidad de personas expertas en diferentes oficios que de manera fácil y sin inversión inicial pudieran ofrecer sus habilidades, aumentar sus ingresos y manejar sus tiempos, soportados en una plataforma tecnológica que permitiera la conexión en tiempo real de manera rápida por estar al alcance de la mano, oportuna por contar con un sistema de geolocalización y segura porque cada usuario sería validado.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Bueno, ya teníamos la idea, ahora la pregunta era: cómo lo íbamos a hacer…. Y el primer obstáculo, como todo emprendedor, fue el financiero. No teníamos dinero, ni sabíamos cómo arrancar un desarrollo tecnológico y tampoco teníamos los conocimientos en ese campo. Decidimos que el gran reto era encontrar el equipo que nos creyera y decidiera aportar su granito de arena. Empezamos la búsqueda de ese ‘team’ y quiero hacer un paréntesis en la historia para decir que cuando las cosas se hacen bien y además se ponen en manos de Dios, con fe, es él quien pone a las personas indicadas (ángeles los llamo yo) en el camino. Y así fue que, sin dinero, con deudas y con poco conocimiento tecnológico, logramos poner en marcha el proyecto. No ha sido para nada fácil, todos los días hay retos, pero cuento con el mejor equipo y se han venido sumando mas como cofundadores o colaboradores.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recuerdo que nuestro primer Producto Mínimo Viable (PMV) fue pagado a cuotas, gracias a que un par de gemelos expertos en programación nos lo permitieron, sin embargo, pagar esas cuotas era realmente difícil, pero el dinero fue llegando producto de nuestro trabajo y de algunos prestamos de nuestras familias. Después cuando el negocio inició a monetizar, logramos pagar esas deudas, vincular nuevos socios que apoyaron con sus recursos la nueva versión de MR.FIX.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo primero que nos llena de satisfacción es que estamos en la tarea de dignificar todas las profesiones y oficios, que las personas que ofrecen cualquier servicio sean valoradas y puedan ganar lo justo; así mismo estamos promoviendo la cultura de la formalización de unidades productivas a través de la motivación. Este trabajo es difícil porque es un cambio en el chip de algunos prestadores de servicios, en la cultura y forma que cada persona trabajaba informalmente, enfocándonos en que entiendan que la mejor publicidad siempre será el excelente servicio (Calidad, amabilidad y cumplimiento).

A las personas que están al final de la cadena, que son los usuarios que necesitan dar solución a cualquier necesidad, cubrimos sus dolores con expertos validados en las categorías en las que ofrecemos servicios como son: locativas, electro, belleza y bienestar, movilidad, mecánica, bioseguridad, mascotas y profesionales. Estamos transformando la forma de hacer reformas, remodelaciones, mantenimientos, instalaciones, atención inmediata, con procesos de calidad, apoyados en la tecnología y con políticas de cultura organizacional.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad debe ser un camino y lo he elegido vivir así: feliz. Me esfuerzo día a día por hacer las cosas bien, ello me genera la satisfacción de ir en el camino que debo ir, lo que me hace un hombre feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una posibilidad que incluso ya me han planteado, pero en este momento no.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es difícil emprender desde cero, pero imagínate cuando viene uno de una quiebra económica con deudas y otras situaciones. Sin embargo, siempre he tenido la ayudita y la fuerza extra de Dios.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño se está materializando, vamos paso a paso, aún falta mucho, queremos ver una sociedad entendiendo que entre todos podemos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando fuertemente, mejorar nuestros procesos internos de operación, entender más a nuestros usuarios, darles las herramientas necesarias, seguir innovando, creando cosas nuevas que tenemos como en una lista de chequeo y seguirnos rodeando de los mejores para lograr llegar a cumplir las metas que nos hemos trazado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es muy escalable, de hecho ese es uno de nuestros objetivos, seguir llegado a otras ciudades con esta solución.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Yo creo en las sociedades, le creo mucho al dicho “Una golondrina no hace llover”. Hay ciertos momentos para cada estrategia de crecimiento, incluso en este momento hay ofertas, pero es algo que se está revisando y en el momento que lleguemos a rondas de inversión definitivamente será un vehículo que nos ayudará a seguir escalando.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Depender de una herramienta tecnológica para no seguir ofreciendo los servicios. Pienso que siempre hay formas más sencillas que uno debe ir probando, para después ir a lo nuevo y eso solo se logra en la práctica. Nosotros paramos de trabajar un tiempo porque nuestra herramienta estaba fallando y ello nos rezagó un poco. El resto, creo, han sido aprendizajes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración y modelo a seguir es Jesús. Mis motorcitos son mi familia y si tenemos que hablar de alguien en este mundo son varios, cada emprendedor que logra sacarla del estadio, o que no lo ha logrado, pero sigue intentándolo; lo estudio, incluso trato de hablar con él y conocer su experiencia, me encanta y me apasiona cada historia detrás de cada proyecto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cuando quebré sentí morir, hay situaciones duras que requieren el máximo de cada uno, pero es la actitud la que nos define; hoy día veo la vida distinta y se que no hay problema más grande que no se pueda resolver. Todos son retos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, como siempre digo, debemos levantar la mano, dejarnos ayudar y aprender de los que saben. Actualmente somos miembros Protech Colombia, Cube Ventures nos ha apoyado demasiado, el gobierno a través de Innpulsa y Appsco, procesos de la Camaras de comercio de Bogotá y de Casanare, entre otras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Eso espero, definitivamente es parte de nuestro sueño, mejorar la calidad de vida de al menos unas familias nos mueve y si logramos esto, seguro que impactaremos nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Apoyando a muchos emprendedores, dando mi testimonio, compartiendo junto a mi familia la importancia de hacer las cosas bien y tener fe. Mi emprendimiento lo veo como una verdadera solución para muchas personas, usándola en las principales ciudades del mundo y convirtiéndose en una verdadera red social de trabajo digno.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi esposa ha sido verdaderamente una super mujer, los sacrificios que tuvo que hacer y el aguante que ha tenido (porque aguantarme a mi debe ser muy duro) es increíble, pese a las situaciones que se presentaron, ella estuvo firme a mi lado. Mis hijos, hermano, sobrinos, cuñadas y hasta mi suegra han sido mi bastón, mi esfuerzo y sobre todo mi motivación. Los amigos sin duda alguna han sido esa recarga de energía.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es lo que más me gusta hacer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo esto se lo debo al equipo. Sin ellos no habría nada. Ellos son mi esposa Taryn Fernanda Palacio, mis socios y amigos que son Mario Salcedo, Fabián Zapata, Juan Carlos Ramos, cada uno en su rol desempeñan un papel fundamental. Los líderes de área como Óscar Gómez (un amigo incondicional), Carolina Rojas y otros que ahora no están, pero que entregaron todo cuando estuvieron; y el resto del equipo que son demasiados en cada una de las áreas que día a día dan la última milla en el logro y consolidación de este gran sueño y que comparten la idea de esta misma causa, que están enamorados como yo de este proyecto. Mi equipo es un pilar fundamental que me ha permitido lograr la consolidación de mi idea.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En lo personal me considero un hombre resiliente, creativo y trato de liderar a mi equipo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido demasiado en todas las facetas y áreas, pero lo que resalto es que la vida y las situaciones difíciles me han llevado a ser el hombre que soy ahora. Una persona con muchos errores pero que se esfuerza por ser un mejor ser humano, aunque me caigo y me levanto, la embarro a diario, pero estoy convencido de que el camino al éxito es vivir la experiencia real del reino de los cielos, vivir como si mañana no existiera, pensando en como quisiera que me recordaran, ese es ahora el objetivo de mi existencia y quiero vivir así.

