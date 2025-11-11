¿Hay crisis de liderazgo en Tesla?

La Cybertruck de Tesla. David Paul Morris/Bloomberg Foto: Bloomberg - David Paul Morris

(Liderazgo) Tesla Inc. está perdiendo líderes clave en sus programas Cybertruck, Model 3 y Model Y, la más reciente de una serie de salidas de alto nivel este año, mientras el fabricante de vehículos eléctricos enfrenta ventas volátiles y un panorama incierto.

Siddhant Awasthi, quien supervisó el desarrollo y lanzamiento del Cybertruck como gerente de programa durante tres años, dejó la empresa, según informó en una publicación en LinkedIn. El ejecutivo, que se unió a Tesla como pasante en 2017, se había trasladado al programa del Model 3 en julio pasado.

“Esta decisión no fue fácil, especialmente con tanto crecimiento emocionante en el horizonte”, escribió Awasthi.

Por separado, Emmanuel Lamacchia, gerente de programa del vehículo utilitario deportivo Model Y —el modelo más vendido de Tesla—, también anunció su salida de la compañía tras ocho años, según publicó en LinkedIn. Ninguno de los ejecutivos especificó sus próximos pasos.

Tesla no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los cambios en su liderazgo.

Las salidas se suman a una serie de renuncias ejecutivas en Tesla, que ha lidiado con una débil demanda de los consumidores y la pérdida de incentivos clave en Estados Unidos, mientras busca nuevas líneas de negocio en torno a los robotaxis y los robots humanoides. David Lau, vicepresidente de ingeniería de software, dejó Tesla este año para unirse a OpenAI tras casi 13 años en la empresa, y Milan Kovac, jefe de ingeniería del robot Optimus, también renunció.

Bloomberg informó en junio que Omead Afshar, un poderoso ejecutivo de Tesla y confidente de larga data del director ejecutivo Elon Musk, también había abandonado la compañía.

Tesla avanza hacia su segundo año consecutivo de caída en las ventas de vehículos, incluso cuando el Model Y y el Model 3 siguen entre los más vendidos en Estados Unidos. Sin embargo, el angular y poco convencional Cybertruck ha sido una decepción en ventas. El vehículo ha sido objeto de polémica desde que Musk presentó el prototipo en 2019 y ha tenido que ser retirado del mercado varias veces en los últimos dos años.

Esta realidad contrasta con la noticia que le dio la vuelta al mundo la semana pasada, cuando “los accionistas de Tesla Inc. aprobaron un paquete de compensación de USD 1 billón para el director ejecutivo Elon Musk, el mayor pago jamás concedido a un líder empresarial", como lo contó también la agencia Bloomberg.

“Más del 75 % de los votos emitidos fueron a favor del plan salarial sin precedentes, según informó la empresa el jueves en su reunión anual. El resultado culmina una campaña de varias semanas por parte del consejo de administración del fabricante de vehículos eléctricos, su director ejecutivo y destacados inversores minoristas para conseguir apoyos”.

El pasado 4 de noviembre se reportó también que los envíos desde la fábrica china de Tesla hacia el mercado de China y de Europa “reanudaron su descenso el mes pasado, lo que refuerza las expectativas de que el fabricante de automóviles liderado por Elon Musk afronte un último trimestre difícil en cuanto a ventas globales”.

De acuerdo con los números, “la empresa envió 61.497 vehículos desde su planta de Shanghái en octubre, lo que representa una caída de casi 10 % con respecto al año anterior, según datos preliminares de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros. Las ventas al por mayor de la fábrica han disminuido en ocho de los diez meses transcurridos de este año. Las acciones de Tesla cayeron 5,5 % en la bolsa de Nueva York” en ese instante.

