‘Networking’ empresarial: ¿Qué es, para qué sirve y cómo fomentarlo?

(Liderazgo) El ‘networking’ empresarial hace referencia a la práctica profesional que conecta a personas de forma presencial o virtual en entornos profesionales con el objetivo de crear nuevos contactos, fortalecer relaciones laborales y generar sinergias entre ellos. En la era de la digitalización y las redes sociales, hacer ‘networking’ se ha convertido en una actividad muy habitual, ya que permite mantenerse en constante contacto con otros profesionales, y puede suponer un punto de inflexión en el futuro de una empresa o en la carrera de un trabajador.

Es una práctica habitual que encuentros como ferias, congresos o conferencias reserven un espacio en la agenda para crear entornos donde los profesionales puedan conocerse, intercambiar impresiones o plantear nuevas oportunidades. En los últimos tiempos, el ‘networking’ se ha convertido en el protagonista indiscutible de grandes eventos a nivel nacional e internacional e incluso en la razón de ser de algunas aplicaciones digitales.

LinkedIn, la red social para profesionales de todo el mundo, es una de las plataformas internacionales más conocidas y tiene como objetivo fomentar el contacto entre millones de profesionales y empresas para generar sinergias y situaciones de ‘networking’ empresarial entre ambas partes. En 2025 ha superado los 1.000 millones de miembros en todo el mundo y más de 69 millones de empresas.

Para qué sirve el ‘networking’ empresarial

El propósito de los asistentes a estos espacios de ‘networking’ de empresas puede ser diferente: en ocasiones servirá para hacer una búsqueda activa de empleo; otras veces será para atraer inversores; y en otras ocasiones puede servir para captar socios. Por eso, es recomendable llevar preparado un pequeño discurso corporativo, así como tener actualizadas todas las redes o plataformas en las que aparezca el perfil del profesional o de la empresa. La utilidad del ‘networking’ empresarial tiene muchas variables. A continuación, desglosamos algunas de las principales:

Contacto con otros profesionales y empresas . De forma presencial o virtual, permite ampliar el círculo de contactos dentro del propio sector así como en otros ámbitos profesionales interesantes.

Incrementar la cartera de clientes y ‘stakeholders’ (grupos de interés) . Es el lugar perfecto para identificar los contactos de interés de una empresa y aumentarlos con potenciales clientes. También es el espacio idóneo para las empresas o proyectos que buscan accionistas o inversores para su negocio.

Dar a conocer un producto o servicio . Es una de las mejores formas de mostrar la actividad empresarial a otros profesionales o empresas que quizá no sabían de su existencia. Generalmente, los ‘networking’ empresariales están pensados para facilitar las relaciones ‘de tú a tú’, algo que permite llegar de una forma más directa al interlocutor y transmitir el mensaje de manera más profunda.

Mejor conocimiento del mercado . Conocer a otros profesionales y las experiencias de otras empresas puede ayudar a mejorar el conocimiento del mercado y aprender de los conocimientos externos para aplicarlos a la propia actividad.

Captación de talento. El ‘networking’ se presenta como un espacio idóneo para captar el mejor talento y poder incorporarlo a la organización. Aporta visibilidad a profesionales y los acerca a empresas en las que pueden encontrar mayor alineación o crecimiento para su carrera profesional.

Tres aplicaciones para mejorar el ‘networking’ empresarial

Además de ser encuentros entre profesionales, el ‘networking’ de empresas se ha convertido también en la razón de ser de algunas empresas emergentes cuyo servicio principal al cliente es el de fomentar estas conexiones. Algunas de estas herramientas nacen de los mismos equipos que han desarrollado aplicaciones de citas como Tinder o Bumble. Actualmente las aplicaciones más destacadas para ampliar la red de contactos profesionales son:

LinkedIn . La red social para profesionales más grande del mundo. Orientada al uso empresarial, los negocios y el empleo. LinkedIn ofrece distintas funcionalidades como la captación de talento, gestión comercial o formación en áreas específicas, además de poner en contacto a profesionales y empresas facilitando el ‘networking’.

Womenalia . Una herramienta con funcionamiento similar a la anterior pero enfocada a las mujeres profesionales, pensada para potenciar el mercado laboral femenino. Permite localizar contactos con intereses similares, así como buscar oportunidades de empleo o el desarrollo profesional a través de formaciones de su propia academia.

Bumble Bizz. Aplicación de funcionamiento intuitivo que conecta a profesionales con los que compartir experiencias y que fomenta el desarrollo del aprendizaje entre los mismos. Los perfiles coincidentes pueden ampliar sus conocimientos, mejorar su círculo de contactos y hacer ‘networking’ desde la palma de su mano a través de una ‘app’ móvil.

El ‘coworking’ para mejorar el ‘networking’ de empresas

Tras la irrupción del Covid-19 y el fomento del teletrabajo como práctica más habitual, muchas empresas han dejado de utilizar sus espacios de oficinas para pasar a ocupar locales de ‘coworking’. Estos lugares son espacios compartidos en los que distintos profesionales o empresas realizan su trabajo, de la misma manera en que lo harían en una oficina.

La ventaja de los ‘coworking’ es que permiten conocer a otros profesionales o empresas en el mismo entorno de trabajo y entablar con ellos relaciones laborales, fomentando de esta forma el ‘networking’ de un modo más directo. Un espacio especialmente interesante para los emprendedores que pueden encontrar de forma más sencilla a otros profesionales o empresas cuya relación pueda ser beneficiosa para su proyecto.

El contacto con otros profesionales, la importancia de una vida social activa a nivel laboral y el aprendizaje en nuevos entornos de ‘networking’ es fundamental para el desarrollo de empresas y profesionales que pueden encontrar en estos espacios un aliado con grandes beneficios para sus proyectos.

*Texto publicado originalmente en BBVA, replicado en El Espectador con autorización de BBVA Colombia.

*Título modificado y ajustado por el editor de EyL de El Espectador.

