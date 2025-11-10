Dejó su trabajo como analista financiero para crear un emprendimiento de ropa

Juan Sebastián Martínez creó, junto a sus hermanos, JyL Brothers. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A Juan Sebastián Martínez Velandia me lo encontré en una feria de emprendedores en Bogotá. Estaba en un stand, de esos que asigna la Cámara de Comercio, organizando una docena de chaquetas para que los visitantes lograran ver un poco más de sus productos.

"En JyL Brothers nos dedicamos a diseñar y crear chaquetas exclusivas pensadas para acompañar cada momento de tu vida. Nuestro enfoque está en combinar estilo, originalidad y calidad, ofreciendo chaquetas únicas que se adaptan a tu personalidad y a cualquier ocasión. Más que vender una prenda, buscamos que cada chaqueta sea una forma de expresión y un símbolo de autenticidad para quienes quieren destacar con su propio estilo", me dijo.

Estaba bien ubicado. En una esquina y por uno de los pasillos principales. Era el primero de varios días de feria, así que la expectativa era total. “JyL Brothers cuenta con un equipo de 6 personas comprometidos en brindar calidad y estilo a nuestros clientes, logrando ventas promedio de 100 chaquetas mensuales”, apuntó. Por eso le abrimos las puertas de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí están sus respuestas:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años y estudié Administración de Empresas.

2.¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre fui una persona apasionada por el deporte, en especial el fútbol. Toda mi vida lo he practicado, al igual que muchos jóvenes, soñaba con ser un jugador profesional. Pero por cuestiones de la vida, tomé otro rumbo, aun así, siempre en mi mente rondaba la idea de ropa deportiva especialmente en chaquetas. En los clubes donde jugaba surgió la idea de poder adquirir chaquetas para nuestros equipos con un estilo profesional, aunque siempre fue una idea, solo la llevé a cabo cuando tristemente sufrí una fractura que me impidió volver a practicar lo que amo. Y desde ahí esa idea tomó fuerza para crear las mejores chaquetas exclusiva en mi país.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al tiempo de mi recuperación del accidente, un poco sumido en la depresión, doy punto y aparte en mi vida para poder hacer realidad esas ideas que rondaban en mi cabeza y gracias al apoyo emocional de mi familia, logro salir de esa depresión y poner en marcha un plan para crear chaquetas premium con la más alta calidad de mi país. Comencé en la compra y venta de chaquetas económicas, que yo no fabricaba, solo para saber cómo funcionaba el mercado de ese producto y en el transcurso de los meses descubrí que lo mejor era realizar por cuenta propia compra de material, fabricación y producto final.

4.¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tras varios años trabajando como analista financiero y sumado a mi accidente, es donde tomo el riesgo de darle vida a mi idea. Renuncio a mi empleo y junto a mi hermano, iniciamos con un capital de $ 500.000 con un stock de cinco chaquetas cada una con un estilo único, fuera del mercado común. Allí notamos que los diseños creados no solo eran para deportistas si no también se podía abarcar para actividades de la vida diaria. Gracias a la venta de todas las chaquetas fue que pudimos continuar con la producción, comercialización y venta. Posterior a eso realizamos el registro de la empresa.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy esta marca no solo me brinda los recursos propios y de mi familia, si no también ayudamos a tres familias colombianas con un empleo seguro y digno. Trabajando juntos lograremos crecer y seguir ofreciendo chaquetas con los más altos estándares de calidad, siendo así un referente no solo en Colombia sino en el mundo. Llevando a cada uno de nuestros clientes la excelencia, originalidad y calidad de una buena chaqueta.

6.¿Soy feliz?

Si, soy muy feliz no solo por saber que con esfuerzo y dedicación se puede crear un producto de marca con excelencia, también gracias a JyL Brothers puedo sentir la satisfacción de los clientes, con gratitud y felicidad por nuestras chaquetas, ya que se sienten identificados con nosotros expresándolo en sus comentarios.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora es muy temprano para pensar en alguna idea así. Respecto a la pregunta, no está en nuestros planes. Nuestra empresa la vemos como a un hijo en crecimiento y aún necesita de nosotros. No solo es una marca, es nuestro sueño.

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad, como todo en la vida, nada es fácil, el verdadero valor se encuentra en la superación de los retos. Es difícil más de lo que pensaba, pero al mismo tiempo sabía que no era imposible, a pesar de los sacrificios, la soledad y el miedo, debía tomar decisiones con firmeza y certeza, ya que abarcas todos los puestos de una empresa en donde te vuelves experto en todas las áreas de la misma. A pesar de la incertidumbre, la fe nos mantenía firmes en nuestra idea y al no renunciar se convirtió en algo real y es genial ver la satisfacción de tu marca crecer y más cuando es reflejado en la felicidad de nuestros clientes y cómo impacta en sus vidas.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Claro que sí. pero decir sueño de forma individual se queda corto para todo lo que queremos lograr. Queremos que nuestra marca no solo sea reconocida a nivel nacional sino internacional, donde nuestro producto colombiano sean un referente de excelencia y calidad, con la idea de que nuestras chaquetas lleguen a cada rincón del planeta y obviamente expandir nuestros estilos y diseños.

Para leer: La historia de cómo se planeó el lugar que recibe a artistas como Shakira

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como dice mi madre (¿Qué sigue, hijos?) Seguimos caminando, decía, la vida continua, de los errores se aprende y queda una enseñanza: todo obstáculo que se presenta por más difícil que sea, siempre hay una solución, esperamos que nuestra marca siga mejorando día a día tanto en diseño, calidad y enfoque, al mismo tiempo expandirnos no solo en Colombia si no en el extranjero.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, al ser un producto que es necesario e ideal para todas las personas y perfecta para toda ocasión

12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Mi enfoque actual está en el crecimiento orgánico, utilizando mis propios recursos y capital de mi hermano. Aunque no descartamos la posibilidad de una inversión futura, en este momento, no cedería parte de mi empresa

13.¿Qué no volvería a hacer?

Del proceso vivido actualmente no me arrepiento y tampoco cambiaría nada, ha sido difícil en todos los aspectos de mi vida, ya que gracias a los errores pudimos llegar hasta este punto de la marca, un aprendizaje que me sucedió al comprar material económico, lo cual no siempre significa calidad. Entre otras situaciones, pero de los errores se aprende y hacen parte del crecimiento.

14.¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he sido un seguidor de grandes emprendedores entre los cuales se destacan Elon Musk, Jeff Bezos, Jack Ma y el emprendedor colombiano de moda Pedro Castellanos, CEO de Monastery. Han sido referentes para mi vida tanto en su forma de pensar y ser. Gracias a ellos me siento inspirado para conquistar mis sueños e ideas.

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasar como tal no, pero sí vivimos momentos difíciles en donde nos replanteamos si seguir con el proyecto o dejarlo, en ocasiones era por la falta de capital o en algunas ocasiones por el miedo a fracasar. En sentido de que no llegará a agradar nuestro producto, ya que estamos en un área súper competitiva, a pesar de la presión monetaria y emocional, gracias al trabajo conjunto entre hermanos y apoyo mutuo, seguimos adelante confiando en Dios y trabajo duro.

16.¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente cuento con el apoyo en Cámara de Comercio de Bogotá, y dispuestos a hacerlo con otras entidades.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Aunque trabajamos con un producto existente en el mercado, queremos llevarlo a otro nivel con nuevos diseños, materiales e innovación. Nuestro foco es siempre la excelencia que representa nuestra marca colombiana. Llevando y evolucionando nuestras chaquetas al mundo y así poder conectar con todo tipo de público tanto antiguo como las nuevas generaciones. Generando un impacto en la vida de cada uno de ellos.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Una marca consolidada nacional y reconocida en diferentes partes del mundo por nuestras chaquetas de alta calidad y exclusividad, direccionada a todo tipo de público.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre estuvo presente en mi vida después de que emprendí, se volvió la parte primordial y fundamental en mi camino, ya que gracias a su apoyo y motivación incondicional, fue lo que me mantuvo a flote muchas veces donde todo parecía estar perdido y acabado, en donde algunas personas que creía que eran parte de mi vida con su apoyo y soporte, realmente no lo fueron al final. Esto fue algo bueno ya que así pudimos saber quién realmente estaba con nosotros de una forma sincera.

20.Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Puedo decir que sí. Se está creando algo desde cero a partir de una idea siempre y cuando uno se mantenga centrado en el camino. En cuanto si ayudaría a un emprendedor que está iniciando, sí lo ayudaría porque sé lo difícil que puede ser este camino y me hubiera gustado que me hubieran ayudado en el proceso, ya que fueron pocas personas las que lo hicieron. Al final el éxito no solo es la empresa o la marca que creas, sino la persona que te conviertes en el proceso de realizar ese sueño y del cual estar orgulloso.

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis hermanos. Cada uno tiene un rol y compromiso para el crecimiento de la marca, ya que es un emprendimiento familiar. Tenemos esa hermandad, lo que nos ayudó a que todo fuera más fácil de llevar procesos y buena comunicación.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La marca JyL Brothers representa chaquetas de la calidad, innovación y hermandad. Queremos ser un referente de nuestro país en chaquetas con diferentes estilos y materiales. Para todos los tipos de públicos existentes, donde evolucionemos junto con la moda en el mundo.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

Gracias a este proyecto como emprendedor aprendí que toda persona puede perseguir sus sueños y alcanzarlos, si se proponen y mantienen una resiliencia todo es posible. Fallar es la forma más rápida de llegar a tus metas. En este camino desarrollas habilidades, las cuales nunca pensaste que tendrías que utilizar en la vida. Tu mente al mismo tiempo se fortalece para tomar decisiones y para aceptar los desafíos con emoción. El fracaso puede ser una ventana para nuevas oportunidades y donde la inteligencia emocional juega un papel importante en la resolución de los obstáculos, donde el trabajo en equipo es fundamental y con una buena visión estratégica puedes llegar a lugares donde nunca pensaste alcanzar. Gracias a este proyecto, mis hermanos y yo realmente nos convertimos en una mejor versión de cada uno.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚