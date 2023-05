Los emprendedores que hicieron empresa a punta de movilizar paquetes en Colombia

Hernán Arley Martínez Salgado, Juan Daniel Salgado y Mario de Jesús Palomino López crearon Pasamar. Foto: Cortesía

Esta es una historia de emprendimiento de aquellas que nacen gracias a la experiencia, a los años largos de conocer un mercado y, claro, también por identificar una necesidad insatisfecha. En sus palabras, aquí va la introducción: “La empresa nace en el 2016 con 2 empleados en un pequeño local, hoy contamos con cerca de 85 directos y más de 200 indirectos; tenemos oficinas en las principales ciudades y puertos del país. Antes de la pandemia, teníamos un importante pero modesto nivel de facturación, gracias a las estrategias desarrolladas para enfrentar el panorama, la pandemia se convirtió en una oportunidad de crecimiento, trabajando de manera muy responsable y pensando siempre en nuestros clientes y colaboradores. Nos convertimos en un apoyo importante en la movilización de mercancías que eran vitales, duplicamos facturación y ese proceso de crecimiento se ha mantenido en los años siguientes”.

Y como muchos que en medio de la crisis encontraron oportunidades, dicen: “Nos enorgullece contar que mientras algunas empresas redujeron y cancelaron contratos de trabajo, dejando a muchas familias sin sustento; nosotros salimos a prestar los servicios a quienes los estaban requiriendo, siendo esta la razón del crecimiento exponencial que hemos mencionado. Nos enorgullece mencionar que dentro de nuestro portafolio de clientes contamos con empresas como Distribuidora Nissan, Eterna, Dimark de Colombia, Arkos, Calypso y Quad Graphics, entre otros”. Quien responde es Juan Daniel Salgado, uno de los fundadores de Pasamar y aquí va su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Nuestra empresa fue fundada por tres socios:

Hernán Arley Martínez Salgado, con 34 años, administrador de empresas con una especialización en gerencia e inteligencia de mercados.

Juan Daniel Salgado, con 48 años, administrador de empresas de la Jorge Tadeo Lozano, con una amplia experiencia y conocimiento del mundo del transporte.

Mario de Jesús Palomino López, con 55 años, abogado, con importante experiencia en el ámbito empresarial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nace de Hernán quien soñaba con ser independiente. Su idea era conformar una empresa de logística moderna, versátil y adaptable a las necesidades tan diferentes de cada empresa. Siempre concibió el emprendimiento desde el cliente, pensando en las necesidades insatisfechas. Hernán vio una oportunidad en los espacios que dejaban las grandes empresas transportadoras, quienes brindaban una atención mínima y deficiente a los pequeños generadores de carga, a los pequeños industriales y comerciantes. Fue precisamente allí donde encontró el terreno fértil para su idea. Ahí estuvo la oportunidad de hacer algo diferente a lo que ya había en el mercado. También estaba presente en su mente la aspiración de brindar oportunidades laborales dignas de las que se pudieran beneficiar sus familiares.

En septiembre del año 2016 formamos la empresa de intermediación de transporte mejor conocido como operador logístico “TYL Pasamar SAS”, entorno a la cual conseguimos vincular a varias empresas pequeñas y de esta manera llegar a TCC y Deprisa, quienes son nuestros principales operadores, logrando obtener tarifas y condiciones competitivas que son compartidas con los pequeños empresarios (nuestros clientes). A la vez los representamos antes estos dos grandes operadores logrando que se beneficien de buenas tarifas y mejorando los niveles de atención y su experiencia de servicio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacerla realidad gracias a la experiencia en el medio de Hernán y Juan Daniel, tras pasar varios años como empleados de grandes empresas del sector transporte. Hacia el 2016 Hernán trabajaba para una reconocida empresa del sector, Envía, y soñaba con crear una empresa que se dedicara a atender una parte del mercado que no consiguen ser atendido en las grandes empresas debido a sus niveles de facturación y pocos despacho. Hernán, muy empeñado en alcanzar su sueño, logra transmitir su proyecto y motivar a Juan Daniel, quien a su vez le propone a Mario iniciar un nuevo viaje para iniciar esto juntos. Para ese año Juan Daniel trabajaba para otra empresa del sector y tenía más de 20 años de experiencia. Después del trámite legal de constitución de la empresa, pudimos abrir una pequeña oficina en el barrio Santa María del Lago y Hernán se encargaba de visitar clientes de la zona en las mañanas y en las tardes él mismo recogía la carga que lograba conseguir en una carreta de 2 ruedas, la llevaba a la oficina y allí la remesábamos por Saferbo, quien en un comienzo nos transportaba, pero al pasar de los días se dieron cuenta de lo que hacíamos y nos vieron como una amenaza decidiendo no abrirnos una cuenta y cerrándonos la puerta.

En ese momento acudimos a varios amigos que trabajaban en el sector quienes tampoco confiaban en nosotros y fue muy difícil. Logramos convencer a uno de ellos quien trabajaba para ese tiempo en BLU Cargo y nos abrió las puertas. Pocos días después Gina, una excompañera de Juan Daniel quien trabajaba para Deprisa cree en nosotros y nos abre nuestra primer crédito en esta empresa brindándonos una oportunidad que hasta hoy seguimos aprovechando. Para el año 2017 le cancelan el contrato sin justa causa a Juan Daniel en la empresa que laboraba, situación que lo obligó a ponerle el hombro a este emprendimiento y gracias a su gran experiencia en el medio fuimos vinculando más clientes y creciendo, para este mismo año logramos ser atendidos por TCC, quien nos abre sus puertas y fortalece a un más el portafolio de servicios. Para el año 2018 conseguimos nuestra licencia de transporte, lográndonos consolidar aún mas como empresa ya que a partir de ese momento podríamos hacer nuestros propios viajes y así lo hicimos poco a poco.

Hoy nuestra empresa ofrece un gran portafolio de servicios al mercado como: transporte de paqueteo, mercancías, transporte de carga masiva, transporte de contenedores desde y hacia puerto, transporte de carga aérea, flota dedicada a algunos clientes, transporte de carga urbana y también transporte internacional en alianza con otras empresas. Tenemos cedes en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Buenaventira. En el 2023 tenemos como meta iniciar con un nuevo proyecto que complementa la cadena de suministro y es el almacenamiento de carga. Tenemos una empresa que trata de adaptarse a cada necesidad particular de los clientes, aunque no estamos en donde quisiéramos que estuviera, trabajamos para mejorar día a día.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para el año 2016 Juan Daniel y Mario vendieron una camioneta de reparto urbano que tenían y alquilaban a diferentes empresas, ese dinero fue puesto como base de inicio. El vehículo se vendió en $15 millones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos cumplir un sueño, mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias y hoy generamos empleo directo a 85 personas e indirecto a más de 200 personas. Con la materialización de nuestra idea estamos cambiando la manera de ver el transporte y la forma en que los pequeños empresarios acceden al servicio de grandes empresas para el transporte de sus mercancías; también estamos integrando en una sola empresa diferentes modalidades de transporte y múltiples servicios. Por otro lado hay muchos clientes a quienes les hemos optimizado sus costos, se sienten atendidos en nuestra compañía y más del 90 % de ellos sienten que podemos resolver sus necesidades logísticas y de transporte.

Con nuestra empresa estamos impactando de manera positiva a nuestros colaboradores y sus familias, en el camino hemos ido vinculando a muchos jóvenes para quienes somos su primera oportunidad laboral.

6. ¿Soy feliz?

Claro que somos felices, hoy logramos mejorar nuestras vidas y generar empleo, hacemos parte de los que aportan al progreso de esta gran nación, nuestras familias son nuestro soporte emocional, con ellas y por ellas estamos dispuestos a enfrentar cada reto con alegría, optimismo y mucha fe.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Este es un sueño que se ha venido cumpliendo por etapas, siempre estamos concibiendo nuevas ideas, nuevos proyectos que van sintonizados con el propósito fundamental de brindar soluciones a la medida de las necesidades de cada cliente. Hasta el momento no se contempla vender, sin embargo, no se descarta escuchar propuestas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No fue fácil, quizás lo más difícil fue lograr convencer a los proveedores para que nos apoyaran, generar confianza y convencer a los clientes de que nos dieran la oportunidad. Fue difícil y aún lo es, algunos de nuestros proveedores no entienden que somos parte de su equipo de ventas y que nuestro trabajo los fortalece. Creemos que hay una resistencia natural a los emprendimientos, temor permanente a los nuevos actores, a los nuevos competidores. Fue fundamental apostarle a no fallar, muchas de las cosas al inicio no se dieron; Hernán tuvo que hacer de todo a la vez, pero para él, más que duro, es una linda experiencia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Creemos que el sueño no está del todo cumplido, queremos que nuestra empresa tenga un mayor reconocimiento, queremos ser un referente en la solución de las necesidades logísticas actuales y futuras, vamos en un camino que cada día y gracias a los avances tecnológicos nos presenta nuevos retos. Son muchos los proyectos que están incubándose en nuestras mentes y que están esperando el momento oportuno para ponerlos en marcha. Nos falta fortalecer más la empresa, reforzar sus bases y prepararla para el futuro. Lo más importante es lograr ayudar a muchas personas, por lo menos las más cercanas que pasan necesidades.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando, montar la unidad de almacenamiento y en un futuro cercano complementar toda la cadena de transporte internacional tal vez con agenciamiento de carga, intermediación aduanera y por qué no, con deposito aduanero. Siento que las empresas por sí mismas hablan y Pasamar está necesitando dar un salto grande, que no basta solo con ganas y know how, la empresa requiere de una inversión muy grande para competir con los grandes, para asegurar su permanencia en el tiempo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

De hecho ya lo es, hoy seguimos escalando e incursionando en nuevas unidades de negocio. Las posibilidades son ilimitadas, tenemos al alcance el ejemplo de empresas colombianas que han ido haciendo presencia en diferentes países del mundo. En muchos lugares de Colombia y el mundo hay necesidades logísticas insatisfechas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo hemos contemplado, pero no lo descartamos, estamos abiertos a escuchar, igualmente escuchar no es aceptar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Está a sido una gran oportunidad y todo lo vivido ha sido parte del aprendizaje, de las cosas malas ganamos experiencia y las buenas las disfrutamos, así es que repetiremos todo lo que podamos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiraron nuestras familias, el amor a ellas y definitivamente nos inspiran las historias que hay de tras de grandes empresas de nuestro sector, empresas como Coltanques, Envía, Servientrega, Saferbo, Aldia entre otros. Nos gustaría seguir los grandes ejemplos y aprender de ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Antes de iniciar este negocio, probamos suerte en otros y fracasamos, algunos por falta de experiencia, otros por entendimiento con socios y, claro, no solo pensamos, sino que tiramos la toalla muy adoloridos del fracaso. Pero como toda caída, el dolor pasa y volvemos a comenzar. Hay momentos en los que la carga se hace pesada, pero siempre logramos sobreponernos y llenarnos de fuerza para seguir adelante. Nuestras familias y nuestros colaboradores nos impulsan siempre a entregarlo todo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No no hacemos parte de ninguna comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es nuestra meta como seres humanos, dejar un legado y cambiar la dinastía de nuestras familias, pensamos que los Santo Domingo no serían quienes son hoy si hace 120 años alguien no hubiera decidido cambiar la dinastía de ellos (JDS). Somos conscientes de que lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad, siempre tenemos presente que cada una de nuestras actuaciones tendrá efectos más allá de lo visible. Sentimos que tenemos una enorme responsabilidad con el presente y el futuro, no solo de nuestro entorno sino de toda la humanidad, por eso estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y con el respeto a cada ser vivo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos trabajando en la empresa desde otra posición, algo más como direccionamiento estratégico y vemos nuestra empresa posicionada como la mejor alternativa de logística. Con trabajo honrado, con innovación, con buena administración y buenas prácticas seguramente será la nuestra una empresa muy reconocida, competitiva en el sector.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel de nuestras familias ha sido determinante, su apoyo es fundamental en el desarrollo de nuestras actividades diarias, son ellos quienes nos impulsan a seguir de una u otra manera.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Contaremos nuestra historia la veces que sea necesario para que otros se animen, no hay mejor ayuda que el ejemplo. También siempre estamos dispuestos y con deseo de conocer los proyectos de otros para orientarlos o hacer parte de ellos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tenemos una visión amplia del término “equipo”, pues consideremos que hacen parte de él Dios, la familia, los socios, los amigos, los proveedores, los clientes, los vecinos, los stakeholders y todo el talento humano que ha sido capaz de comprender nuestro propósito, de tomarlo como propio y de aportar toda su capacidad para avanzar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La disciplina, insistir, persistir y nunca desistir.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el dinero y éxito no lo es todo, hay cosas que no se pueden contabilizar ni medir: el amor de la familia, el poder ayudar a los demás, a la gente generándoles empleo, cumpliendo con nuestra responsabilidad social a los clientes, cuidándoles sus sueños ya que cada paquete que movemos es un sueño para ellos. Nuestro socio Hernán tiene tres “E” indispensables en la empresa y en su vida que son: Espiritualidad, Educación, Experiencia.

