Productos que desarrollan inteligencia emocional a través de la creatividad

Lina Marcela Peñaranda es la creadora Colorful, una idea de negocio donde se fusionan la creatividad y la inteligencia emocional. Foto: Cortesía Lina Peña

“Para mí fue muy difícil emprender. El proyecto inició sin recursos, sin experiencia en el área, sin saber cómo hacer crecer una empresa y sin conocer el mercado, así que todo el camino ha sido un vaivén entre prueba y error”, esas son las palabras de Lina Marcela Peñaranda, la creadora de Colorful, un emprendimiento que nació de la creatividad para ponerla al servicio de sus clientes. La invitamos a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, para que nos contara de qué se trata su empresa y cómo ha logrado en los últimos dos años posicionar su marca a nivel nacional como un referente de papelería creativa en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Comunicación Gráfica en la Uniminuto y Mercadeo y Publicidad en la Unimeta en Villavicencio.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de crear empresa nació en el último semestre de universidad en el 2011, probé varios modelos de negocio hasta que finalmente en el 2015 hice la primera agenda para mí, al ver que gustó muchísimo entre mis amigos empecé a probar el mercado y a desarrollar el producto, empezó como agendas personalizadas y después evolucionó hasta lo que somos hoy. Una empresa que diseña, fabrica y comercializa productos de papelería combinando la creatividad, la funcionalidad, y la inteligencia emocional.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Trabajando diariamente en pequeñas acciones que me permitieran avanzar, viendo referentes en otros países y buscando ese equilibrio entre lo que me gustaba a nivel de producto y de diseño y lo que le gustaba al mercado. Probando materiales, procesos, maquinaria y diseños, escuchando a los clientes y al mercado para desarrollar productos que les encantaran.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La idea nace con 50.000 pesos, compré unas pinturas y unas cajitas de madera y empecé a pintar, a los meses dejé de hacer cajitas y empecé a ofrecerles servicios de diseño a empresas y así duré los primeros 3 años. En el 2015 nacen las agendas y realicé la primera inversión en maquinaria con las ganancias de la empresa y cuando empezó a medio funcionar el modelo de negocio hice un préstamo familiar para consolidar de negocio, el cual se ha ido pagando con las mismas utilidades de la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando un crecimiento de 3x en los últimos dos años logrando posicionar la marca a nivel nacional como un referente de papelería creativa. Estamos cambiando la manera de vender este tipo de producto acompañándola de una estrategia de contenidos en la que los compradores puedan sentirse acompañados.

6. ¿Soy feliz?

Muchísimo, como diseñadora siempre soñé que muchas personas llevaran mis diseños y la vida me fue mostrando el camino de cómo conseguirlo. Día a día junto al equipo colorfuliano hemos ido construyendo la empresa que siempre había soñado, cada año hemos logrado superar retos que cuando empecé me parecían más que irreales.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no es una opción pero si llega la oportunidad correcta puede que así sea.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí fue muy difícil emprender. El proyecto inició sin recursos, sin experiencia en el área, sin saber cómo hacer crecer una empresa y sin conocer el mercado, así que todo el camino ha sido un vaivén entre prueba y error

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Los sueños que me alcanzaba a imaginar se han cumplido todos. Ahorita hace falta conquistar muchos más corazones en Colombia y empezar a entrar en mercados más internacionales.

Puede interesarle este emprendimiento: Él creó una marca de alimentos orgánicos libres de pesticidas en Colombia

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Crecer, crecer y crecer. Aún tenemos mucho mercado por conquistar, muchos rincones a los que llegar y muchos productos que quiero hacer realidad. Siempre he querido llevar el estilo colorfuliano hacia otro tipo de productos, así que en estos momentos todo es posible.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, esa fue una de las razones por las que se empezaron a hacer agendas, si bien el modelo de negocio empezó como personalizadas, al poco tiempo no vi viable este crecimiento, así que pasé a tener una producción escalable, la cual nos ha permitido llegar a plataformas como Novaventa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta el momento no he aceptado las ofertas de inversión que he recibido, al momento de hacerlo sería muy estratégica de a quien acepto como socio, pero sí estaría abierta a hacerlo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En teoría no haría nada de lo que hice, pero en la práctica todos los errores que cometí me llevaron a donde estoy hoy. Aunque sin duda manejaría mejor las finanzas y el dinero de la empresa, en mis primeros años emprendiendo no había ni Dios ni ley.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tengo dos referentes de papelería de otros países que me encantan, Charuca (España) y The Happy Planner (USA) ellos han logrado tener un desarrollo de producto y de marca que me inspiran muchísimo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Siempre digo que emprender es querer renunciar 24/7. Tirar la toalla es un pensamiento constante pero realmente nunca es una opción, Colorful ya es mucho más grande que lo que yo quiera o piense, así que no podría dejar de trabajar por este proyecto. Se podría decir que fracasaron mis modelos de negocio anteriores, pero no lo veo como fracaso sino como el pivote que necesitaba tener para poder avanzar.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Por muchos años hice parte de Parquesoft Meta y siendo parte de esta comunidad tuve muchos aprendizajes en este camino del emprendimiento. Compartíamos oficina, así que convivir con otros emprendedores te hace sentir que no estás solo en el camino porque compartes tus frustraciones con personas que están pasando por lo mismo que tú.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo no sabía que podía hacerlo hasta que las personas empezaron a contarnos como había impactado Colorful en sus vidas, además de nuestros productos compartimos en nuestras redes frases, pensamientos y tutoriales. Durante la pandemia compartimos un curso gratuito de diseño, al que se unieron miles de personas de todas las edades, con solo su celular o herramientas que tenían en su casa lograron aprender a diseñar en digital, hacer lettering, editar fotos y pudieron acercarse un poquito al mundo del arte.

Además de aprender tuvieron un motivo para conectarse todos los días y entretener sus mentes mientras la cuarentena nos tenía encerrados en casa.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con varias tiendas, con muchos productos increíbles, con un equipo mucho más consolidado, con presencia en mercados internacionales y con muchas ganas de seguir llenando al mundo de color.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Demasiado importante, mi pareja, mi familia y mis amigos han creído más en mí de lo que yo a veces lo hacía, así que tener esa red de apoyo siempre es muy valioso. Ellos siempre han estado ahí, desde un mensaje de aliento hasta apoyo económico cuando se necesita.

No deje de leer: Una plataforma de moda sustentable que promueve la importancia del medio ambiente

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, siempre trato de compartir mis aprendizajes para otros emprendedores, he hecho cursos, he dictado conferencias y he compartido también esas frustraciones que uno puede llegar a tener este camino y les he contado cómo solucionarlas

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo un equipo increíble que se ha construido a través de los años, han sido parte importante del crecimiento porque al crear una empresa desde cero no sabes ni cómo estandarizar un proceso, así que gracias a ellos esto ha pasado de ser un emprendimiento que comenzó en mi escritorio con unos cartones y un bisturí, a una logística interdisciplinaria que funciona todos los días y que cumple con las metas que nos ponemos año tras año.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En diseño y el color siempre son los protagonistas, he desarrollado diferentes elementos de la imagen corporativa de Colorful eso lo hace tener su sello personal. En los productos siempre busco la manera de que sean lo más funcionales posible y trato de hacerlo escuchando diferentes tipos de opiniones. Soy una persona muy curiosa así que siempre ando buscando qué es lo nuevo y cómo puedo traerlo a la marca.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A soltar el control y a entender que otras personas pueden hacer las cosas mucho mejor que yo, a creer en mis capacidades y en las de las demás personas. Emprender desde tan joven me hizo ver el mundo de una manera muy diferente y me enseñó a mantenerme enfocada; a no juzgarme tan duro cuando la embarro y a entender que los errores hacen parte del proceso. Estar en contacto con tantas personas todos los días te enseña a entender muchos tipos de vista y a celebrar la individualidad de cada uno.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).