¿Qué no volverían a hacer los emprendedores si se lanzaran de nuevo al mercado?

Al emprender un negocio, uno de los errores más comunes es no investigar suficientemente el mercado antes de lanzar el producto o servicio. Muchos emprendedores desarrollan su idea sin entender completamente las necesidades y deseos de sus clientes potenciales. Otro error es subestimar la importancia de la gestión financiera, ya sea por no contar con un flujo de caja adecuado o por no planificar a largo plazo.

Además, el miedo al fracaso o la falta de flexibilidad para adaptarse al cambio son obstáculos que pueden frenar el crecimiento. En Emprendimiento y liderazgo de El Espectador hablamos con algunos emprendedores sobre este tema y esto fue lo que nos contaron a propósito de sus ideas de negocio y los consejos que les dan a quienes desean aventurarse a la independencia en el mercado desde sus experiencias:

Carolina Gutiérrez y María Antonia Ramírez, las dos amigas detrás de la marca Basical, que, con camisetas básicas, venden moda para todas, afirman haberse demorado en hacer inversiones para crecer. “Haber tenido más participación en ferias y desarrollar con más rapidez nuestra plataforma digital, debió ser lo indicado, debimos arriesgarnos, ese es nuestro consejo, eso determinó un antes y un después en las ventas”. Esta idea de negocio inició con una producción de 150 prendas y en la actualidad crean aproximadamente 3.000 unidades por colección.

Por otro lado, los emprendedores detrás de Bylmo, un puente digital para vender artículos de hogar que cuenta con 310.000 visitantes mensuales en su página web y vende aproximadamente 2.600 artículos al mes, manifiestan que “al principio nos volvimos un poco lentos en la toma de decisiones porque como teníamos poco capital, sabíamos que una mala decisión podía significar la quiebra. Ahora sabemos que como estamos en la industria de la tecnología hay que tomar decisiones rápidas y ensayar las hipótesis que tenemos. Si alguien va a emprender debe hacer el proceso sin incurrir en la parálisis por análisis”.

El ejercicio de Laura Varón Polanía y Silvia Robledo a la hora de emprender también trajo consigo reflexiones importantes, que de haberlas puesto en práctica antes, quizá su marca habría evolucionado de forma distinta. “Si devolviéramos el tiempo, no volveríamos a intentar hacer todo solas. Es claro que hay personas expertas en las áreas de nuestro negocio y hubiéramos podido ahorrar tiempo y recursos si hubiéramos acudido a ellos desde el principio”, aseguran.

Para ellas crear una plataforma digital que promociona y vende muebles de segunda mano, ha representado una venta de aproximadamente $200.000.000 desde que llegaron al mercado, por eso recomiendan intentar, fallar y corregir, asegurándoles a quienes quieren seguir sus pasos que el proceso de emprender “no tiene una fórmula garantizada, que debe ser acompañado y que nunca se termina de aprender”.

Los emprendedores exitosos aconsejan hacer una investigación exhaustiva, probar el producto en pequeñas dosis antes de escalar, y mantenerse siempre abiertos a la retroalimentación del mercado. También es fundamental rodearse de un equipo capacitado y tener una visión clara, pero ser lo suficientemente ágiles como para implementar una estrategia cuando sea necesario. La perseverancia, la paciencia y la capacidad de aprender de los errores son clave para quienes se aventuran a lanzar su idea de negocio al mercado.

No obstante y con estas recomendaciones en la mesa, no hay que olvidar lo que dice Raúl Gamboa quien se presenta como “entrenador de multinacionales, speaker TEDx, EXMA y WEF”, y quien, según cuenta tiene más de “25 años desarrollando líderes, maximizando el rendimiento de equipos de trabajo y llevando la cultura empresarial a nuevos estándares”.

Para él, emprender “no es para todos, es una escena o más bien, un escenario reservado para valientes, para personas fuertes mental, emocional y físicamente, para quienes estén dispuestos a desafiarse y pagar el precio de ir en búsqueda del éxito, conscientes de que sus resultados dependerán absolutamente de sí mismos”.

