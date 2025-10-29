¿Quién es Fernández Garza-Lagüera, la nueva cabeza de Femsa, y qué promete?

Femsa es el principal embotellador de Coca Cola en Latinoamérica y también es el dueño de Oxxo. Foto: Bloomberg - Jeoffrey Guillemard

(Liderazgo) El director ejecutivo entrante de Fomento Económico Mexicano SAB, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, promovió su estilo de comunicación práctico y sensato, al tiempo que se comprometió a reunirse con más inversionistas en una conferencia telefónica sobre resultados.

Fernández Garza-Lagüera, quien asumirá el mando de la compañía el 1 de noviembre, habló después de que el principal operador de tiendas de conveniencia de México y embotellador de Coca-Cola registró una mejora en sus ventas del tercer trimestre, cumpliendo las expectativas de los analistas con un aumento del 9,1% en los ingresos a 214.640 millones de pesos (US$11.650 millones).

“Me gusta comunicarme de forma directa y sensata, y algo que puedo ofrecerles ahora es el compromiso de estar en contacto con ustedes” más que antes, indicó el nuevo CEO en una teleconferencia con inversionistas el martes. “No solo en esta llamada trimestral, sino también reuniéndonos”.

Fernández Garza-Lagüera dijo que ya está desarrollando un plan para reunirse con inversionistas y analistas para el próximo año.

La empresa, con sede en Monterrey, Nuevo León, nombró el mes pasado a José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo CEO, en reemplazo de su padre, José Antonio Fernández Carbajal, presidente de la junta directiva, quien ocupó el cargo de director ejecutivo interino durante los últimos dos años. Se espera que Garza-Lagüera continúe las políticas de su padre, enfocándose en los mercados clave de Femsa: comercio minorista, bebidas y servicios digitales, tras una ola de desinversiones en activos no relacionados.

Fernández Garza-Lagüera enfatizó su postura a favor de una estrategia de crecimiento a largo plazo, a la vez que exige una atención rigurosa a los gastos, el flujo de caja y el personal. “Prefiero pensar en décadas y actuar en días, equilibrando una visión a largo plazo de la creación de valor con un sentido de urgencia para establecer las condiciones adecuadas para la ejecución”, dijo en la llamada.

La compañía aumentó las ventas en Europa y Sudamérica, mientras que la desaceleración en su mercado local mejoró. La ganancia bruta fue de 85.710 millones de pesos mejicanos, ligeramente inferior a lo previsto por los analistas. Sus divisiones Proximity Americas y Proximity Europe registraron un crecimiento de dos dígitos en el tercer trimestre.

Un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas en México también representará un desafío para la compañía, afirmó el CEO saliente, Fernández Carbajal.

La compañía se ha centrado en variar su estrategia para aumentar las ventas, incentivando el gasto de los consumidores en el débil entorno de México al promover artículos de menor valor y diversificando su estrategia de marketing. Las empresas de consumo se enfrentaron a una desaceleración en ese mercado este año, en parte debido a las fuertes lluvias y el frío, ya que más mexicanos se quedaron en casa en lugar de ir de compras. Anteriormente en el año, ejecutivos de empresas de consumo también mencionaron la incertidumbre global generada por las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump, para explicar la presión sobre las ventas.

La unidad de negocios digitales Spin de Femsa, que incluye una billetera digital, un programa de lealtad y soluciones comerciales, registró un crecimiento de usuarios del 21% en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 9,9 millones de usuarios activos.

“Para mí, Spin es una extensión digital de la propuesta de valor de OXXO”, dijo Fernández Garza-Lagüera. “Lo vemos como una herramienta para mejorar el valor de por vida de nuestros usuarios”.

