¿Tiene entre 14 y 28 años? Hay COP$ 100 millones para su proyecto emprendedor

Hace menos de 15 días, sentado con dos emprendedores en los estudios de El Espectador, me llegó una imagen de esas que resultan cada vez más frecuentes, pero que nunca dejarán de ser retadoras: César y Danny Suárez, dos de los creadores de Xertify, con un poquito más de 20 años, proponiendo una solución innovadora a una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Y la vida les cambió cuando esa universidad les dijo que sí. Eso fue exactamente hace 10 años y hoy su empresa, con clientes en más de 20 países, logró decirle ya no más a las fotocopias del título universitario o ir a apostillar un acta de grado, con su idea, tropicalizada a esta parte del mundo, como me dijeron, “conectan los sistemas de información educativos de todo el mundo”. Y gracias a las herramientas digitales y, además, a la IA, son todo un éxito.

Y eso, en parte, es lo que se busca incentivar “la convocatoria Gen N y Reconocimientos Proyector 2025, organizada por Ruta N y la Secretaría de la Juventud de Medellín, que premiará a jóvenes entre 14 y 28 años con más de COP$ 100 millones en estímulos, becas, asesorías y cursos en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)”, informaron a través de un comunicado de prensa.

El asunto es así: si usted cumple con los requisitos iniciales, entonces se puede postular a alguna de estas cinco categorías (dos colectivas y tres individuales): Gen Crack (mente innovadora), Gen Next (emprendedores), Gen Alpha (líderes que inspiran y movilizan a otros), Gen Panas (innovación social) y Gen Ecos (defensores de prácticas sostenibles). Si hasta este momento a usted le suena y está interesado, todos los detalles de la postulación se hacen en rutanmedellin.org

Es clave que deje la pena a un lado y, como buen emprendedor o emprendedora, se aliste para grabar un video: “¡Luces cámara, acción! Prepara un video de un minuto para mostrar tu proyecto, tu idea o tu historia. Súbelo en modo público a YouTube", explica Ruta N.

Explicaron que “los finalistas serán elegidos por la ciudadanía por medio de votaciones virtuales y un jurado experto seleccionará a los ganadores que se darán a conocer el 6 de diciembre en el Festival Gen N, un evento que espera reunir a más de 6.000 jóvenes en las instalaciones y alrededores del complejo de Ruta N para vivir experiencias tecnológicas e inmersivas, música en vivo, gastronomía y actividades interactivas”.

¿Qué ganan los que se queden con el primer lugar? “Estímulos, becas, asesorías con Ruta N, cursos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) y bonos para productos tecnológicos. Además, acceso al programa Referentes de la Secretaría de la Juventud”. Todo esto valorado por encima de los COP$ 100 millones.

Por algo se empieza. Ya me lo decían los hermanos César y Danny Suárez en aquella entrevista que, por cierto, ha sido una de las más vistas y leídas de la sección Emprendimiento y liderazgo de El Espectador: “Nosotros nos fuimos a San Francisco porque nació una tecnología que se llamaba Blockchain, que nació en el 2015, y creó un nuevo producto que se llama Verify Credenciales, que son las credenciales digitales verificables, que son portables, seguras e interoperables. Entonces nosotros nos fuimos allá y queríamos traer esa tecnología a Latinoamérica”.

Y qué sucedió, ¿en su caso? “Nosotros cogemos una tecnología gringa, una tecnología por allá que nació en MIT, y la queremos traer acá. ¿Cómo se llama eso? Tropicalizar. ¿Entonces qué le metemos? Como buen colombiano, le metemos firmas digitales, firmas electrónicas, código QR, código alfanumérico, diseños impresionantes, nos metemos allá a las universidades y automatizamos los flujos de trabajo. Que nosotros lleguemos allá y la gente no nos coloque cara triste porque le vamos a colocar más trabajo, sino cara feliz porque le vamos a quitar más trabajo y los vamos a hacer crecer. Entonces mucha tropicalización de la tecnología para Latinoamérica y yo creo que eso es lo que nos ha permitido expandir tanto", me contaron.

A veces innovar no se trata solo de crear algo de cero, como aquel que creó el primer carro, el primer avión o descubrió para qué servían los combustibles fósiles en un vehículo. Innovador y emprendedor también es aquel que logró que los vehículos ya inventados fueran más seguros con el desarrollo de los airbags, o logró que sus transmisiones se adaptaran a cualquier terreno, o incluso estuvo en la capacidad de que se conduzcan autónomamente o que no necesiten gasolina o Acmp para que se muevan, sino que lo logró gracias a la luz del sol. A esos muchachos es que también va todo esto dirigido, porque en la mayoría de los casos no se trata de la mejor idea sino de la mejor ejecutada. Y eso se alcanza cuando hay una buena guía al rededor.

