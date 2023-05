Emprendedores crearon una ‘máquina’ para analizar e interpretar conversaciones

Harold Díaz, el emprendedor que lidera Ressolve. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que ustedes hacen? “Creamos una herramienta de inteligencia artificial para las medianas y grandes empresas que quieren conocer el poder que hay detrás de la voz de sus clientes y colaboradores. Cuando las personas se comunican con una línea de atención al cliente hay un mensaje que informa que “su llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos de calidad y control”. En Ressolve, interpretamos esas conversaciones habladas o escritas entre usuarios, clientes y compañías utilizando inteligencia artificial con el objetivo de extraer los datos más relevantes y permitir a las empresas mejorar sus estrategias de atención al cliente”, cuenta Harold Díaz, CEO de Ressolve.

¿Y qué cifras tienen? “Tenemos 55 colaboradores, el 45% son hombres y el 55% mujeres. Nuestros clientes se encuentran principalmente en Colombia, México, Perú, Chile, El Salvador y Guatemala y están en los sectores de banca, seguros, ‘bpos’, salud y consumo masivo. La empresa se fundó en 2019 y tuvimos un crecimiento de 3X el primer año, 4X el segundo y 2X el último año”. Su historia, contada por el protagonista, aparece aquí en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años. Estudié ingeniería de sistemas, ciencia de datos e hice un máster en marketing y alta gerencia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Ressolve es un spin off de una compañía de desarrollo de software. En una ocasión tuvimos un reto particular de analizar 40.000 llamadas en español en un periodo de cuatro semanas, lo aceptamos, lo cumplimos e incluso creamos recurrencia. Cuando volteamos a mirar en Latinoamérica, nos dimos cuenta que, prácticamente, era un océano azul, ya que los grandes de la categoría de speech analytics estaban enfocados en el idioma inglés. Aprovechamos este vacío y nos enfocamos en ser los mejores en español, en entrenar nuestros algoritmos en diferentes dialectos e industrias y llevarlos a un modelo que pueda ser fácilmente implementable desde la perspectiva de tiempo y costo.

Creamos una máquina que analiza e interpreta conversaciones de cualquier canal de atención y extrae información de valor que permita mejorar la atención al cliente, rentabilizar los negocios y hacerles la vida más fácil a las personas.

Este otro emprendimiento le puede interesar: La historia detrás del semen de toro importado que mejoró la producción de carne

3. ¿Cómo logramos hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Arriesgándome, creyendo y persistiendo. Al inicio lo vimos como algo casi imposible, corría el año 2019, sin embargo, con mi equipo tuvimos la osadía de creer en nuestro instinto; creo, también, que supimos leer el timing y la oportunidad de mercado. Al día de hoy tenemos nuestros propios algoritmos de transcripción, de procesamiento de lenguaje, de mejora de calidad de sonido e incluso lo adaptamos a cada uno de los diferentes dialectos del español latinoamericano y así mismo de cada tipo de industria.

4. ¿De dónde sacamos la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con nuestro propio capital. Afortunadamente la compañía desde el primer momento tuvo clientes activos, buscamos siempre la financiación vía ventas. Hace poco menos de cuatro meses recibimos un capital semilla por un millón de dólares para apoyar la escalabilidad del negocio.

5. ¿Qué estamos logrando con este emprendimiento? ¿Qué estamos cambiando con esta idea?

Me mueve demostrar que en Latinoamérica también estamos en la capacidad de producir inteligencia artificial más allá de solo consumir servicios de los grandes de la nube. Por otro lado, estamos transformado positivamente la vida de nuestros colaboradores. A nuestros clientes les quitamos los procesos 100 % operativos y orientamos el tiempo de sus colaboradores al análisis. Cada día se construye al extraer valor de todas las llamadas, chats, e-mails y otros puntos de contacto que tienen con sus clientes.

Creemos que estamos revolucionando la forma en que se analiza la voz del cliente y colaborador en Latinoamérica, haciéndola mucha más escalable, precisa, objetiva y eficiente.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, claro, en el momento que sea más adecuado.

8. ¿Qué tan duro fue para nosotros emprender?

Realmente no lo he sentido duro porque he venido disfrutando el viaje, claro que existen tiempos tensos, altas dosis de adrenalina e incertidumbre, sin embargo, debes programarte mentalmente si te vas a embarcar en esto y debes mantener en lo posible tu motivación y confianza siempre contigo, esto requiere el 200 % de tu tiempo, foco y energía, y todo tu entorno debe saberlo: familia, amigos y conocidos.

9. ¿Cumplimos nuestro sueño? ¿Qué nos hace falta?

Los he venido cumpliendo y aquellos que no han ocurrido estoy trabajando por alcanzarlos, incluso, el tiempo me ha ayudado a transformarlos y potenciarlos para enfocarme en lo que realmente quiero. Respecto a la compañía es muy satisfactorio ver cómo una simple línea de código se convirtió en un producto generando valor en diferentes latitudes de Latinoamérica.

¿Y qué nos hace falta? Más tiempo.

Sígale la pista: La pareja que diseña columpios y hamacas para bebés

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en proceso de escalabilidad por ende siempre estamos mejorando nuestro producto. Por ejemplo, estamos creando nuestro GPT, solo que enfocado para empresas (la información no sale a openAI). Estamos siendo más activos en marketing, también, estamos fortaleciendo una estructura comercial en los países donde ya tenemos presencia y lo más importante, invertir en el crecimiento personal y profesional de nuestro equipo y atraer al mejor talento que se alinee con nuestra cultura y visión de empresa.

11. ¿Nuestro emprendimiento es escalable?

Desde el inicio lo pensamos de esta forma, por esta razón todos los países en donde estamos son atendidos desde Colombia e incluso si abrimos un cliente en algún país donde no tenemos cobertura es solo cuestión de una configuración.

12. Para crecer, ¿recibirían inversión de un desconocido? ¿Le cederían parte de la empresa?

Puede ser posible, sin embargo, lo más importante es crear ese vínculo de confianza con el inversionista, ir más allá de solo recibir dinero. También puedes negociar acceso a sus redes de contactos, mentorías y otra serie de beneficios que también se debería cuantificar y considerar en la negociación.

Existen mecanismos para minimizar el impacto de ceder parte de tu compañía, sin embargo, personalmente creo que es inevitable no ceder algo si buscas financiación vía inversión de terceros.

Puede interesarle: Las hermanas que crearon una empresa de alquiler de artículos para bebés

13. ¿Qué no volverían a hacer?

Muy buena pregunta. Durante los dos primeros años nos enfocamos mucho en producto y descuidamos el marketing, creo que pusimos muchos huevos y nos hizo falta cacaréalos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira crear, ver que nuestra tecnología agrega valor y crea lo que llamamos el efecto “wow” en clientes. Entre todas las personas que sigo resaltaría a Richard Branson, que habla de crear desde el disfrute y asumir riesgos; a Fredy Vega, por lo que está haciendo por transformar la educación y buscar que Latam sea próspera (comparto ese propósito); y Daniel Goleman, por el maravilloso aporte de la inteligencia emocional.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, tuve una quiebra en mi primer emprendimiento, en el segundo creé una compañía con mi mejor amigo en donde por temas de alienación estratégica teníamos una visión diferente y por un tiempo tuve que emplearme otra vez para tomar fuerzas, seguir aprendiendo y volver a iniciar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, hacemos parte de Scale up de Endeavor, del Masschallenge y la Andi de Futuro. Creo que siempre debemos estar en red, una forma inteligente de crecer es escuchar las experiencias de los otros, capitalizarlas y así mismo compartir.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, totalmente, incluso desde nuestra perspectiva de responsabilidad social estamos motivando a jóvenes a que exploren el campo de la inteligencia artificial, especialmente el análisis de la voz.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Ressolve como la compañía líder en analítica conversacional en norte y sur América, donde cuatro de cada diez áreas de servicio al cliente sin importar su tamaño utilizan el producto. Así mismo, buscamos estar catalogados como producto cinco estrellas en los principales portales de reviews tecnológicos. Puede que durante este tiempo hagamos algunos spin off o interacciones de producto, sin embargo, perseguimos nuestro foco.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es todo, mi soporte, mi aliento y complementan mi motivación. En el caso de los amigos, en el emprendimiento esto se transforma, en algunos casos puedes perder algunos, renuncias a otros, e incluso la vida te va trayendo personas excepcionales que te inspiran y te aportan como profesional y persona.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Totalmente. Creo que mis experiencias pueden ayudar a otros como así mismo las de otros me sirvieron para evaluar mejor mis decisiones. Emprender es un tema colectivo y se trata de crear valor a ti mismo y a tu entorno.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Realmente ellos han construido y vienen mejorando a Ressolve, yo solo soy un guía. Me siento muy agradecido por el equipo que tengo, igualmente por los que han pasado por nuestra empresa, cada uno de ellos aportaron en la construcción de valor.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Perseverancia, creo mucho en el poder de las palabras, por eso soy cuidadoso con lo que digo, con lo que me digo y cómo lo digo, buscando siempre el crecimiento de las personas que me rodean.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

De emprender, aprendí el valor de la perseverancia, foco y capacidad de reinventarme.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚