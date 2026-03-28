Si tengo un negocio físico: ¿Cómo puedo usar la IA para crecer?

Emprendimiento. Foto: Pexels + Edwin Bohórquez A

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Este texto tiene como objetivo ayudarle a todas esas personas que tienen negocios físicos y por alguna razón, todavía no están presentes en canales digitales o no saben cómo sacarle provecho a las herramientas de Inteligencia Arteficial para elevar sus ventas, mejorar sus productos o fortalecer su marca.

Primero, en esta entrega que publicamos este viernes 27 de marzo un poco más temprano contamos cómo usar las herramientas de IA para emprender, ahora, con la ayuda de esos mismos expertos, vamos a contar lo que usted podría hacer si es de los que tiene negocios manuales o físicos y tiene planeado entrar al canal digital.

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Iván Rico, Director de la Maestría en Finanzas, Tecnología e Innovación Digital de la Universidad del Rosario, me dijo que “hoy existen aplicaciones que permiten, con muy pocos pasos y sin conocimientos técnicos avanzados, crear una página web básica para mostrar los productos o servicios del negocio y facilitar que los clientes encuentren información y se pongan en contacto”.

Es verdad. Incluso herramientas gratuitas de IA le ayudan a hacerlo creando imágenes o hasta escriben el código necesario, algo que antes solo podría hacer con un ingeniero programador. He visto que se puede hacer en Perplexity o en Claude. Lo pueden hacer en HTML y CSS, incluso JavaScript, que son lenguajes de programación.

“Además, la inteligencia artificial puede servir como guía para diseñar estrategias de marketing digital. Por ejemplo, puede ayudar a definir qué tipo de contenido publicar en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o YouTube, cómo comunicar mejor los productos o servicios y cómo conectar con nuevos públicos. También permite generar ideas de publicaciones, textos, imágenes e incluso programar calendarios de contenido para manejar de manera más organizada la comunicación del negocio en internet”, apuntó Rico.

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Desde el CESA, Jimena López, la directora del Centro de Innovación y emprendimiento, nos ofreció una detallada guía a seguir: “En los negocios físicos el punto de partida es distinto, y muchas veces eso es una ventaja. Un restaurante, una tienda o una peluquería ya tienen algo que muchos emprendimientos digitales buscan durante meses: clientes reales y una operación funcionando”.

Así las cosas, “antes de pensar en herramientas o plataformas, lo más importante es recordar algo fundamental: la tecnología no reemplaza la relación con el cliente, la extiende. Si el diferencial del negocio siempre ha sido el trato cercano, la calidad del producto o el conocimiento del oficio, eso debe seguir siendo el centro. La inteligencia artificial y los canales digitales son herramientas para mejorar procesos, no el objetivo final”, detalla.

Algo que insistimos mucho cuando trabajamos emprendimiento con estudiantes y empresarios es que la pregunta correcta no es qué herramienta está de moda, sino qué problema concreto del negocio queremos resolver primero y qué tecnología puede ayudarnos a hacerlo mejor", explica. Dicho eso, nos deja los pasos a seguir:

Hacer visible el negocio en internet: "Antes de vender en línea, lo primero es que las personas puedan encontrarnos. Registrar el negocio en Google Business Profile permite aparecer en búsquedas y en mapas cuando alguien busca un producto o servicio cercano".

Mejorar la comunicación con los clientes: "Muchos negocios físicos ya atienden clientes por WhatsApp. Con herramientas como WhatsApp Business se pueden configurar respuestas automáticas, crear catálogos de productos o responder preguntas frecuentes sin tener que estar permanentemente pendiente del celular".

Organizar mejor la operación: "Una de las mayores dificultades en pequeños negocios suele ser la gestión administrativa: inventarios, ventas, contabilidad o seguimiento de pedidos. Hoy existen herramientas diseñadas para negocios pequeños que automatizan estos procesos y generan reportes automáticamente".

Hacer publicidad sin ser experto en marketing: "Las plataformas de publicidad actuales ya incluyen asistencia de inteligencia artificial que ayuda a segmentar audiencias, sugerir horarios de publicación o incluso redactar anuncios".

López cree que “la clave está en empezar con algo pequeño y consistente. En muchos casos, un perfil activo en redes o una mejor atención digital a los clientes actuales puede generar más impacto que intentar crear una gran tienda virtual desde el primer día”.

La otra fuente de información que consultamos fue Tibisay Hernández, experta en expansión digital e Inteligencia Artificial aplicada a negocios, y mentora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes, quien dice que “aunque un emprendimiento sea completamente físico, hoy es importante entender que la digitalización no comienza necesariamente con redes sociales o comercio electrónico. Muchas veces empieza con decisiones tecnológicas simples que mejoran la experiencia del cliente”.⁣

¿A qué se refiere? “Un negocio físico puede comenzar con herramientas básicas como un código QR que lleve a un catálogo digital de productos o servicios. Esto permite que el cliente acceda fácilmente a la información del negocio y facilita una experiencia de compra más moderna sin necesidad de crear una infraestructura digital compleja”, explica.⁣

⁣“Otro aspecto clave es aprovechar la información que se genera en cada venta. Si el negocio logra captar algunos datos de sus clientes —como correo electrónico o número de WhatsApp— puede comenzar a construir una relación más allá del momento de la compra. A partir de ahí es posible enviar encuestas de satisfacción, informar sobre nuevos productos o compartir promociones. En este punto, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada. Permite analizar los datos de los clientes para entender qué compran, con qué frecuencia y qué productos generan mayor interés. Con esa información se pueden diseñar campañas de marketing más efectivas, mejorar la comunicación con los clientes e incluso optimizar aspectos como el empaque o la presentación del producto", agrega.⁣

Y también invita a entender el canal digital para sacarle el meor provecho posible: “Es importante evaluar cuál sería el mínimo viable de presencia digital para ese negocio físico. No se trata de estar en todas las plataformas, sino de elegir uno o dos canales donde realmente tenga sentido mostrar la marca y conectar con los clientes”.⁣

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Finalmente Miguel Arenas, Director Programas de Mercadeo Universidad Ean, quien asegura que “el canal digital nos permite mayor amplitud, hay que contemplarlo como un canal de comunicación inicialmente, si el negocio es demasiado físico y tiene muchos clientes que llegan de manera física, los clientes digitales amplifican el mensaje. Si hay una buena afluencia de gente en el canal digital, hay que verlo como uno de venta potencial. No solo de atracción sino de venta”.

Estos consejos sirven como un primer acercamiento y no existen duda que en plena era de la cuarta revolución industrial, es decir, la digital, quien no aparezca en internet es como si no existiera. No hay que olvidar que las nuevas generaciones inician su viaje de compra desde su teléfono celular. ¿Qué pasa cuando usted no está ahí? Pues que su competencia se quedará con esos posibles clientes que nunca sabrán de su negocio.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚