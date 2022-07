Gritos de emoción para incentivar el emprendimiento juvenil

The Biz Fest fue en el Movistar Arena. Foto: El Espectador

Como si fuera un concierto con el artista del momento, con un cúmulo de buses llevando estudiantes de colegio de distintas zonas de Bogotá y Cundinamarca como público, con un Dj encargado de la música, tres pantallas gigantes siguiendo a los protagonistas y una docena y más de historias que buscaban inspirar a los asistentes, se hizo el “The Biz Fest”, un festival de emprendimiento organizado por tres empresarias conocidas como las hermanas Carvajalino. La asistencia, gratuita, llenó al Movistar Arena.

En un segmento llamado “El ring de la vida”, varias de las personas emprendedoras contaron sus propias experiencias a la hora de intentar crear un negocio, desde los típicos no a la hora de pedir ayuda hasta la historias de aquellas que se volvieron estrellas a la hora de generar videos para redes sociales, moviendo no solo clics uy me gustas sino la caja registradora de sus emprendimiento.

Isa Vásquez, una de ella, habló de cómo llegó a construir una empresa que está en más de 300 tiendas con productos saludables después de una experiencia de vida propia: se fue de intercambio a Estados Unidos y cuando volvió, no le quedaba la ropa, entró al mundo de la alimentación saludable y emprendió. O Manuela Echeverry, una artista quien se tomó la palabra para hablar de las ideas, “porque cuando creemos genuinamente en ellas, se hacen realidad”. Y les dijo a los asistentes: “Crean en las ideas más locas que tienen en el corazón porque ustedes son quienes las pueden hacer realidad”.

En otro segmento llamado “Tanque de negocios”, apareció Julita Barreto, una de las inversionistas de Shark Tank: “Lo que más me inspira de un emprendedor es el emprendedor mismo, la persona que tiene cualidades, que tenga habilidades blandas como trabajo en equipo, creatividad, innovación, comunicación, tolerancia a la frustración, y eso mezclarlo con un modelo de negocio claro con números en verde para que todo sea rentable”.

Álvaro Rodríguez, empresario, emprendedor y CEO de Ventura Group, recordó un poco de su hoja de vidas antes de lanzarse a dar consejos: “soy economista, estudié logística, derecho y un poco de todo para que me sirva en los negocios”. Y dijo: “Los emprendimientos que nacieron en la última década están acostumbrados a pedir plata para crecer rápido, pero se crea una cultura de gasto, de crecer a cualquier costo. Mi consejo es que conozcan los particulares del negocio, hagan una lógica clara de los ingresos, los costos y los gastos, y sobre todo, cuándo van a devolverle la rentabilidad a los inversionistas para que su negocio sea sostenible en el tiempo”.

Alejandra Camacho, de Mercado libre, presente en el evento, recordó que la compañía a la que representaba tenía a “900 mil pymes conectadas a nuestra plataforma. Pueden tener su propia página web en nuestro espacio y somos un aliado para crecer. Nuestra razón de ser es democratizar el comercio electrónico y en eso trabajamos todos los días”.

Margarita Añez, de Compensar, fue enfática en que si “los jóvenes están pensando en emprender o estudiar, los podemos acompañar en el cómo se hace un emprendimiento, los llevamos de la mano para que sean personas sanas, productivas y felices. Nuestro concepto es el bienestar”. Y Diana Delgado, de Wayra, que pertenece a Telefónica, habló del propósito de esta unidad de negocio con foco en el crecimiento de los nacientes negocios: “Creemos en el emprendimiento digital, hemos apoyado a más de 20.000 emprendedores, hemos invertido en más de 800 emprendimientos tecnológicos y creado más de 10.000 empleos altamente calificados. Los apoyamos a través de programas como el scape lab women, en donde apoyamos a las mujeres. O por ejemplo, hicimos un laboratorio de IOT y 5G, donde cualquier persona puede ir a ese laboratorio y probar sus prototipos”. Así que “nosotros miramos que el emprendimiento tenga impacto y el emprendedor sea apasionado, con berraquera, que no les dé miedo fracasar, que sean atrevidos y arriesgados, que hagan cosas diferentes”.

Por allí también pasó Francisco Noguera, presidente de Innpulsa, quien habló de “crear posibilidades a partir del emprendimiento” y le envió en mensaje al nuevo gobierno: “este debe ser un país que debe seguir viendo el emprendimiento como motor de crecimiento”. Para los asistentes, les recordó que existe Ce emprende junior, “una puerta de entrada a todas las preguntas sobre nuevos negocios, pueden entender el rol de las nuevas tecnologías, las tendencias que vivimos, la inteligencia artificial. Tenemos una oportunidad grandísima a partir de la innovación y la tecnología”.

Y en un segmento llamado “Duelo de titanes”, apareció el cantante Beéle y la medallista olímpica, Caterine Ibargüen. Sus mensajes buscaban reflejar lo que ha sido la ruta de sus carreras: “la diferencia en mi carrera la hizo la disciplina, el amor por el deporte, porque para mí es un orgullo estar en una pista representando a mi país. Cada día me levantaba a cumplir un sueño, era casi imposible pensar en una medalla olímpica en esta disciplina, yo lo visualicé, lo soñé y lo logré. A veces se cierran unas puertas pero se abren miles más, hay que pasar por un momento de espera, pero más adelante está el triunfo”. Y por el lado del artista, apeló a la memoria y al ejemplo de otros: “Las caídas son las mejores enseñanzas que uno puede tener en la vida. Una vez escuché a Silvestre Dangond que si la vida la hubiera dado más duro, tal vez estaría mucho mejor, por eso las pasiones se van descubriendo, exploramos nuestra mente y nuestros corazones. Cualquier ser humano quiere estar en armonía, todos buscamos la paz, es hacer las cosas con amor y como nos gustan, nunca es tarde, desde un principio sean lo que quieren ser”.

La medallista olímpica también contó, en muy pocos minutos, que “para los juegos olímpicos debemos estar en óptimas condiciones físicas y mentales. Para mí, es entrenar fuerte y eso me daba la seguridad mental de estar muy bien, soy muy creyente y hablar con Dios para que me protegiera y me ayudara, pero yo sabía que había hecho las cosas perfectas, que sicológicamente iba a estar muy bien en la competencia, estaba en la pista y disfrutaba, era el mejor momento de mi vida y me había preparado para eso”.

En el festival también estuve presente Hernán Fuentes, director de empleo, trabajo y emprendimiento del SENA, quien recordó que no solo atienden a sus aprendices sino a todos los emprendedores colombianos. “Tenemos 117 centros de desarrollo empresarial. Y si necesitan formarse, podemos prepararlos y entrenarlos”, dijo. Recordó la idea llamada “los jueves de emprendimiento, un espacio virtual en el que en tres años hemos sensibilizado a más de 1′200.000 emprendedores colombianos. Hoy tenemos un servicio sin igual en el país y ha sido gracias a las conexiones y conversaciones”.

Gigliola Aycardi, fundadora de Bodytech, también habló para inspirar: “Cumplimos 25 años desde que fundamos Bodytech, que nació de una tesis de grado. Yo tenía 26 años y 15 bancos nos dijeron: no. Que no teníamos una garantía real, así que ese fue el primer reto. Conseguir financiación. Nos hemos equivocado muchas veces, lanzamos unas vitaminas y nos quebramos con eso; una línea de ropa y tampoco funcionó, entonces hay que tener foco y el reto fundamental es conseguir el equipo que acompañe en el proceso. Que tenga pasión como tú, pero que no sea igual que tú, porque sería una secta que va para el abismo, uno detrás de otro”.

“Es fundamental desarrollar este tipo de actividades en un país como Colombia en el que uno de cada tres jóvenes en edad de trabajar no estudia ni trabajan y muchos quieren emprender, salir adelante, pero no saben la forma hacerlo; otros han dejado de soñar y queremos devolverle esa esperanza”, dijo Daniela Carvajalino, quien es una de las creadoras de The Biz Nation, una plataforma de educación en línea reconocida por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región, y en la que también emprendieron Karen y Stephanie, sus hermanas, y que ya son conocidas precisamente como las hermanas Carvajalino.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚