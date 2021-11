Un comercio electrónico para visibilizar ideas convertidas en arte

“Empecé a hacer manualidades de concreto con mis hijos en pandemia y comenzamos a venderlas. Cuando comenzamos a impactar las redes sociales, me encontré con un mercado enorme de familias que tenían ideas maravillosas pero que no conocían cómo ejecutarlas. Ahí comprendí que valía la pena tener un sitio web para vender ideas hechas arte”, así lo cuenta Carolina Benítez, Microbióloga y creadora de Beca Ideas.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Benítez narra de qué se trata su plataforma, cómo impacta el mercado colombiano y cuál es su referente de negocio para ser uno de los mejores ecommerce de Colombia.

¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

39 años, Microbiología, Programa de Desarrollo Directivo INALDE

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?¿Qué fue lo que creé?

Nació en pandemia con la necesidad de satisfacer la necesidad de visibilizar emprendimientos. Creé un ecommerce que vende productos de familias emprendedoras, enfocado en el trabajo manual principalmente.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Me encontraba en un momento de mi vida, donde se acercaban muchos cambios para el mundo entero. En el periodo de la pandemia donde todos nos encontrábamos 100% de nuestro tiempo encerrados en familia. Tiempo valioso que valía la pena invertir bien. Empecé a hacer manualidades de concreto con mis hijos y empezamos a venderlas y cuando salimos a las redes sociales a vender, me encontré con un mercado enorme de familias que tenían ideas maravillosas pero que no conocían cómo ejecutarlas.

Ahí comprendí que valía la pena tener un sitio web para vender ideas hechas arte. Decidí unirme a diferentes comunidades de familias emprendedoras y contarles la idea de vender desde un solo sitio cada producto. Me capacité en marketing digital, aprendí a hacer un ecommerce. Y lancé mi sitio web el 1 de Agosto de 2019, con el apoyo de mi familia entera.

Actualmente tengo alianzas con @mompreneurscolombia y @Mujeresemprendercolombia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recursos propios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo primero que logramos fue la confiabilidad de los emprendimientos en permitir vender sus productos en el ecommerce que pensamos. Logramos depurar el catálogo al conocer calidad, precio, ventajas y la razón de ser de cada emprendimiento. Ahora mismo estamos dando visibilidad a otros emprendimientos y ampliando su canal de ventas.

Tuvimos que hacer cambios en el manejo de inventarios y divulgación de promociones, como también en la selección de productos a vender, pero esto ha sido clave para nuestra empresa.

6. ¿Soy feliz?

Si, me encanta lo que estamos haciendo. Ayudar a otros, visibilizar y ser parte del procesos de crecimiento de otros emprendedores lo motiva a uno a ser mejor, a mejorar constantemente las ideas y ponerlas al servicio de quienes las necesiten.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, cuando sea apta para vender y la oferta sea adecuada.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Esta siendo duro, pues quisiera tener más manos para lograr mejores resultados más rápido.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, considero que todos los días se va cumpliendo, pero requiere de disciplina y mucho trabajo. Siempre habrá algo que haga falta, siempre hay espacio para mejorar o hacer cambios en pro de alcanzar mejores resultados.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ejecutar la nueva estrategia y esperar los resultados planeados. Quiero formar el Etsy de Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, como el Etsy en Europa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, como emprendedores nos vemos muchas veces solos. No solo económicamente sino en capacidades, conocimiento y networking.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no volvería a dudar de todo lo que puedo lograr, a veces el panorama no es alentador pero hay que seguir adelante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hija, en la cual veo muchos signos de emprendimiento. Me gustaría seguir a Mayra Roa, es una buena referente de todo aquello que quiero lograr.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, la estrategia inicial no tuvo el resultado sostenible que se quería y aunque pensé en tirar la toalla, un cliente me hizo desistir de esto y renovar fuerzas para seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si pertenezco a @Mompreneurs Colombia @MujeresEmprenderColombia y a @Esses.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, dar visibilidad a otros emprendimientos hará que se incrementen sus ventas y por ende su sostenibilidad. Considero que todos tenemos habilidades y creatividad, así que tener un sitio que permita exponer sus productos, dará confianza a los futuros emprendedores para crear y vender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Espero ser el Etsy de Colombia y Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son los mejores clientes y críticos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre existe en mí el deseo de ayudar a otros, si bien aún no he terminado con este emprendimiento, ya he logrado dar pasos hacia adelante.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Familia, amigos, comunidades y Andrea Mojica (Ing. sistemas) y Juan David (Trafficker)

No tengo un equipo propio, me apoyo en amigos y en las comunidades a las que pertenezco. Son muy importantes porque son mis principales clientes, promotores y divulgadores de mi idea. También cuento con soporte tecnológico.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Vendemos productos únicos, personalizados y elaborados por familias emprendedoras. Somos un grupo de emprendedores que diseñamos y ejecutamos ideas para la necesidad que tenga el cliente.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Como emprendedor vienen muchas ideas y es importante aprender a seleccionarlas para saber cómo y cuándo ejecutarlas.

