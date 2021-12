Una empresa de transporte de mercancías que se conecta con sus clientes

Wilson Álvarez, uno de los creadores de una marca de transporte de mercancía que trabaja en pro de sus clientes y cumple los sueños de sus empleados. Foto: Cortesía GEC

“Gracias al esfuerzo, empeño y dedicación de nuestro emprendimiento este año hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestras ventas, con una proyección para el 2022 de aproximadamente $2.600′000.000 (dos mil seiscientos millones), generando empleo de calidad para personas que en muchos casos por la edad tienen un mayor grado de dificultad a la hora de emplearse y a trabajar por los sueños de todos en el equipo sin importar cuan simples o increíbles parezcan. Acá todos somos una familia enfocada en la Logística de Los Sueños”, así lo contaron John Robles y Wilson Álvarez creadores de Global Express Cargo en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

John Robles, 44 Años, Ingeniero de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, con estudios en Mercadeo Estratégico y Logística y Transporte Internacional de la Universidad del Rosario, con 25 años de experiencia en el sector logístico, enfocado especialmente en el transporte de carga en Colombia, enamorado del mercadeo y amante de la Logística.

Wilson Álvarez, tengo 47 años, Administrador de Empresas de la Universidad los Libertadores, con estudios de Mercadeo y Ventas en la Universidad EAFIT, con 26 años de experiencia en logística, especialmente en transporte de mercancías en Colombia y Logística Internacional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En realidad, este proyecto nace con el sueño de hacer compañía aprovechando el conocimiento profundo del sector logístico y teniendo identificada una oportunidad basada en la constante intranquilidad y desconfianza que generan las empresas de transporte de mercancía en las personas que desempeñan los cargos de responsabilidad logística.

Estamos convencidos que lo primordial para el éxito de nuestra compañía es que las personas que hacen parte del equipo estén felices y se sientan realmente valoradas, a partir de allí hemos podido garantizar a nuestros clientes la tranquilidad de tener un verdadero soporte logístico, basado en la motivación diaria de cada integrante del equipo GEC de alcanzar los sueños propios.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Crear y sacar adelante una compañía es una tarea compleja, en algunos momentos parece imposible, para nosotros han sido 3 los pilares fundamentales para tener a GEC en el lugar que se encuentra hoy, el primero es que nos tomamos un tiempo importante trabajando en construir “hacia abajo” forjando las bases de la compañía, nuestra primera operación la realizamos 1 año después de empezar a trabajar en este sueño, el segundo es seleccionar a cada integrante del equipo, cada aspirante tenía que presentar sus sueños, que ha hecho por ellos y que le falta para cumplirlos, esto nos ha permitido contar con un equipo alineado y con un objetivo único, trabajar por los sueños de todos, esa es nuestra garantía de éxito y el tercer pilar es el sueño de poder impactar positivamente a la sociedad, GEC es una compañía con un claro componente social que nos apasiona a los integrantes de este equipo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En este proyecto se han invertido en su gran mayoría recursos propios de los socios y en los momentos de crecimiento constante que hemos venido presentando, recibimos algunos préstamos menores del sector financiero.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Definitivamente estamos logrando impactar positivamente el transporte de carga en Colombia, el sector tiene una imagen bastante negativa ante los generadores de carga, la informalidad, la mentira a la hora de transmitir información y el maltrato del que han sido victimas permanentes los transportadores por parte del medio hacen que se tenga poca credibilidad en las empresas de transporte, sin embargo hoy en GEC podemos decir tranquilamente que estamos cambiando esa imagen, basados en información oportuna y veraz, una gran capacidad de respuesta que es consecuencia directa de valorar al pequeño transportador y darle el trato tanto humano como económico que se merece, hacen que estemos logrando ser diferentes.

Depende de saber que lo estamos haciendo bien, con transparencia, honestidad, bajo todos los marcos legales,

6. ¿Soy feliz?

Definitivamente sí somos felices y esta felicidad es independiente de cuánto vendemos o cuánto crecemos, depende realmente de cuánto podemos aportar a la vida y al cumplimiento de los sueños de todos los que nos rodean, las ventas, el crecimiento y todo lo demás son una consecuencia que indudablemente llega al hacer las cosas bien.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi compañía?

El vender la compañía comprometería nuestro sueño, ¿usted vendería una fábrica de cumplimiento de sueños? Nos interesaría comprar o aliarnos con proyectos que podamos convertir en nuevas fábricas de cumplimiento de sueños.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Como lo decíamos anteriormente es muy difícil pero definitivamente es muy satisfactorio, se tiene que trabajar fuerte, estar dispuesto a aprender de los demás, a dejar la zona de confort, enfrentar retos desconocidos, pero todo esto desaparece cuando el paso a paso nos va abriendo el camino.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliéndolo, estamos dando los primeros pasos, tenemos objetivos de nivel mundial, sueños que involucran a muchas personas, mas de las que podemos dimensionar, queremos impactar positivamente a la sociedad compartiendo oportunidades y riquezas tanto espirituales como económicas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para el próximo año esperamos un nivel de crecimiento incluso superior al del 2021, apertura de nuevas oficinas a nivel nacional y nuestra primera oficina en el exterior además de la consolidación de servicios complementarios que hacen parte de nuestro portafolio.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Absolutamente, el mercado mundial de generadores de carga es incalculable, las posibilidades están allí, lo mas importante es mantener claros nuestros objetivos y tener la capacidad de adaptarnos a los diferentes mercados en los que esperamos estar próximamente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi compañía?

De un desconocido nunca, seria comprometer los principios corporativos y sociales que rigen el ADN de GEC.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Definitivamente dudar de nuestras capacidades y de todo lo que podemos conseguir cuando lo intentamos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Para Wilson Álvarez, mi mentor es Alejandro Bedoya quien me inspiro a pensar en cómo cumplir los sueños de los demás y me gustaría seguir más a Dios.

John Robles, en realidad he recibido el aporte de muchas personas, pero 2 me han dado una verdadera guía, laboralmente el señor Jaime Tobón, quien con exigencia paternal me enseñó cómo ser un verdadero profesional sin importar el cargo en el que me desempeñara y como ser humano mi hermana Yeimmy Robles quien al lado de su esposo y mis dos amados sobrinos han dedicado su vida como misioneros a servir desinteresadamente a Dios y al prójimo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más que fracasar aprendimos diferentes formas de cómo equivocarse, negocios de comida, ropa y calzado fueron nuestros primeros maestros, nos enseñaron a desarrollar y potencializar lo que Dios nos regalo como un Don que es el conocimiento y experiencia en el transporte de mercancías.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ninguna.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ese es el sueño, que Global Express Cargo GEC y sus principios perduren a través del tiempo y que las nuevas generaciones, de nosotros como socios o de los integrantes del equipo continúen con este legado.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi compañía?

En 10 años nos vemos haciendo parte de una entidad dedicada a dar calidad de vida a niños huérfanos y personas de la tercera edad, todo esto financiado por Global Express Cargo GEC

Nuestro emprendimiento se encontrará en una etapa de madurez que nos permita soportar el cumplimiento de los objetivos trazados tanto a nivel nacional como internacional, consolidando y cumpliendo el mapa de sueños que tenemos para la compañía.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia ha sido siempre el corazón de todo lo que hacemos, el apoyo de ellos ha sido fundamental y se han dedicado tanto como nosotros a este proyecto, sacrificando tiempo, apoyándonos y entendiéndonos en tantos momentos de tensión, estrés, presión, etc.

En cuanto a los amigos la prueba está en nosotros mismos, amigos que la vida convirtió en hermanos y ahora en socios, siempre listos para apoyarnos y acompañarnos en todo momento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Absolutamente, somos unos convencidos de la democratización del conocimiento y la experiencia, la aparición de nuevos emprendimientos genera empleo, mueve la economía, dinamiza todos los sectores del país y esto siempre termina beneficiándonos a todos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es el primer responsable de los logros conseguidos, son personas que hacen un trabajo comprometido y honesto, con grandes sueños y sobre todo alineados con nuestro ADN, de hecho, algunos de ellos fueron promotores de este proyecto desde antes de que se materializara, para nosotros hacen parte de nuestra familia y estamos seguros que así lo sienten.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal y lo que nos diferencia del resto está muy claro para nosotros y para nuestros clientes:

Ø Información oportuna y veraz

Ø Gran capacidad de respuesta

Estos dos preceptos cumplidos al pie de la letra nos permiten ser una compañía diferente en el sector logístico Colombiano, son la base fundamental de todo lo que hacemos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido muchas cosas, entre ellas que solos es imposible, siempre necesitamos de los demás, que nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito y un objetivo, que las oportunidades están allí y muchas veces es el miedo el que nos impide aprovecharlas, pero sobre todo algo que le recomendamos a todos los emprendedores es que hagan lo que hagan siempre incluyan un componente social, es una responsabilidad de todos brindar mejores oportunidades a quienes nos rodean para que nunca dejen de soñar.

