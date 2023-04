Una empresa de pastelería francesa inspirada en rollos de canela

Él es el emprendedor detrás de Canela Pop´s. Foto: Cortesía Canela Pop´s

“Si me preguntan qué tan duro fue emprender diría que es muy duro, contaría que he emprendido más de siete veces y nunca ha sido un camino fácil. Ahora, para quien sueña por primera vez en hacerlo, le diría que tendrá días de frustración, locura y sentimientos encontrados de dolor, pero que si Dios le permite crecer en fe y en sus fuerzas y mantiene la disciplina por meses, logrará un sueño tan grande que la misma sociedad quedará asombrada de este”, estas son las palabras del emprendedor detrás de una idea de negocio con sabor que sueña con llegar al mercado internacional con una propuesta con toques colombianos para conquistar paladares. Hablamos con él en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años de edad, Derecho y Marketing y Negocios Internacionales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Al entrar la pandemia, cerrar juzgados y enterarnos dos meses después que Cinnnamon se había retirado de Colombia, dos amigos amantes de los rollos de canela, se disponen a conseguir la receta de una de sus abuelas para realizar la preparación de estos rollos, ocupar su tiempo y generar ingresos en esa época de incertidumbre.

Después de muchos intentos y varias muestras a familiares, amigos y vecinos, logran tener el sabor ideal y crear salsas de repostería francesa, así como también fusionar frutas ácidas y dulces con el objetivo de crear toppings distintos a los clásicos encontrados en el mercado un 20 de julio del año 2020.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Esta idea, pasa de ser un proyecto a convertirse en un emprendimiento. Nació de la virtualidad y se consolida como empresa con tres puntos de venta en Bogotá y Chía. Lo logré gracias a que la idea de negocio pasó en ese instante a ser mía únicamente y es ahí cuando Canela Pop´s se consolida como empresa, pues vendo uno de mis bienes y puedo abrir el primer punto de venta físico en el centro comercial Mazurén, un punto que ha permitido hacer crecer a mi marca de manera exponencial y me permitió arriesgarme a abrir los siguientes dos puntos de venta.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La venta de un apartamento me permitió ir comprando las máquinas e ir armando la fábrica de donde salen a diario todos los productos de Canela Pop´s. Empecé con maquinaria usada y ya he podido irla modernizando cada vez que puedo.

El primer punto de venta, fueron recursos de mis otras actividades económicas, las cuales he ido dejando de lado pues Canela Pop´s requiere de toda mi atención para seguir teniendo a flote este sueño.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando cambiar la perspectiva de la comida a base de canela buscando con ella lograr expandir sus sabores bajos en azúcar y 100 % en conquistar personas con diferentes tipos de paladares. Estoy sumando una opción diferente de postre, intentando manejar buenos precios y buena calidad.

De igual manera tengo un grupo de trabajo de solo mujeres en los puntos de venta, madres solteras o cabeza de familia, que sin ayuda en sus hogares, pueden sacar a sus hijos adelante con un trabajo fijo.

6. ¿Soy feliz?

Sin duda alguno lo soy, cambié mis dos carreras de ser profesional en Marketing y Negocios Internacionales y de Derecho, por el arte de cocinar, crear y soñar con una industria nueva.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo haría como venta, más bien crearía franquicias para que la gente pudiera crecer con una marca única en sabores, facilitando a la industria, para ayudar a quienes después de pandemia no lograron recuperarse por un virus no tangible, pero si letal en nuestro mundo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Si me preguntan qué tan duro fue emprender diría que es muy duro, contaría que he emprendido más de siete veces y nunca ha sido un camino fácil. Ahora, para quien sueña por primera vez en hacerlo, le diría que tendrá días de frustración, locura y sentimientos encontrados de dolor, pero que si Dios le permite crecer en fe y en sus fuerzas y mantiene la disciplina por meses, logrará un sueño tan grande que la misma sociedad quedará asombrada de este.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sueño como tal de verla crecer sí, pero sueño con que mi empresa sea más grande cada día. Somos seres humanos y en ello, nos mantenemos en constante cambio y crecimiento, por eso diría que sueño en verla en todo Colombia para cumplir mi objetivo, que todos puedan probar la delicia de mis rollos de canela.

Sígale la pista: El emprendedor que aumenta la visibilidad de los productores del agro colombiano

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Entrar en ciudades amantes de estos sabores únicos y diferentes, como Medellín, Cali y Barranquilla. Con el tiempo conquistar otras ciudades restantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, tiene tantos escalones que no se podría imaginar un tope. Tenemos la facultad de crecer como un Juan Valdez o un Dunkin Donuts sin duda alguna.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Todo crecimiento requiere de inversión, claro que sí, pero esto conlleva a tener que endeudarse con bancos o quizás con un inversionista con proyección en este mercado de alimentos. Recibiría socios capitalistas con participación en ganancias, pero no en la empresa como dueños. Lo llamaríamos rentistas de capital, pero no accionistas, ya que deseo una empresa sólida en decisiones autónomas sin cambiar recetas o dañar sus productos por causa de terceros.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tantas cosas, pero una de ellas es no haber tenido una asesoría o ayuda en administración y finanzas para saber proyectar un negocio, y no aprenderlo solo en la marcha y cometer errores que se hubieran podido evitar desde el principio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sin duda alguna las madres son las de este galardón, nos permiten la enseñanza de crecer con esfuerzo pese a cada dificultad de esta sociedad incoherente y dolorosa. Este sueño tiene nombre y es el de mi mamá.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fracasado siete veces en diferentes negocios, quebré tres financieramente, una peor que la otra. Cada pésima negociación en el pasado me puso aquí trayendo al mercado colombiano esta empresa llamada Canela Pop´s.

Es válido querer botar la toalla, somos frágiles y mentalmente débiles en muchas ocasiones, pero jamás debemos hacerlo si no queremos perdernos de resultados excepcionales, “puedes sentirte derrotado pero jamás serlo”.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Como tal comunidad no, pero sí nos ayudamos entre pequeñas y medianas empresas a comprar nuestros productos para sostener cada entidad, es como un mutualismo, esto permite que cada negocio “se tienda la mano” sin importar que tan pequeña sea.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

No se si trascienda, pero sí es una empresa sostenible en el tiempo. Nuestro negocio es llevar al paladar productos frescos con cero aditivos de conservación y frescura. Recordar esos sabores de la abuela, de casa, esos que siempre nos hacen querer volver.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos visualizamos como la casa del Cinnamon roll y sin pensarlo dos veces en la matriz de los productos a base de canela reconocidos por su producción y distribución a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, mi esposa y mi hijo son la base de esta empresa, sin sus consejos, apoyo, amor y paciencia no sería nada de lo que hoy en día soy.

Le puede interesar: Una marca de moda que crea prendas para mujeres en etapa de lactancia

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Cada vez que me preguntan aconsejo a cada emprendedor o micro empresario. Les cuento mis historias personales y cuáles son los caminos adecuados que deben tomar en este camino, jamás la envidia sería parte de mí, al contrario, su éxito sería una bendición para mí indirectamente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Dios sobre todo es quien lleva el control, no importa en qué Dios creas, lo que importa es que vivas de fe para creer en una idoneidad o esperanza. Después de ello, tu equipo es la base de una pirámide sólida que permitirá construir a diario eficaz y eficientemente.

Dentro del equipo de Canela Pop´s está el repostero- panadero que con su experiencia y conocimiento me ayuda a no equivocarme en la elección de los productos que voy a lanzar. Las chicas de los puntos de venta, sin su atención, servicio y colaboración no podríamos mantenernos en el mercado y seguir soñando en grande. Sin los auxiliares y sin los domiciliarios no podríamos llegar a ningún hogar.

Todos y cada uno con su función establecida en función del crecimiento de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que la bondad y la perseverancia. La enseñanza hacia otros y la orientación a los que piden ayuda. Me diferencia del resto la constancia, disciplina, templanza y dedicación; mi capacidad de resolución, mis ganas de crecer y la convicción de no rendirme.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

- Aprendí que si siete veces te caes, te levantas la misma cantidad porque somos colombianos, personas con “perrenque” que jamás detienen lo grande que habita en sus mente.

- Aprendí a soñar en silencio y culminar en la cima.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚