Una marca de muebles 100 % colombiana amigable con el medio ambiente

Ellos son Juan Sebastián González y Carolina Pérez, los emprendedores detrás de Cóninker. Foto: Cortesía Cóninker

“Para nosotros fue muy, muy duro emprender. Nuestro negocio nació en la pandemia por la necesidad de ocuparse y además, generar ingresos. Si a esto se le suma que muchos emprendedores -que suelen tener nuevos negocios- dicen que vienen de abuelo, de papás, carpinteros o de familia de “muebleros”; se complica aún más el asunto. La verdad en nuestro caso fue arrancar de ceros para entrar al sector. De hecho nuestro primer mueble fue una repisa en T que duramos armando como un día entero y ni la logramos vender (risas)”, así comienzan a contar la historia de su idea de negocio Carolina y Juan Sebastián en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ellos de sus aciertos, desafíos y obstáculos para impactar el mercado colombiano con su marca Cóninker.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Carolina Pérez, 32 años, Diseño Industrial y especialización en Gerencia de Producto.

Juan Sebastián González, 33 años, Administración de Empresas con master en Negocios.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La marca nació en el año 2018 en el mes de agosto, en un apartamento en Bogotá. Nos llamamos Cóninker por ser CON: todos - IN: en el interior - KER: diseñando.

La verdad al inicio lo que realizábamos eran cuadros, algo como de hobby. Posteriormente, pasamos a realizar mesas auxiliares muy básicas, siendo sinceros, nada del otro mundo. Llegó la pandemia y todos los planes cambiaron. En 2021 retomamos en un pequeño taller de carpintería, siendo nosotros mismos quienes hacíamos todos los muebles, aprendiendo a lijar, cortar, pegar, ensamblar y mucho más.

Finalmente, y gracias al apoyo del arquitecto Alberto, se planteó en 2022 la generación del mobiliario completo en colección. Nuestra idea era ofrecer muebles que no se vieran tan endebles y tan económicos como aquellos de “ármalos tú mismo”, que vienen en una caja tan delgada como de pizza y que todos son elaborados en melamina. En el otro extremo, no queríamos que fueran tan robustos y pesados, que la gente tuviera en su cabeza un precio muy alto y una dificultad logística para recibirlos. Cóninker es estructuralmente fuerte por el acero, pero son limpios y livianos por el uso de tubería metálica.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Gracias al apoyo de la familia principalmente, eso es fundamental. El éxito de volverlo hecho, fue creer en lo que habíamos planeado y un poco de suerte también, teñida de necesidad de sobrevivir a una pandemia mundial, que afectó demasiados puestos de trabajo y que ya pasar hojas de vida parecía un desafío total.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Es un negocio abastecido con recursos propios. Cero préstamos o deudas. Cóninker no fue tan costoso de montar, teníamos algunos ahorros para rentar un espacio/taller y en su mayoría, varias herramientas de carpintería ya las teníamos dentro del hogar de cada uno. Así que la reinversión ha dado para aumentar capacidades.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Sin duda alguna hemos observado que hay clientes demasiado insatisfechos en el mercado colombiano con marcas de muebles medianas y grandes, (que por respeto no las decimos) pero que nuestros clientes nos dicen “vengo aburrido porque compre en X tienda, me fue muy mal con tal otra, llevó buscando 3 meses y no encontraba lo que quería”.

- Hemos tenido bastantes clientes “despechados” con sus compras pasadas. Somos quizá la marca que vuelve realidad tener espacios que solo estaban en la imaginación de lo irrealizable. Además de convertirnos en más que trabajadores de nuestros clientes, somos sus amigos en los proyectos que realizamos, dejando de trabajar para los consumidores, a una idea de trabajar con los consumidores.

- Queremos que la gente sepa que el Tucán Andigena Nigrirostris existe, que no todos los tucanes son negros con pico naranja, sino que el tucán tiene “variaciones” y hay uno propio de nuestra región, valorar nuestra biodiversidad colombiana es otro punto fundamental, por ello la inclusión del mismo en nuestro logo.

- Este año 2023, estamos donando árboles en el Vaupés, en la comunidad indígena Tayazú de la Etnia Wanano y queremos darle visibilidad a esa Colombia apartada. Éste clima tan cambiante, es una clara prueba que hay que ponerle más atención al cambio climático y no verlo como un “mito”. Ahora tenemos un bosque nativo en la Amazonía, algo súper lindo y además impensado cuando todo esto arrancó.

6. ¿Soy feliz?

La verdad, tantos cambios que han sucedido desde cuando decidimos crear un emprendimiento y ver hasta donde ha llegado, nos hace responder que sí. Pero aún falta mucho, uno siempre tiene miedos que lo hacen sentirse en una montaña rusa de sentimientos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, de hecho las grandes empresas suelen crecer cuando venden. Los nuevos compradores prefieren el éxito del talento humano que la hizo crecer y los fundadores son contratados inmediatamente dentro del grupo directivo o son llevados a ser socios de algo aún más grande. Eso sí, la exigencia sería mantener el nombre Cóninker.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy, muy duro, en mayúsculas si se quiere. Como lo decíamos anteriormente todo se debió a la pandemia por la necesidad de ocuparse y además generar ingresos. Si a esto se le suma que muchos emprendedores --que suelen tener nuevos negocios- dicen que vienen de abuelo, de papás carpinteros o de familia de “muebleros”; se complica aún más el asunto. La verdad en nuestro caso fue arrancar de ceros para entrar al sector. De hecho nuestro primer mueble fue una repisa en T que duramos armando como un día entero y ni la logramos vender (risas).

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

La pregunta aún no se cierra. Creemos que el sueño se ha venido cumpliendo, es un verbo en presente pero aún no en pasado. Hace falta llegar a más departamentos y más ciudades del país y por supuesto al exterior, porque ya hemos tenido propuestas de vender nuestros muebles en dos diferentes países. Así que atentos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Viene la colección 2023 que está inspirada en esta nueva alianza estratégica que tenemos con la ONG para la donación de árboles. Un nuevo material que viene además a reforzar toda nuestra política de muebles más sostenibles, es un material reciclado y una reducción en el uso de la madera, ya que esto reduce la demanda de madera en el mercado y con ella la tala de árboles.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sumamente escalable, porque de la mucha bibliografía que se tiene, se sabe que el éxito está en generar un sistema que pueda ser reproducido sin necesidad de que tú estés una y mil veces. La fórmula la hemos afianzado cada vez más. Creemos que esto poco a poco ha venido sucediendo y en cualquier parte del mundo unos muebles Cóninker quedarían muy bien. Apenas vamos explorando.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, pero que sea “Smart Money”. Ya hemos tenido personas con un “me gustaría invertirles, pero solo con dinero”. Indiferente que sea o no conocido, lo importante es que aporte estrategia, contactos o habilidades que hagan crecer Cóninker mucho más rápido. Es mejor ser el dueño del 1 % de algo enorme, que del 100 % de nada.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo hay que volverlo a hacer, la verdad muchos critican y temen a los errores. Sin embargo, uno comprende con el tiempo lo que aquellos grandes escritores o empresarios hablaban, la necesidad imperiosa de fracasar, de errar y de tener problemas; porque es ahí que se logra aprender, corregir y tener un crecimiento más constante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Sonará cliché, pero creemos que más que un gran empresario líder, nos inspiran nuestros padres, que lograron dar estudios, alimentación, vivienda, recreación y mucho más sin ser superacaudalados. Ambos tenemos dos hermanos y es justamente por ellos, como familia, que uno quiere hacer las cosas grandes y que ellos se sientan felices con los triunfos que se vayan dando.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Cada uno de los momentos fue un fracaso, tras un aprendizaje, tras un nuevo plan y con ello un éxito y de nuevo un ciclo de estos. Lo importante es generar círculos virtuosos y no ciclos viciosos, porque fracasar para estancarse, es el problema de los emprendedores. Que Cóninker nos ha costado malos ratos, sin duda, pero aquí estamos ahora en algunos ratos más brillantes.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Desafortunadamente no, hemos visto que el sector y el empresario colombiano es sumamente individualista. Para emprender hemos optado por desempolvar libros y muchos textos que se habían dejado quizás en la universidad, intentando además nuevos best seller que salen y que te ayudan a refrescar ideas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que puede impactar nuevas generaciones. Creemos que si fuéramos una simple empresa de muebles, que no aportamos más que artículos importados, que luego bautizamos con nombres pomposos de ciudades Europeas, no habría ningún impacto en nuevas generaciones; pero como lo hemos dicho, estamos generando diseño con conciencia medioambiental y esperamos que dentro de poco haya cada vez menos empresas que se dediquen a hacer muebles 100 % en madera. Además, esperamos impactar colombianos que reconozcan su territorio, sus municipios, sus animales endémicos y se apropien de este conocimiento.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con bastante trabajo y de nuevo, un toque de suerte. Pensamos que en 10 años podemos estar en un mejor lugar, con una mayor cantidad de ventas y clientes satisfechos, con sus muebles manualmente coloridos, también llegando a nuevos países y haciendo nuevas alianzas, porque la verdad nos ha encantado escuchar la historia de otros emprendedores que ven en nosotros, una marca un poco más sólida y con ideas de sacar productos en conjunto con ellos, apoyarnos entre todos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son la clave de esto, no se pueden pagar agencias de publicidad para que hagan un “focus group”, recién se está comenzando, así que no hay nada mejor que tener una buena cantidad de amigos y de familia, a la cual le puedas preguntar qué color te gusta más, que te evoca un logo, por qué crees que le pusimos el nombre a la marca, qué te parece este nuevo mueble y muchas cosas más. Realmente es ante ellos que hemos introducido absolutamente todas nuestras ideas y son ellos nuestro mejor y más crítico público.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda alguna, de hecho lo que estamos haciendo en este 2023, son productos que van a salir en alianza con otras marcas/emprendimientos de la comunidad de Instagram, que nosotros mismos hemos podido conocer o contactar, gracias al algoritmo y las publicaciones que nos muestra la plataforma. Los negocios entre muchos es mejor, deberíamos apoyarnos y ser más amplios en éste tema en particular.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ser profesionales nos ahorró algunos salarios, que quizás nos hubiese tocado contratar. Obviamente la ayuda de múltiples artesanos de la región, que tienen varios años de experiencia en su campo, por ejemplo en la soldadura, en la carpintería en madera, en la metálica, la pintura y en los textiles; son ellos los que realmente hacen la magia en cada uno de los proyectos de los clientes. Son el equipo que hace exitoso a Cóninker.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestros diferenciales son varios:

-El primero y el que más nos gusta es que somos una empresa colombiana, que sí produce con materiales colombianos, con personal 100 % colombiano, el Tucán de nuestro logo es endémico del país, nuestros muebles a diferencia de casi toda las marcas llevan nombres de los pueblos o comunidades del país y no de ciudades Europeas.

- Que ninguna parte de nuestro proceso es importado o traído de Asia.

-Que nuestro cliente siente que ha adquirido un mueble de gran calidad, con mucha personalidad, colorido y a la medida; sin necesidad de pagar altos montos por el modelaje 3D o la personalización. Cóninker es manualmente colorido.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el emprendimiento es una relación directa a escalar el Monte Everest, es difícil y cuando se hace solo es aún más complicado, así que por eso creemos en las alianzas estratégicas. Claro, a veces hay momentos gratos, otro de fatiga, algunos de querer renunciar y devolverse a la seguridad laboral, pero en general siempre es un muy buen reto, donde a medida que se va ascendiendo, la vida te premia mejor por el sacrificio dado.

