Una marca que crea productos elaborados artesanalmente en materiales ecológicas

Ella es Mónica Forero, la emprendedora detrás de Emma Mía. Foto: Cortesía Emma Mía

“Tenemos materas, cuadros, velas, tote bags (bolsas de tela), gorras y pines cerámicos. También ofrecemos el servicio de personalizar corporativamente cualquiera de los productos de nuestra tienda para que se adecúe a la imagen de cada marca. En el último año, pasamos de tener 1 solo proveedor de materiales y servicios a tener 4 para dar abasto con los requerimientos de los servicios corporativos. Además, estamos orgullosos de decir que hemos personalizado Merchandising para más de 50 emprendimientos colombianos en crecimiento y para marcas muy reconocidas como Crepes & Waffles, Seratta Gourmand, Roche, Asics, Jack Daniel’s, Tucurinca, entre otras”. La respuesta fue de Mónica Forero, creadora de Emma Mía a quien invitamos a responder nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Aquí van sus respuestas:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años. Estudié Comunicación Social con énfasis en Publicidad en la Javeriana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació hace unos 4 años a partir de una necesidad de expresar lo que sentía a través de ilustraciones y frases que quería plasmar, en primera instancia, en libretas. Sin embargo, no estaba de acuerdo con producir a gran escala generando desperdicios, entonces me dediqué a investigar cómo podía hacer libretas de la forma más artesanal y menos contaminante posible.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de averiguar sobre procesos y materiales y tener un ahorrito, decidí lanzarme vía Instagram con mis libretas cosidas y argolladas, elaboradas con papel de fibra de caña de azúcar. También saqué un planner en el mismo papel y con la misma idea de comunicar sentimientos a través de palabras y dibujos que conectaran con las personas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Yo tenía un ahorro del sueldo que me ganaba en mi trabajo del momento y además les mandé un contrato simbólico a mis papás donde los convertía en “socios capitalistas sin ánimo de lucro” (risas) y para mi sorpresa, ambos firmaron y me ayudaron muchísimo en la primera etapa donde uno busca hacer su primera producción sin tener idea ni de los mejores precios, ni los mejores proveedores.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy vendiendo la idea de que lo ECO también es cool. Busco mostrar cómo son nuestros procesos para que la gente entienda el por qué lo artesanal jamás podrá ser comparado con los procesos industrializados y espero que cada vez las personas valoren más el sello de “hecho a mano”.

6. ¿Soy feliz?

Soy inmensamente feliz y agradecida. Entendí que aunque haya días locos, mi mundo en general es estable; mis clientes son adorados, mis proveedores unos duros que me enseñan muchísimo y la comunidad digital es muy constructiva.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No sé si lo vendería o si preferiría mejor tener un socio capitalista que me ayude a llegar más lejos. Sin embargo, de venderlo lo haría para empezar otro emprendimiento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Duro. Yo he sido empleada desde que estudiaba en la universidad y confíe mucho en el sistema corporativo. Además, uno realmente nunca está listo para ser todero y hay muchas cosas que le salen mal. Hay que tener muchísima paciencia, no ser tan duro con uno mismo y aprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo cumplo todos los días. Yo vivo en mi trabajo soñado. Me hace falta montar tienda propia porque mis productos y servicios se venden digitalmente y en tiendas multimarca aliadas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar creando comunidad digital a la que contagie con mi onda eco y artesanal. Sigue trabajar con muchas más marcas divinas y finalizar el año con la tiendita propia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Muy escalable, las posibilidades tanto de la línea genérica como de la corporativa son infinitas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De trabajar con alguien más como inversionista tendría que ser alguien que yo conozca su trayectoria, sus proyectos y su personalidad. Que hagamos clic creativo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Decirle sí a todo el mundo sólo por el afán de tener clientes. Uno tiene que ser consciente de sus capacidades, sus precios y sus tiempos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Realmente no empecé inspirada en nadie sino creyendo en mi idea. Sin embargo, con el tiempo uno empieza a encontrarse con artistas que llevan años haciendo cosas parecidas y puedo proyectarme a futuro como ellas/ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si claro, cuando me di cuenta que no estaba cobrando lo suficiente para ser rentable por intentar igualarme en precios con fabricantes industriales mucho más grandes que yo. Tuve miedo de subir precios y no ser escogida por los clientes pero no fue así.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creería que sí, los chiquitos vienen con el chip eco, con el chip creativo y yo esperaría que vieran que no tienen que cambiar nada para vivir de sus ideas creativas sin generar un impacto negativo en el medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años ya tengo 42 años y sueño con tener una tienda-galería-café donde se expongan los productos Emma Mía, cuadros míos y de otros artistas y donde se pueda ir a tomar café o té. Así mismo, me gustaría tener más personal para poder abarcar más pedidos corporativos y al mismo tiempo tener el stock suficiente en la tienda propia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son el soporte más importante en mi día a día. Ellos son mis primeros críticos, mis clientes y mis fans.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, que haya talento local que haga propuestas al mercado es la clave para que el tipo de consumo vaya cambiando. Por mi parte siempre busco tener opciones corporativas cómodas para los emprendimientos y que puedan tener su Merchandising personalizado sin incurrir en gastos y cantidades que yo sé por experiencia que son muy difíciles de asumir.

También organizo espacios tipo “pop up store” para exhibir mis productos y los de otros emprendimientos. Aquí crecemos todos de la mano.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo se compone de mi asistente que me ayuda con la pintura de productos de stock, la persona que me ayuda a estampar y la persona que me ayuda a coser.

Todos son increíblemente importantes pues al principio yo hacía todo sola porque no tenía cómo pagarle a nadie, pero entendí que si quería crecer y dormir (risas) tenía que empezar a delegar. El cambio fue total y Emma Mía dio un salto enorme.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la atención al detalle. Me gusta garantizar que aunque usemos técnicas de producción artesanales, lo que se entregue al cliente sea impecable sin importar que compre un item de tienda o 100 productos personalizados.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que para que los sueños se cumplan hay que levantarse todos los días a trabajar por ellos. Que tienes que aprender a trabajar en equipo y confiar. Que si te caes 1 vez tienes 10 oportunidades más para levantarte.

