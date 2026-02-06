Rebote en Wall Street: inversores compran tras fuerte castigo por temores a la IA

Amazon se hundió 7,7 % por su plan de gastar USD 200.000 millones en IA y Stellantis se desplomó 23 % en Europa, en un día marcado por la volatilidad y la búsqueda de oportunidades en medio del rally tecnológico. Foto: Bloomberg - Michael Nagle

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Compradores están aprovechando las recientes caídas e impulsando un rebote en las acciones de EE.UU., apostando a que los temores sobre el impacto disruptivo de la inteligencia artificial y los planes de gasto de sus principales impulsores habían sido exagerados. El bitcoin sube a medida que se moderó el tono de aversión al riesgo.

Los futuros del S&P 500 borraron pérdidas de hasta 1% y avanzaban 0,2%. El oro y la plata encontraron soporte tras fuertes bajas. El bitcoin rebotó más de 5% tras caer al nivel más bajo desde octubre de 2024. En Europa, Stellantis NV se desplomó 23% tras registrar cargos por €22.000 millones (US$26.000 millones).

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 0,3% tras la mayor caída del índice en tres días desde abril. Las acciones de Amazon.com Inc. bajaban 7,7% en las primeras operaciones después de que la compañía anunciara planes para gastar US$200.000 millones este año en infraestructura de IA, un aumento que superó el crecimiento de los ingresos de la nube. En contraste, las empresas vinculadas a bitcoin y a la expansión de la IA avanzaron.

Los inversores se han visto sacudidos por avances en dos frentes: el lanzamiento de modelos por parte de la startup de IA Anthropic, que amenaza con volver redundantes amplias áreas de los servicios de software, y los descomunales planes de gasto de las grandes tecnológicas. Cuatro de las mayores empresas del sector planean invertir alrededor de US$650.000 millones este año en centros de datos y en el equipamiento necesario para operarlos.

El repliegue está permitiendo a los inversores separar a las acciones que enfrentan riesgos reales o valoraciones excesivas de aquellas arrastradas por la venta generalizada asociada al movimiento de aversión al riesgo, mientras el rally de la IA de los últimos tres años sigue ampliándose más allá de los nombres más grandes del sector.

“Esta es una oportunidad para nosotros, como inversores activos, de rescatar al bebé que fue arrojado junto con el agua sucia, porque todavía hay compañías que creemos que saldrán muy bien paradas”, dijo Fabiana Fedeli, directora de inversiones para renta variable, multiactivos y sostenibilidad en M&G Investments.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El Stoxx Europe 600 se mantuvo prácticamente sin cambios.

Los futuros del S&P 500 subieron 0,2%.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron 0,3%.

Los futuros del Dow Jones avanzaron 0,1%.

El índice MSCI Asia Pacific se mantuvo estable.

El índice MSCI de mercados emergentes bajó 0,3%.

Divisas

El índice Bloomberg del dólar bajó 0,1%.

El euro subió 0,1% hasta US$1,1793.

El yen japonés se mantuvo prácticamente estable en 156,98 por dólar.

El yuan offshore se mantuvo estable en 6,9389 por dólar.

La libra esterlina subió 0,3% hasta US$1,3574.

Criptomonedas

Bitcoin subió 4,5% hasta US$65.927,91.

Ether subió 4,2% hasta US$1.923,92.

Bonos

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió un punto básico hasta 4,19%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años bajó dos puntos básicos hasta 2,82%.

El rendimiento del bono británico a 10 años bajó dos puntos básicos hasta 4,54%.

Materias primas

El petróleo Brent subió 0,7% hasta US$68,04 por barril.

El oro al contado subió 1,6% hasta US$4.854,17 la onza.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.