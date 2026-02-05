Inflación de enero será el primer termómetro de precios tras el alza del salario mínimo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Enero concentra varios de los ajustes que marcan el comportamiento de los precios a lo largo del año.

Servicios del hogar, tarifas reguladas (como los precios del transporte público) y hasta los gastos asociados al regreso a clases en colegios y universidades suelen explicar buena parte del movimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes del año.

Este viernes 6 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el dato de inflación de enero de 2026, el primer registro del año.

El resultado llega tras un cierre de 2025 con inflación anual de 5,10 %, en medio del aumento del 23 % del salario mínimo y después de que el Banco de la República elevó su tasa de interés de referencia hasta 10,25 %, el nivel más alto desde 2021.

¿Se viene un aumento en la inflación?

Las proyecciones del mercado apuntan a un leve repunte de la inflación en enero frente al cierre de 2025.

Las proyecciones de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia señalan que el IPC de enero tendría una variación mensual de 1,14 %, lo que llevaría la inflación anual a 5,31 %, impulsada principalmente por la indexación y los ajustes habituales de inicio de año.

“La inflación anual permanecería alta en un entorno caracterizado por riesgos al alza. El fuerte incremento del salario mínimo, la indexación, las implicaciones sobre el riesgo país derivadas de la incertidumbre fiscal y las elevadas expectativas de inflación continúan siendo algunos de los riesgos más visibles en el panorama de corto plazo”, indicó Bancolombia.

A largo plazo, el equipo técnico del Banco de la República advirtió en su Informe de Política Monetaria de enero que la inflación subirá en 2026 y que el regreso a la meta del 3 % tomará más tiempo de lo previsto, principalmente por el aumento del 23 % del salario mínimo.

Para diciembre de 2026, el Banco proyecta una inflación total de 6,3 %, muy por encima de su estimación anterior (3,6 %), lo que sugiere que las presiones inflacionarias seguirán presentes desde el arranque del año.

El dato de inflación de enero se conocerá después de que la Banco de la República elevó su tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %, el nivel más alto desde 2021.

Por eso, el registro de enero será una de las primeras referencias del año para evaluar si las presiones de precios comienzan a moderarse o si, por el contrario, refuerzan la necesidad de un ajuste adicional en las tasas de interés.

El informe destaca que estas proyecciones “siguen enfrentando una elevada incertidumbre”. Entre los riesgos inflacionarios para este año está la evolución de las condiciones financieras externas, en medio del deterioro fiscal local y las presiones sobre los precios del gas natural.

Pronósticos de inflación para enero

Proyecciones más altas

Banco Popular: 5,73 %

Citi: 5,59 %

Itaú: 5,57 %

Proyecciones intermedias

Bancolombia: 5,31 %

Proyecciones más bajas

Banco de Occidente: 5,16 %

Corficolombiana: 5,23 %

Aval Asset Management: 5,23 %

Banco Agrario: 5,28 %

