Amazon será juzgado por presuntos engaños para vender suscripciones de Prime

Un tribunal de Estados Unidos empezará a juzgar este lunes al gigante del comercio electrónico Amazon, acusado de utilizar engaños para vender millones de suscripciones a su servicio Prime y luego hacer casi imposible su cancelación.

Según la demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada en junio de 2023, Amazon utilizó los llamados “patrones oscuros” para engañar a sus clientes para que se suscribieran al servicio Prime (139 dólares anuales) cuando hacían una compra.

Este es un servicio de suscripción paga que brinda a los usuarios acceso a beneficios adicionales en compras, acceso a su plataforma de streaming, lectura, entre otros.

Según la acusación, Amazon registró nuevos clientes sin un consentimiento claro y mediante procesos de pago confusos al tiempo que creó un sistema intencionalmente complicado de cancelación, conocido internamente como “Iliada”.

El juicio se celebrará en un tribunal federal de la ciudad de Seattle y estará presidido por el juez John Chun, que también lleva un caso separado en el que la FTC acusa a Amazon de prácticas monopolísticas.

Según los documentos judiciales, Amazon era consciente de la “inscripción no consensuada” a Prime, pero se negó a hacer cambios para evitar que afectara a sus ingresos.

Según la FTC, el proceso de pago de Amazon obligaba a los clientes a navegar por interfaces confusas, en las que rechazar la inscripción a Prime requería encontrar enlaces pequeños e inadvertidos, mientras la suscripción al servicio se hacía con botones destacados.

En su defensa, Amazon afirma que ha mejorado sus procesos de inscripción y cancelación de Prime y que las acusaciones están desactualizadas.

En caso de condena, la compañía se expone a fuertes sanciones económicas y podría tener que modificar sus prácticas de suscripción.

