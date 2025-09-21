Las apuestas de la economía de Estados Unidos beneficiarían a Colombia: ¿cómo?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Un índice de referencia para la deuda interna de los gobiernos del mundo en desarrollo este año ya ha entregado a los inversores un rendimiento del 15 % en términos de dólares, lo que lo pone en camino para el mejor año desde al menos 2017.

Las ganancias se desataron después de que la guerra comercial del presidente Donald Trump y los rápidos cambios de política arrojaran dudas sobre las perspectivas de la economía más grande del mundo, lo que llevó a los inversores a trasladar parte de su efectivo a otra parte.

Ahora, el hecho de que la Reserva Federal haya vuelto a recortar las tasas tras una pausa de nueve meses está dando a los inversores aún más incentivos para buscar pagos mayores en otras partes, como Colombia.

La deuda denominada en moneda local, cuya rentabilidad se vería amplificada si el dólar sigue bajando, es una de las inversiones favoritas de los gestores de fondos de DoubleLine Capital, propiedad de Jeffrey Gundlach, y JPMorgan Asset Management.

Neuberger Berman se inclina por las monedas de mercados emergentes y los bonos locales. Y Bank of America Corp. no ve “ninguna alternativa” para el resto del año que pueda competir con las operaciones de carry trade en mercados emergentes, que consisten en endeudarse en países con tipos de interés bajos e invertir el dinero en aquellos que ofrecen una mayor rentabilidad.

“Sin duda, existe un claro interés en invertir en algo que no esté vinculado al dólar”, afirmó Patrick Campbell, gestor de cartera de Morgan Stanley Investment Management.

“Hemos observado mucho más interés en algunas de nuestras estrategias más orientadas a índices de referencia, como los mercados emergentes locales, algo que, sinceramente, no habíamos visto desde 2012”.

Las posiciones reflejan las apuestas a que la flexibilización de la Fed seguirá lastrando al dólar, lo que impulsa la rentabilidad de los bonos respaldados por divisas en alza. También podría impulsar operaciones de carry trade que implican la obtención de préstamos en EE. UU.

Las medidas de la Reserva Federal “siguen respaldando la perspectiva de un dólar estadounidense más débil y tasas de interés más bajas de cara al futuro”, afirmó Nathan Thooft, gestor de cartera sénior de Manulife Investment Management. “Ambas medidas favorecen la renta variable y la deuda de los mercados emergentes”.

Las subidas en los mercados emergentes se vieron impulsadas por la errática aplicación de aranceles por parte de Trump, que durante la primera mitad del año hizo caer al dólar a su mayor nivel desde principios de los años 1970.

Al mismo tiempo, las tasas de interés se han mantenido significativamente más altas en los países en desarrollo, donde muchos bancos centrales se mostraron más reticentes a flexibilizar la política monetaria debido a las preocupaciones sobre la inflación.

Esta combinación ha impulsado la deuda pública de los mercados emergentes a superar la rentabilidad de la mayoría de las inversiones de renta fija a nivel mundial. El aumento del 15 % es más del doble que el de los bonos basura corporativos estadounidenses, y se compara con las ganancias del 5,4 % del Índice Bloomberg del Tesoro de EE. UU.

El repunte ha sido liderado por Brasil, México, Colombia, Hungría y Sudáfrica, países que han ganado al menos un 23 % este año.

La magnitud del avance, por supuesto, puede limitar el alcance de futuras ganancias. Cualquier revalorización del dólar, ya sea por la reducción de las apuestas de recorte de tasas en EE. UU. o por el aumento de las tensiones geopolíticas, podría perjudicar la confianza. Las ventas masivas en Turquía a principios de este año y el rápido deterioro en Argentina la semana pasada, que obligaron al banco central a agotar sus reservas, también ponen de relieve la rapidez con la que el nerviosismo político puede trastocar los mercados emergentes.

Pero los analistas e inversores dijeron que estos efectos se verán compensados ​​por los impactos más positivos de la decisión de la Fed de flexibilizar la política el miércoles, así como por indicios de otras dos medidas similares para finales de año.

Esto se debe en parte a que las autoridades de los países en desarrollo podrían seguir el ejemplo, impulsando aún más los bonos. Los rendimientos ajustados a la inflación en países como Sudáfrica y Colombia probablemente también seguirán atrayendo efectivo mediante operaciones de carry trade.

En promedio, la deuda de mercados emergentes ha tenido una rentabilidad de entre el 6% y el 8% tras los recortes de tipos de la Reserva Federal, según Iain Stealey, director de inversiones internacional de renta fija de JPMorgan Asset Management. El fondo JPMorgan Global Bond Opportunities, que él mismo gestiona, mantiene una sobreponderación en mercados emergentes.

Valerie Ho, gestora de cartera de DoubleLine, dijo que su fondo ha apostado por posiciones centradas en Brasil, Sudáfrica y Hungría, países que deberían recibir apoyo del cambio de la Fed y de un dólar más débil.

“En este contexto, estamos contentos de mantener estos puestos”, afirmó.

El entorno actual “sigue siendo favorable para los mercados emergentes”, afirmó Hepworth. “El rumbo está claro”.

