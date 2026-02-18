Publicidad

Gobierno presenta recurso de súplica por suspensión del aumento del salario mínimo

El gobierno de Gustavo Petro presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el que pretende revertir la decisión que suspendió de forma provisional el pago del aumento del salario mínimo. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
18 de febrero de 2026 - 11:17 p. m.
El recurso fue interpuesto al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general.
Foto: Presidencia de la República
En la tarde de este miércoles 18 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el propósito de revertir la decisión que suspendió de forma provisional el pago del aumento del salario mínimo para 2026.

El recurso fue interpuesto al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general. La decisión del alto tribunal fue adoptada el pasado 13 de febrero, mientras estudia una demanda que solicita la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23,7 %, fijándolo en $1.750.905 ($2.000.000 con auxilio de transporte).

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

micorriza(d243q)Hace 34 minutos
Quién autorizó reunión diego cadena narcochofer? el plan? sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo usa?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? consejo de estado empresarial? roy dani ponys de Troya? censura?
