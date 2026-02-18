Gobierno presenta recurso de súplica por suspensión del aumento del salario mínimo

El recurso fue interpuesto al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general. Foto: Presidencia de la República

En la tarde de este miércoles 18 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el propósito de revertir la decisión que suspendió de forma provisional el pago del aumento del salario mínimo para 2026.

El recurso fue interpuesto al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general. La decisión del alto tribunal fue adoptada el pasado 13 de febrero, mientras estudia una demanda que solicita la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23,7 %, fijándolo en $1.750.905 ($2.000.000 con auxilio de transporte).

Noticia en desarrollo...

