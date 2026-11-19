Los títulos de Anthropic habían abierto la jornada a USD 111,50, lo que valoró brevemente al creador del…

Tras dispararse cerca de un 38 % durante la sesión, la acción de la start-up estadounidense cerró con una ganancia del 17,07 %, a USD 97,17, frente a los USD 83 a los que había fijado el del precio de la oferta pública inicial (OPI), ya por encima de las previsiones.

Anthropic acaparó la atención en su debut en Wall Street el jueves, con una fuerte alza de sus acciones pese a las turbulencias en el sector de la inteligencia artificial (IA).

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Anthropic logra debut bursátil histórico pese a turbulencias en el sector de la IA

Los títulos de Anthropic habían abierto la jornada a USD 111,50, lo que valoró brevemente al creador del asistente de IA Claude en unos USD 2 billones.

En contexto: Anthropic debuta en el Nasdaq con la mayor salida a bolsa de la historia

El éxito de Anthropic contrastó con una jornada difícil para el mercado. Tanto el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, como el índice ampliado S&P 500 perdieron más de un 2 %.

Anthropic recaudó la cifra récord de USD 81.300 millones. El precio de la oferta pública inicial valoró a la compañía en unos USD 1,5 billones. Al cierre, su capitalización bursátil ascendía a unos USD 1,75 billones.

El debut marca un hito en el boom de la IA. Una empresa fundada hace cinco años se ha convertido en la primera de las principales desarrolladoras de modelos de IA en cotizar en Wall Street, con una valoración que rivaliza con marcas tecnológicas de décadas de antigüedad.

La salida a bolsa, bajo el símbolo bursátil "ANT", ofrece a los inversores particulares su primera oportunidad de apostar directamente por un gigante de la IA.

"La jornada de hoy fortalece la posición financiera de la empresa y, al mismo tiempo, refuerza nuestra determinación de hacer lo correcto", declaró el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, en el Nasdaq de Times Square, en Nueva York, al subrayar que la prioridad de la compañía es promover una IA segura.

La operación superó los USD 75.000 millones recaudados por SpaceX en su salida a bolsa de junio, que valoró a la empresa de Elon Musk en USD 1,77 billones.

La cifra final de SpaceX ascendió luego a USD 86.000 millones después de que los bancos colocadores ampliaran la oferta con la compra de acciones adicionales.

"Un soplo de aire fresco que el sector tecnológico necesitaba"

Anthropic ha concedido a sus bancos colocadores una opción similar, que elevaría el total a unos USD 93.500 millones.

"Este puede ser el soplo de aire fresco que el sector tecnológico necesitaba para moverse más allá de la incertidumbre que rodea a la inteligencia artificial en la que hemos vivido en las últimas semanas", dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

La fuerte demanda de acciones de Anthropic se produjo en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en esta tecnología.

Nvidia, el líder mundial de chips y accionista de Anthropic y de decenas de otras empresas de IA, se vio sacudida por la dimisión de su CEO Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía para China.

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El chatbot Claude de Anthropic es uno de los más potentes del mundo, pero, al igual que sus competidores, genera temores por su capacidad para desestabilizar sociedades y sustituir a trabajadores humanos.

Los ingresos de la compañía, fundada hace cinco años, han crecido a un ritmo exponencial y alcanzaron USD 17.000 millones en el tercer trimestre, frente a los USD 1.400 millones del mismo periodo del año anterior.

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Gran parte de esos ingresos procede de clientes que pagan por utilizar sus modelos de inteligencia artificial para programar.

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Sobre Anthropic

Amodei y su hermana Daniela, presidenta de la empresa, fundaron Anthropic junto con varios colegas en 2021 tras abandonar OpenAI, creadora de ChatGPT.

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La salida a bolsa es "un hito muy emocionante", pero tan solo "una parada en el camino" para Anthropic, declaró Daniela Amodei a la CNBC.

En el folleto de su salida a bolsa, Anthropic dedica mucho espacio a los riesgos de la IA.

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También advierte de que los sistemas más avanzados "podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable".

Los críticos acusan a la empresa de usar su mensaje de seguridad como fachada mientras lanza una tecnología cada vez más potente.

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Alrededor de una decena de manifestantes se reunieron fuera de la sede del Nasdaq el jueves coreando: "¿Por qué hacen una OPI? Esta burbuja de la IA está a punto de explotar".

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