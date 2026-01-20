Asamblea de Ecopetrol elegirá nuevos miembros de su junta: estos son algunos candidatos

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Ecopetrol está listo para definir su junta directiva en la asamblea que tendrá. Ricardo Roa, presidente de la compañía, convocó a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el 5 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 a. m.

Además, ya se conocen varios de los candidatos a ocupar el órgano directivo de la empresa. Se trata de tres representantes, por parte de los departamentos productores, accionistas minoritarios y de los trabajadores.

Los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos en los que tiene presencia Ecopetrol confirmaron por unanimidad postular nuevamente como su candidato a la junta directiva, a Ricardo Rodriguez Yee. Él es ingeniero Industrial, con maestrías en Gestión de Organizaciones y en Ingeniería Industrial. Se ha desempeñado como vicecontralor en la Contraloría General de la República y director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Por parte de los accionistas minoritarios, decidieron postular como su candidato a Luis Felipe Henao Cardona. Es abogado y especializaciones en Derecho de Empresa y Derecho Penal. Ha sido ministro de Vivienda y viceministro de Vivienda, actualmente es miembro de la Junta Directiva de EPM.

Finalmente, Eopetrol confirmó que la Nación oficializó al señor Cesar Eduardo Loza Arenas como el candidato elegido por los trabajadores. También es el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), que agrupa a unos 25.000 empleados del sector de la energía, y trabajador en Ecopetrol.

¿Cómo será la asamblea?

La reunión se hará de manera presencial el 5 de febrero desde las 8:00 a. m. y será transmitida en directo vía streaming en la página web de Ecopetrol.

El proceso de votación se realizará de manera electrónica. Los accionistas que no puedan asistir personalmente podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre de su apoderado, y la persona en quien éste puede sustituirlo.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Ecopetrol no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

