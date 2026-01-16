Ya fue elegido el representante de los trabajadores en la junta de Ecopetrol: ¿quién es?

Oficinas de Ecopetrol. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Santiago Mesa

Ecopetrol dio a conocer que fue elegido el representante de los trabajadores para la Junta Directiva de la compañía. Se trata de César Eduardo Loza Arenas.

El proceso se realizó “de conformidad con los Estatutos Sociales” y fueron los empleados los que lo eligieron para ocupar el cargo. “La conformación y oficialización de la Plancha estará sujeta a los trámites corporativos correspondientes”, sostuvo la petrolera estatal.

Aunque se trata de ocupar un lugar en la junta, el proceso no ha tenido conformes al total de trabajadores de la empresa. De hecho, un grupo de ellos había radicado una acción de tutela contra la compañía para que suspenda de manera inmediata el proceso de elección de su representante para la Junta Directiva por graves irregularidades en el proceso.

Uno de los problemas fue que Ecopetrol modificó de manera unilateral el cronograma electoral, reduciendo los tiempos de verificación, divulgación de perfiles y socialización de propuestas, lo que vulnera derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido, el debido proceso administrativo, la participación democrática y la confianza legítima”, de acuerdo con el vocero Ariel Corzo Díaz, trabajador activo desde hace más de 27 años.

Inicialmente, el proceso estaba para los días 22 y 23 de enero de 2026, fecha fijada en el cronograma desde el 16 de diciembre. Pero el 9 de enero se anticipó el proceso para el 14 y 15 de enero, según los trabajadores.

El grupo de trabajadores rechazó la situación y advirtió que de realizarse la elección bajo dichas condiciones configura un perjuicio irremediable, “ya que el daño al derecho fundamental al voto sería irreversible y tornaría inocua cualquier decisión judicial posterior”.

Pese a las alarmas de los trabajadores, la elección siguió su curso y dio como resultado la designación de César Eduardo Loza Arenas. Tras conocerse el resultado, Loza dijo que fue un “proceso legítimo, democrático y con todas las garantías para elegir y ser elegido, las trabajadoras y los trabajadores me han otorgado el honor y la gran responsabilidad de representarlos en la Junta Directiva de Ecopetrol”.

Además, se comprometió con la “defensa integral de Ecopetrol”, la protección del empleo y los derechos de los empleados, la seguridad y soberanía energética del país y una transición energética justa.

Loza Arenas también es el presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), que agrupa a unos 25.000 empleados del sector de la energía, y trabajador en Ecopetrol.

