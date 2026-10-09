Así avanza la Regasificadora del Pacífico: llegó a Buenaventura unidad de almacenamiento

Este proyecto tiene como objetivo importar, almacenar y regasificar gas natural licuado para asegurar energía en el suroccidente del país y atender a la demanda que se proyecta para el periodo de 2026 a 2028.

Este viernes, 9 de octubre, llegó la Unidad Flotante de Almacenamiento (FSU) “Tura” al Puerto de Buenaventura. La flota inició su viaje el 8 de septiembre desde China y llegó al territorio colombiano con intenciones de iniciar la operación de Regasificadora del Pacífico.

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La FSU Tura tiene capacidad de almacenar cerca de 146.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) y será operada por Exmar, una empresa especializada en transporte marítimo de gas para la industria energética mundial. La embarcación recibirá GNL por 30 días, aproximadamente, después de esto se llevará el GNL hasta Guadalajara de Buga y allí será regasificado e inyectado al Sistema Nacional de Transporte.

Así avanza la Regasificadora del Pacífico

“El Pacífico colombiano se convierte en una nueva puerta de entrada para el gas natural importado, en un momento en el que el país necesita diversificar sus fuentes de suministro y reducir los riesgos de desabastecimiento”, afirman las compañías.

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El gas natural licuado recibido en la FSU será suficiente para abastecer la planta de 1,5 millones de pies cúbicos por día que se habilitarían en Buenaventura hasta finales de 2026.

“Este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja, diseñada para operar con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Es una solución innovadora que pronto empezará a servir al país y que confirma que estamos muy cerca de iniciar operación”, afirmó Jesús Urías Millán, CEO de Regasificadora del Pacífico.

En Buenaventura ya se encuentra el FSU, los tractocamiones y los isocontenedores (que almacenará el gas cuando lo transporten a Guadalajara de Buga) y está avanzando la construcción de la planta de regasificación en El Vínculo, Guadalajara de Buga. Cuando esta planta esté en funcionamiento tendrá la capacidad de 90 millones de pies cúbicos por día.

En contexto: https://www.elespectador.com/economia/colombia-tendra-segunda-regasificadora-el-pacifico-entrara-en-operacion-a-finales-de-2026/

¿Qué es la Regasificadora del Pacífico y Exmar?

Es una compañía liderada por PIO S.A.S. que busca soluciones para la regasificación del gas natural licuado en Colombia. Articula, en este caso, la operación marítima en Buenaventura, el transporte de isocontenedores criogénicos y la planta de Guadalajara de Buga.

Exmar, por su lado, es un grupo, de origen belga, de infraestructura flotante y transporte marítimo de gas. Se encargaron de dirigir la primera unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y la primera de licuefacción, es decir, el proceso físico en el que un material sólido (como un suelo saturado de agua o un gas) pierde su resistencia y pasa a comportarse como un líquido.

Para proyectos como este, ambas compañías juegan un rol activo en el suministro de gas en Colombia. El país dejó de autoabastecerse de gas: la producción nacional rondaba en el mes de julio en los 800.000 pies cúbicos diarios frente a un consumo que superaba más del millón de pies cúbicos. La brecha estaba en más de 400.000 metros cúbicos diarios.

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