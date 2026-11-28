Para ello, la entidad abrió una convocatoria para que personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras legalmente constituidas en Colombia, incluidas entidades públicas, postulen los proyectos que ya estén terminados y así beneficiar a los afectados por la emergencia.

El Ministerio de Vivienda busca viviendas nuevas que ya estén terminadas y puedan ser adquiridas por hogares afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, en cinco departamentos del país.

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Así es la convocatoria para viviendas terminadas para la reconstrucción del terremoto

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La estrategia busca ampliar las alternativas de acceso a vivienda para las familias damnificadas, mediante la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y VIS en proyectos de renovación urbana, ubicadas en:

Chocó Caldas Quindío Risaralda Valle del Cauca.

La postulación de un proyecto no garantiza su selección ni su adquisición por parte del Gobierno, pues esta dependerá del cumplimiento de los requisitos y de las etapas previstas en la convocatoria.

El ministerio espera que las personas y entidades que cuenten con proyectos que cumplan los requisitos presenten sus ofertas y se sumen a la reconstrucción. El objetivo es aprovechar la oferta disponible para que las soluciones habitacionales lleguen a las familias damnificadas.

Una vez seleccionados los inmuebles, las familias habilitadas por el Ministerio de Vivienda podrán elegir libremente una vivienda entre las ofertas aprobadas.

¿Cómo pueden participar?

Los interesados deberán ingresar a la página del Minvivienda, seleccionar el tipo de persona o entidad que presenta la oferta, registrar la información del proyecto y de las viviendas y cargar los documentos requeridos.

La postulación se realizará únicamente a través del aplicativo oficial.

¿Qué viviendas pueden postularse?

Los proyectos deben:

Ser viviendas nuevas y urbanas.

Estar terminadas al 100 % y no haber sido habitadas.

Contar con las licencias de construcción correspondientes y certificación de habitabilidad segura posterior al sismo, suscrita por un ingeniero civil facultado.

Fechas clave de la iniciativa

27 de noviembre de 2026: apertura de la recepción de ofertas.

apertura de la recepción de ofertas. 10 de diciembre de 2026, hasta las 6:00 p. m.: cierre del registro

cierre del registro 16 de diciembre de 2026: fecha límite para subsanar documentos.

fecha límite para subsanar documentos. 18 de diciembre de 2026: publicación del último listado de oferta habilitada.

publicación del último listado de oferta habilitada. 22 de diciembre de 2026: primera publicación de hogares priorizados.

El Ministerio de Vivienda informará oportunamente sobre las siguientes etapas dirigidas a los hogares damnificados y los requisitos para participar en el proceso de selección.

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