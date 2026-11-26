La precisión la hizo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante el Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena. Según explicó, la cartera trabaja con el Ministerio de…

La reactivación de los subsidios para comprar vivienda tendrá que esperar unos meses más. El Gobierno espera definir en marzo de 2027 el mecanismo de financiación y la oferta de "Casa Milagro", el programa que reemplazará a "Mi Casa Ya" y cuya puesta en marcha había sido aplazada para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La precisión la hizo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante el Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena. Según explicó, la cartera trabaja con el Ministerio de Hacienda para establecer cómo se financiarán los subsidios mediante vigencias futuras (compromisos de gasto que se respaldan con presupuestos de años posteriores). La intención es presentar los detalles durante el primer semestre del próximo año.

"Estamos definiendo con Hacienda el mecanismo a través de vigencias futuras y eso nos va a permitir saber cuál va a ser la oferta que entregamos en materia de VIP, en materia de VIS y la inversión que se va a estar haciendo en los diferentes sectores", dijo el funcionario.

El anuncio del programa se había conocido meses atrás, pero se quedó en segundo plano mientras el Ministerio concentraba los recursos para la reconstrucción en zonas afectadas por el sismo. De manera que, vale decir, aún no hay una fecha de apertura de inscripciones, número de subsidios ni montos definidos para cada hogar.

Beltrán aseguró que la cartera proyecta movilizar COP 20 billones durante el próximo cuatrienio mediante diferentes fuentes de financiación. Señaló que los subsidios para vivienda serán uno de los mecanismos principales, aunque no precisó qué parte de esos recursos corresponderá a Casa Milagro ni cuánto se destinará a vivienda VIS y VIP.

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El costo de haber reducido los subsidios

El ministro también puso sobre la mesa una cifra para dimensionar el impacto que, según el Gobierno, tuvo la reducción de los apoyos públicos. Afirmó que 153.000 familias perdieron la posibilidad de comprar vivienda después de que se recortaran los subsidios.

"153.000 familias que habían ahorrado, pero cuando quitaron los subsidios se quedaron sin el cierre y, al quedarse sin el cierre, perdieron su vivienda", sostuvo. El funcionario añadió que los recursos destinados a incentivos, subsidios y mejoramiento de vivienda pasaron de COP 6,4 billones a COP 2 billones.

La cifra se conecta con uno de los problemas que ya había señalado el sector constructor: la dificultad de los hogares para completar el cierre financiero de una vivienda cuando desaparecen los apoyos públicos. En diciembre de 2025, Camacol advertía que la recuperación de las ventas estaba concentrada en el segmento No VIS, mientras que la vivienda de interés social seguía rezagada por la falta de una política nacional de subsidios.

En octubre de este año, cuando presentó "Casa Milagro", el Gobierno había planteado una política que también contemplaba la articulación del Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y los bancos para facilitar el acceso al crédito hipotecario. La propuesta incluía hogares de estratos 1, 2 y 3, sin vivienda propia y con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Sin embargo, el ministro no confirmó en esta nueva intervención si esos criterios se mantendrán ni si continuará la meta de alcanzar tasas de interés cercanas al 2 % real.

Por ahora, los subsidios se retomarán en 2027, aunque todavía no se ha abierto una convocatoria ni se ha detallado su alcance.

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Reconstrucción por otro carril

Mientras prepara la reactivación nacional, el Ministerio mantiene medidas específicas para atender a los damnificados del terremoto. Una de ellas es el convenio entre Fonvivienda y el Fondo Milagro, por COP 1,7 billones, para adquirir cerca de 4.977 viviendas ya construidas y destinarlas a las familias afectadas.

El ministro también reiteró una convocatoria para 20.000 mejoramientos de vivienda en las zonas de la emergencia, que sería parte de la fase 3, en un plazo de 2 a 3 años. Esto contará con subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y 18 salarios mínimos para mejoramientos. Para financiarlo, se usarán mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos y alianzas con empresas privadas.

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Por último, Beltrán aseguró que la cartera trabaja en un subsidio para reconstruir casas en el mismo terreno donde estaban ubicadas.

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