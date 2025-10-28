Bancolombia vuelve a caer: usuarios reportan fallas en la app y la web este martes

Ayer lunes, justamente, el banco comunicó que compensará a los usuarios afectados por las fallas recientes. Foto: Transmilenio

En la mañana de este martes 28 de noviembre, cientos de usuarios reportaron nuevas fallas en los servicios digitales de Bancolombia, una situación que se ha vuelto recurrente en las últimas semanas.

En redes sociales, especialmente en X, los clientes del banco compartieron capturas de pantalla con mensajes de error al intentar ingresar a la app o hacer transferencias. Otros, en cambio, optaron por el humor: “Bancolombia se cayó y me dio otra clase de ahorro por obligación”, escribió una usuaria.

Bancolombia se cayó y me dio otra clase de ahorro por obligación jajajaaj muchas gracias (por nada) — 𝐆𝐚𝐛𝐲 🇨🇴 (@oceangabyy) October 28, 2025

¿Qué dice Bancolombia?

Desde su cuenta oficial, el banco confirmó que presenta intermitencias en la aplicación Mi Bancolombia, y pidió a los usuarios acudir temporalmente a la Sucursal Virtual Personas, disponible en navegadores web.

“En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia. Lamentamos las molestias ocasionadas, por ahora te invitamos a usar la sucursal virtual personas, agradecemos tu comprensión”, publicó la entidad.

@DavidMedina99 ¡Hola! 👋 En estos momentos presentamos intermitencias en nuestra app Mi Bancolombia. Lamentamos las molestias ocasionadas, por ahora te invitamos a usar la sucursal virtual personas, agradecemos tu comprensión. Contigo, Juan Fer. — Bancolombia (@Bancolombia) October 28, 2025

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Mientras se restablece el servicio, Bancolombia recomienda:

Ingresar desde la Sucursal Virtual Personas (en computador o navegador móvil).

Evitar intentar múltiples accesos seguidos, para no saturar más la red.

No compartir datos personales ni contraseñas en enlaces o mensajes externos.

Segunda falla en cuatro días

Esta caída ocurre apenas cuatro días después del colapso masivo del 24 de octubre, que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas durante varias horas.

Tras ese episodio, Bancolombia anunció compensaciones harán automáticas durante esta semana. Los usuarios no tendrán que presentar reclamos. Los abonos aparecerán directamente en sus cuentas.

El banco devolverá:

Cuotas de manejo o tarifas de servicios que no pudieron usarse.

Comisiones pagadas por acudir a canales alternos (como retiros en cajeros de otros bancos) mientras las plataformas estaban caídas.

Intereses o recargos por pagos vencidos durante la falla.

“Sabemos que en cada pago, cada envío y cada movimiento, hay un esfuerzo, un sueño, una historia”, escribió el banco.

¿Por qué se caen las plataformas bancarias?

Aunque Bancolombia no ha explicado la causa de la nueva falla, los expertos suelen apuntar a que las intermitencias se deben, en la mayoría de los casos, a sobrecargas en los servidores o a actualizaciones del sistema que afectan la sincronización entre canales.

La semana pasada, por ejemplo, una caída global de Amazon Web Services (AWS) afectó el funcionamiento de varios servicios en Colombia, incluidas las apps de bancos y billeteras digitales como Nequi.

Más allá del malestar momentáneo, los repetidos apagones digitales erosionan la confianza en un sistema financiero que se promociona como moderno y confiable.

Cada caída empuja a muchos usuarios a volver al efectivo o a desconfiar de las plataformas, justo cuando el Estado y el sector privado buscan digitalizar los pagos y ampliar la cobertura bancaria.

@Bancolombia no puede ser!! Uds otra vez caidos, de verdad es imposible, que sigan en las mismas todo el tiempo — Chuli (@chulijul) October 28, 2025

