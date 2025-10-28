Transferencias por WhatsApp: Grupo Aval habilita envíos de dinero por la app

Imagen de referencia. Foto: tomada de redes

Mover dinero por WhatsApp ya no será una idea futurista ni un truco extranjero. Desde esta semana, los colombianos podrán hacerlo con “dale!”, la billetera digital del Grupo Aval, que se convierte en la primera entidad del país en habilitar transferencias instantáneas a través de la aplicación más usada en el país.

El sistema se apoya en el sistema Bre-B del Banco de la República, que impulsa los pagos inmediatos entre entidades financieras.

El servicio, que empezará con “dale!” y luego se extenderá a Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas, permitirá enviar dinero sin salir de WhatsApp, con la naturalidad de escribirle a un amigo.

El usuario solo necesita activar la función una vez desde la app móvil bancaria.

Registrar los contactos favoritos en la agenda de llaves de manera conversacional: escribir el nombre y monto en el chat oficial de WhatsApp del banco o de “dale!”.

No requiere descargar nuevas apps ni conectarse a plataformas externas.

“Todo ocurre dentro de la conversación, con la misma naturalidad de enviar un mensaje escrito o por mensaje de voz”, subrayó Grupo Aval.

Según DataReportal, en Colombia hay 36,8 millones de usuarios activos en redes sociales mayores de 16 años, y WhatsApp concentra al 91,9 % de ellos, consolidándose como la aplicación más usada del país.

En contraste, las cuentas de ahorro llegan al 82,4 % de la población adulta y las de bajo monto (como Nequi, Daviplata o Dale!) al 76,1 %, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. Sin embargo, los indicadores de uso efectivo son mucho más bajos: apenas 54,9 % y 64 %, respectivamente. convertirse en un punto de inflexión para la inclusión financiera.

Esta integración con WhatsApp amplía el acceso, simplifica el uso y elimina barreras clave: el miedo a la tecnología bancaria, la confianza de confianza en el sistema y los trámites para abrir cuentas.

Durante los últimos años, la banca tradicional perdió terreno frente a billeteras y fintechs más ágiles. Con esta jugada, el grupo busca recuperar centralidad en el sistema de pagos digitales.

El pago para consolidar Bre-B

El éxito de Bre-B, del Banrep, depende de que los bancos grandes lo adopten y de que los usuarios lo perciban como algo cotidiano. Así, la plataforma “Dale!”, de Grupo Aval, que usa este sistema, amplifica la inclusión financiera con pagos inmediatos en un canal común para los ciudadanos.

“Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas”, dijo María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval. ”Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades”.

