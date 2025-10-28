Amazon recortará 14.000 empleos: usará inteligencia artificial para reducir costes

Entre 2022 y 2023, los recortes de la empresa afectaron a 27.000 empleados para reducir costos tras auge de la pandemia. Foto: AFP - INA FASSBENDER

Amazon.com Inc. planea eliminar aproximadamente 14.000 puestos de trabajo corporativos solo unos meses después de que el director ejecutivo Andy Jassy advirtiera que la inteligencia artificial reducirá la plantilla de la empresa.

Esta reducción supone la segunda ronda de recortes de Amazon en otros tantos años. Jassy señaló en junio que la plantilla de la empresa probablemente se reduciría a medida que aumentara el uso de la inteligencia artificial para realizar tareas que normalmente realizan las personas. Esos comentarios provocaron el pánico entre los trabajadores, que rastrearon salas de chat anónimas en Internet en busca de información sobre posibles recortes de empleo.

En todos los sectores, los líderes empresariales están explorando cada vez más no solo nuevos servicios de IA, sino también formas en las que la tecnología puede sustituir las funciones humanas. Según personas familiarizadas con el asunto, los recortes en Amazon afectarán a puestos que van desde la logística y los pagos hasta los videojuegos y la unidad de computación en la nube.

“Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de este trabajo para hacernos aún más fuertes mediante una mayor reducción de la burocracia, la eliminación de capas y el traslado de recursos para garantizar que invertimos en nuestras mayores apuestas”, afirmó el martes Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas y tecnología de Amazon, en una entrada de blog.

La empresa aumentará la contratación en algunas áreas del negocio y la cifra de 14.000 correspondía a una reducción general de la plantilla, según Galetti. Reuters había informado anteriormente de que hasta 30.000 personas perderían sus puestos de trabajo.

Recortes de esa magnitud superarían las reducciones progresivas de finales de 2022 y principios de 2023, que finalmente afectaron a más de 27.000 empleados de la empresa, ya que Jassy buscaba reducir los costes tras el auge de la pandemia. Desde entonces, se han producido despidos más modestos de forma constante, dirigidos a equipos concretos.

El minorista en línea y proveedor de computación en la nube, que empleaba a 1,55 millones de personas en todo el mundo a 30 de junio, tiene previsto publicar sus resultados trimestrales el jueves. El mandato de Jassy se ha caracterizado por recortes de empleo y el cierre de varios proyectos.

El director ejecutivo ha insistido en que se debe automatizar una mayor parte del trabajo de la empresa y que esta sigue estando sobrecargada debido a la oleada de contrataciones de la era Covid, a pesar de los recortes de empleo realizados en los últimos tres años, según una persona familiarizada con el asunto.

Las señales de austeridad corporativa surgieron poco después de los comentarios de Jassy en junio. Amazon estableció objetivos de reducción de personal más agresivos durante el verano y no cubrió los puestos vacantes en sus operaciones de logística y publicidad corporativas, según personas familiarizadas con el asunto.

