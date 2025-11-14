Berkshire, empresa de Buffett, adquiere una participación de USD 4.900 millones en Alphabet

Resume e infórmame rápido

Berkshire Hathaway Inc., la empresa de Warren Buffett, adquirió 17,9 millones de acciones de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, durante el tercer trimestre, al tiempo que redujo aún más sus participaciones en Bank of America Corp. y Apple Inc.

La participación de Berkshire en Alphabet, que representa el 0,31 % de las acciones en circulación, según un documento presentado este viernes ante las autoridades reguladoras, tenía un valor aproximado de USD 4.900 millones al cierre del mercado.

Las acciones de Alphabet subieron un 1,7 % hasta los USD 281 en la negociación prolongada a las 5:05 p. m. en Nueva York.

Buffett, de 95 años, que tiene previsto dejar el cargo de consejero delegado a finales de año, ha estado buscando formas de invertir parte del efectivo acumulado por Berkshire, que ascendió a la cifra récord de USD 382.000 millones al final del trimestre.

El conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, llegó recientemente a un acuerdo para comprar el negocio petroquímico de Occidental Petroleum Corp. por USD 9.700 millones y adquirió una participación de UDS 1.600 millones en UnitedHealth Group Inc.

Berkshire también añadió 4,3 millones de acciones de la aseguradora Chubb Ltd., lo que elevó el valor de esa participación a USD 8.800 millones al final del trimestre.

Aun así, la empresa fue vendedora neta de acciones durante el periodo, deshaciéndose de USD 6.100 millones en acciones.

Berkshire recortó su participación en Apple en 15 %, lo que le dejó con una participación valorada en USD 60.700 millones de dólares a 30 de septiembre. El fabricante de iPhone con sede en Cupertino, California, sigue representando casi una cuarta parte de la cartera de acciones de Berkshire.

El conglomerado vendió 37,2 millones de acciones del Bank of America, lo que le dejó con una participación del 7,7 % en la empresa de Wall Street.

Berkshire también salió de su posición en la constructora estadounidense D.R. Horton Inc., mientras que siguió aumentando su participación en Lennar Corp.

