Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Berkshire, empresa de Buffett, adquiere una participación de USD 4.900 millones en Alphabet

Tras reducir a 15 % en Apple, Buffett apuesta ahora por Alphabet, matriz de Google, con nueva inyección de capital.

Agencia Bloomberg
15 de noviembre de 2025 - 01:38 a. m.
Berkshire, empresa de Buffett, adquiere una participación de USD 4.900 millones en Alphabet
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Berkshire Hathaway Inc., la empresa de Warren Buffett, adquirió 17,9 millones de acciones de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, durante el tercer trimestre, al tiempo que redujo aún más sus participaciones en Bank of America Corp. y Apple Inc.

La participación de Berkshire en Alphabet, que representa el 0,31 % de las acciones en circulación, según un documento presentado este viernes ante las autoridades reguladoras, tenía un valor aproximado de USD 4.900 millones al cierre del mercado.

Vínculos relacionados

Campesinos colombianos podrán vender productos a través de subasta internacional
Washington levanta aranceles al café: lo que significa realmente el anuncio para Colombia
La supervisión más alta cae sobre el Deportivo Pereira: Supersociedades pone lupa
La economía diaria: así le ha ido al comercio, los servicios y la manufactura

Las acciones de Alphabet subieron un 1,7 % hasta los USD 281 en la negociación prolongada a las 5:05 p. m. en Nueva York.

Buffett, de 95 años, que tiene previsto dejar el cargo de consejero delegado a finales de año, ha estado buscando formas de invertir parte del efectivo acumulado por Berkshire, que ascendió a la cifra récord de USD 382.000 millones al final del trimestre.

El conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, llegó recientemente a un acuerdo para comprar el negocio petroquímico de Occidental Petroleum Corp. por USD 9.700 millones y adquirió una participación de UDS 1.600 millones en UnitedHealth Group Inc.

Berkshire también añadió 4,3 millones de acciones de la aseguradora Chubb Ltd., lo que elevó el valor de esa participación a USD 8.800 millones al final del trimestre.

Aun así, la empresa fue vendedora neta de acciones durante el periodo, deshaciéndose de USD 6.100 millones en acciones.

Berkshire recortó su participación en Apple en 15 %, lo que le dejó con una participación valorada en USD 60.700 millones de dólares a 30 de septiembre. El fabricante de iPhone con sede en Cupertino, California, sigue representando casi una cuarta parte de la cartera de acciones de Berkshire.

El conglomerado vendió 37,2 millones de acciones del Bank of America, lo que le dejó con una participación del 7,7 % en la empresa de Wall Street.

Berkshire también salió de su posición en la constructora estadounidense D.R. Horton Inc., mientras que siguió aumentando su participación en Lennar Corp.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Inversión

Mercado bursátil

Warren Buffet

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.