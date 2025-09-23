Acciones estadounidenses caen debido a declaraciones de la Reserva Federal

Imagen de referencia. Foto: EFE - Vega Alonso

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un repunte récord en las acciones estadounidenses se estancó el martes debido a que las acciones tecnológicas sensibles a las tasas de interés extendieron una caída inicial después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no dio señales de que apoyaría un recorte en la reunión de octubre del banco central.

El índice S&P 500 bajó 0,5 % a las 14:01 en Nueva York, manteniéndose cerca de máximos históricos. El índice Nasdaq 100, con un fuerte componente tecnológico, bajó un 0,7 %, con la mayoría de los Siete Magníficos en números rojos.

La semana presenta pocos datos, y los operadores se preparan para el viernes, fecha de publicación del indicador de inflación preferido por la Fed: el índice PCE subyacente.

Le podría interesar: El consumo de los hogares creció en agosto: así gastan los colombianos su dinero

¿Qué dijo Powell?

En un discurso, el presidente de la Fed, Powell, dijo que las perspectivas para el mercado laboral y la inflación enfrentan riesgos, reiterando su opinión de que los responsables políticos probablemente tengan un camino difícil por delante mientras evalúan nuevos recortes de tasas.

Los comentarios de Powell fueron “consistentes con los posteriores a la reunión del FOMC, que destacó los riesgos de inflación a corto plazo y la debilidad del mercado laboral”, afirmó Mark Hackett de Nationwide. “Hubo poca reacción en los precios de los bonos y las acciones, ya que no se dieron a conocer nuevas noticias. Los mercados de valores presentan resultados mixtos, con cierta presión sobre las empresas tecnológicas, lo que podría indicar un agotamiento”.

El martes, otros oradores de los bancos centrales subrayaron las crecientes divisiones dentro de la Reserva Federal. La gobernadora Michelle Bowman afirmó que los responsables políticos corrían el riesgo de quedarse atrás y que debían actuar con decisión para reducir las tasas de interés a medida que se debilitaba el mercado laboral. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que prevé una mayor inflación y que el banco central debe mantenerse alerta ante las presiones sobre los precios.

Lea también: Aranceles están cambiando el consumo en Europa, según encuesta del BCE

¿Cuáles fueron los efectos?

El martes, los inversores obtuvieron ganancias en Nvidia Corp. El fabricante de chips ayudó a impulsar el S&P 500 a su 28.º cierre récord el lunes después de anunciar una asociación con OpenAI, que verá a la compañía invertir hasta 100 mil millones de dólares para respaldar la construcción de nuevos centros de datos y otra infraestructura de inteligencia artificial.

Si bien el repunte de ayer se produjo con un volumen sólido, Matt Maley de Miller Tabak dijo que la “amplitud no fue particularmente buena en absoluto”, siendo negativa para el S&P 500 y “apenas positiva” para el Nasdaq 100.

Dicho esto, no es un problema grave, afirmó Maley, añadiendo que las acciones tecnológicas tendrán que seguir teniendo un buen rendimiento para que el repunte imparable del mercado bursátil continúe. “Sin embargo, seguirá siendo importante que otros grupos contribuyan con el esfuerzo de cara al futuro. Por lo tanto, no es de extrañar que no veamos un gran seguimiento alcista esta mañana”.

Mientras tanto, un repunte sin precedentes del oro ha llevado al metal a un máximo histórico, mientras China busca consolidar su posición en el mercado mundial de lingotes. Bloomberg informó que el Banco Popular de China busca convertirse en custodio de las reservas de oro soberano extranjeras.

“Nos encontramos en medio de un repunte global, con fortaleza en las acciones de todo el espectro de riesgo, los bonos, el oro y las criptomonedas”, afirmó Hackett de Nationwide. “Los alcistas disfrutan de un impulso técnico, junto con datos económicos mejores de lo esperado, mientras esperamos los beneficios de la política fiscal y monetaria”.

Entre las acciones singulares, Kenvue Inc. se recuperó desde un mínimo histórico, ya que el llamado del presidente Donald Trump a las mujeres embarazadas para evitar el Tylenol generó fuertes críticas de los investigadores. Boeing Co. subió tras obtener un pedido de Uzbekistán Airways y el embajador de EE. UU. en China indicó que un importante pedido de la segunda economía más grande del mundo está a punto de concretarse.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.