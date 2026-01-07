Chevron en conversaciones con EE. UU. para ampliar la licencia petrolera de Venezuela

Imagen de referencia. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Funcionarios del Gobierno estadounidense están negociando con Chevron Corp. la posible ampliación de la licencia especial del productor de crudo para operar en Venezuela, ya que el presidente Donald Trump busca reclutar a empresas estadounidenses para reconstruir el decadente sector petrolero del país.

Las conversaciones se producen mientras Trump se prepara para reunirse con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el viernes, pocos días después de la captura por parte de Estados Unidos del hombre fuerte acusado Nicolás Maduro.

Chevron produce y exporta petróleo venezolano bajo una licencia especial que la exime de las sanciones estadounidenses. La empresa sigue «operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentos pertinentes», según ha declarado en un comunicado.

Las conversaciones han sido confirmadas por una persona familiarizada con el asunto. Reuters fue la primera en informar sobre las conversaciones.

Estados Unidos y el petróleo venezolano

El presidente Donald Trump dijo que Venezuela “solo comprará productos fabricados en Estados Unidos” con los ingresos obtenidos de un acuerdo por el que el país cederá hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal”.

“No estamos robando el petróleo de nadie”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el miércoles durante una entrevista con la CNBC. “Vamos a reanudar la venta de petróleo venezolano en los mercados mundiales de crudo, lo depositaremos en cuentas a nombre de Venezuela y devolveremos esos fondos a Venezuela en beneficio del pueblo venezolano”.

Los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano no se utilizarán inicialmente para pagar a Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips y otras empresas estadounidenses cuyos activos fueron nacionalizados por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, a mediados de la década de 2000, dijo Wright. Agregó que esas empresas deberán ser compensadas, pero calificó el asunto como “un problema a largo plazo”.

