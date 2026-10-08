Según Fedecafeteros ,el 60,2 % de las exportaciones de café se realizan a través de los terminales portuarios de Buenaventura, por lo que la actividad se vería directamente impactada. Esa es la razón del rechazo del gremio.

Al cobro por tonelada de carga en Buenaventura, que se establece en el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 , se le oponen tanto la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) como el Ministerio de Transporte.

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Cobro por tonelada de carga en Buenaventura: estas son las críticas a la iniciativa

Aún si la Federación considera importante fortalecer la infraestructura vial, considera que el costo adicional para las cadenas exportadoras podría terminar afectando la productividad cafetera.

“La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadores requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, sostiene la FNC.

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El Ministerio de Transporte, por su lado, también rechaza la medida porque asegura que encarecer la carga pondrá barreras para la inversión y el empleo, especialmente para el sector exportador.

MinTransporte no comparte nuevo cobro por tonelada de carga impuesto por Distrito de Buenaventura: encarece carga, operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44% del comercio exterior de 🇨🇴. B.tura necesita empleo, inversión y desarrollo, no más barreras. pic.twitter.com/7CACpKK9EI — MinTransporte (@MinTransporteCo) October 8, 2026

El Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 fue expedido por la Alcaldía de Buenaventura y establece un cobro de COP 4.235 por tonelada de carga transportada.

La razón de fondo es el impacto que están teniendo estos camiones en la ciudad, según la Alcaldía los camiones han utilizado las vías urbanas más de lo habitual, generando no sólo trancones, sino también contaminación.

Está dirigido a los vehículos de carga pesada que transportan mercancías desde o hacia los terminales portuarios de Buenaventura. Los sistemas de pesaje electrónico de las terminales será lo encargados de calcular las toneladas a cobrar a partir del decreto. Además, el precio público se le cobrará al propietario de la carga una vez ingrese y deje la terminal portuaria.

Habrá también, según el decreto, exenciones al pago. Si se trata de ayudas humanitarias o bienes esenciales en situaciones de calamidad pública, si la carga va dirigida hacia la Policía Nacional, Fuerzas Militares o Fiscalía General de la Nación o si se trata de una carga de transbordo en el puerto de Buenaventura.

Colfecar también cuestionó la medida y pidió conocer integralmente el estudio técnico de 2024 que sustenta la tarifa. El gremio plantea una pregunta sobre su diseño: por qué un cobro orientado a gestionar la congestión y el tránsito vehicular se calcula según las toneladas transportadas. La Alcaldía sostiene que la tarifa es proporcional al impacto vial y a la inversión necesaria para mitigarlo.

¿A dónde irá el recaudo del cobro por tonelada de carga en Buenaventura?

“Los recursos percibidos por concepto del precio público se incorporarán al presupuesto distrital y se destinarán exclusivamente a financiar proyectos de movilidad e infraestructura vial directamente relacionados con la gestión de la circulación vehicular y la mitigación de los impactos ambientales, de seguridad vial y de deterioro de la infraestructura ocasionados por el transporte de carga desde y hacia los terminales portuarios, identificados en el Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad y debidamente incluidos en el Plan de Desarrollo”, estipula el artículo 7 del decreto.

Lea más: Buenaventura cobrará COP 4.235 por tonelada a la carga que entra y sale del puerto

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