Mover carga desde o hacia las terminales portuarias de Buenaventura tendrá un costo adicional con el nuevo precio público creado por la Alcaldía. La tarifa quedó fijada en COP 4.235 por cada tonelada transportada, de manera que una operación de 30 toneladas representaría COP 127.050 adicionales. Defencarga calcula que, con los cerca de 1,6 millones de toneladas que mensualmente ingresan y salen del distrito, el cobro podría representar unos COP 6.776 millones al mes, equivalentes a cerca de COP 81.300 millones al año.

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Buenaventura cobrará COP 4.235 por tonelada a la carga que entra y sale del puerto

El cobro fue establecido mediante el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 y está dirigido a los vehículos de carga pesada que transporten mercancías desde o hacia los terminales portuarios de Buenaventura. La norma establece que la tarifa se calculará sobre las toneladas efectivamente transportadas, según los registros de los sistemas de pesaje electrónico de las terminales o los mecanismos que determine la Administración Distrital.

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Aunque el transporte es el hecho que da origen al cobro, el decreto establece que el precio público será cobrado al propietario de la carga cuando esta ingrese o sea retirada físicamente del terminal. Las sociedades portuarias podrán recaudarlo junto con la facturación de sus servicios y deberán transferir posteriormente los recursos a una cuenta exclusiva administrada mediante una fiducia.

La Alcaldía justifica la medida por el impacto que genera el tránsito de vehículos pesados sobre la ciudad. El decreto señala que los tractocamiones utilizan vías del perímetro urbano como zonas informales de parqueo y espera logística, lo que, según la administración, genera congestión, deterioro de la malla vial, problemas de seguridad y contaminación.

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“Esta ocupación no regulada del espacio público destruye aceleradamente la estructura física de la malla vial urbana, genera cuellos de botella que bloquean la libre circulación de los bonaverenses”, sostiene el decreto.

El Distrito también proyecta un aumento considerable del movimiento de carga. Según el decreto, en los próximos 30 años podrían llegar a circular cerca de 10.000 vehículos de carga diarios desde y hacia los terminales portuarios. La administración sostiene que necesita una fuente de ingresos propia para financiar la infraestructura que requerirá ese crecimiento.

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¿En qué se gastará la plata?

Los recursos tendrán destinación específica. La norma ordena que se utilicen exclusivamente para proyectos de movilidad e infraestructura vial relacionados con la circulación de carga, incluidos la construcción de nuevas vías, el mantenimiento de las obras y la reparación y mejoramiento de la malla vial urbana deteriorada por el tráfico pesado.

El Distrito asegura que la tarifa fue definida con base en un Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad elaborado en 2024 por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Ese estudio, según el decreto, tuvo en cuenta la demanda vial, la congestión, las características de los vehículos y las condiciones de las zonas donde se aplicará el cobro.

La norma dice que las tarifas fueron determinadas “de manera proporcional al impacto vial y a la inversión en infraestructura necesaria para mitigarlo”.

Ese punto es precisamente uno de los que cuestionan los transportadores.

Colfecar rechazó la medida y pidió conocer integralmente el estudio de 2024. El gremio cuestionó que un cobro cuyo propósito declarado es gestionar la congestión y la circulación vehicular se determine directamente por las toneladas transportadas. También señaló que los transportadores ya enfrentan mayores costos de operación, restricciones a la movilidad, congestión e ineficiencias en la operación portuaria.

Defencarga también pidió suspender la medida y abrir una mesa de concertación. El gremio sostiene que el nuevo costo afectará a las empresas de transporte y a los generadores de carga y terminará trasladándose a la cadena de abastecimiento.

“Esta carga financiera adicional no solo afecta a las empresas de transporte y generadores de carga, sino que tendrá repercusiones en la cadena de abastecimiento”, señaló Defencarga.

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Exenciones y cómo funcionará

El decreto contempla algunas excepciones. No pagarán el precio público las cargas destinadas a la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía; las ayudas humanitarias y bienes esenciales durante situaciones de calamidad; ni las operaciones de transbordo o transferencia marítima que permanezcan dentro del mismo terminal y no impliquen circulación efectiva por las vías incluidas en la medida.

La tarifa, además, no quedará congelada en COP 4.235. El decreto ordena actualizarla automáticamente cada primero de enero según la variación anual del IPC certificado por el DANE.

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Hay un último detalle relevante para saber cuándo y cómo comenzará a cobrarse. El decreto establece el precio y sus reglas generales, pero su artículo 9 ordena expedir una reglamentación posterior para definir el mecanismo fiduciario, los convenios de recaudo con las sociedades portuarias, las dependencias responsables del control y el procedimiento para incorporar y ejecutar los recursos en los proyectos de infraestructura.

La discusión, por ahora, está planteada entre una Alcaldía que busca hacer que el tráfico de carga contribuya a pagar parte del desgaste que produce sobre la ciudad y unos gremios que consideran que el nuevo costo puede restarle competitividad a la operación portuaria.

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