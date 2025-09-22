Tiendas Ara estrenó aplicación móvil: ¿qué funciones trae?

La app de Tiendas Ara ofrece la opción de marcar tiendas favoritas y revisar productos disponibles antes de ir a comprar. Imagen de referencia. Foto: Pexels

Cada vez más colombianos planean sus compras desde el celular, no solo para pagar, sino también para buscar dónde ahorrar. En esa línea, Tiendas Ara estrenó una aplicación móvil gratuita que ya se puede descargar en Android y iOS.

La herramienta permite a los usuarios consultar promociones vigentes, ubicar la tienda más cercana y acceder a descuentos diarios que se redimen directamente en caja al registrar la cédula.

¿Qué funciones trae la aplicación?

La app de Tiendas Ara combina varias herramientas pensadas para el día a día de los consumidores. Además de permitir consultar las promociones vigentes y localizar el punto de venta más cercano, ofrece la opción de marcar tiendas favoritas y revisar productos disponibles antes de ir a comprar.

Una de sus novedades es el “shaker”, una función interactiva que consiste en agitar el celular para descubrir un descuento diario de hasta el 40 %. Estos beneficios aplican tanto para marcas propias como tradicionales y se redimen en tienda, registrándose previamente en la plataforma e informando la cédula en caja.

La idea, según la compañía, es facilitar la planeación de las compras y contribuir al ahorro de los hogares en un contexto donde la búsqueda de precios bajos se ha convertido en hábito para millones de colombianos. A la fecha, Ara cuenta con más de 1.500 puntos de venta en 350 municipios.

