No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Tiendas Ara estrenó aplicación móvil: ¿qué funciones trae?

La cadena de supermercados estrenó una app gratuita que permite ubicar tiendas, consultar promociones y acceder a descuentos diarios de hasta el 40 %, entre otras funciones.

Redacción Economía
22 de septiembre de 2025 - 11:56 p. m.
La app de Tiendas Ara ofrece la opción de marcar tiendas favoritas y revisar productos disponibles antes de ir a comprar. Imagen de referencia.
La app de Tiendas Ara ofrece la opción de marcar tiendas favoritas y revisar productos disponibles antes de ir a comprar. Imagen de referencia.
Foto: Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cada vez más colombianos planean sus compras desde el celular, no solo para pagar, sino también para buscar dónde ahorrar. En esa línea, Tiendas Ara estrenó una aplicación móvil gratuita que ya se puede descargar en Android y iOS.

La herramienta permite a los usuarios consultar promociones vigentes, ubicar la tienda más cercana y acceder a descuentos diarios que se redimen directamente en caja al registrar la cédula.

Vínculos relacionados

Declaración de renta: los errores que más alertan a la DIAN en 2025
Agosto dejó más alimentos en mercados mayoristas: ¿qué significa para los precios?
Caminos Comunitarios: la vía prometida que se empantanó entre contratos y recortes

Puede interesarle: El “doble filo” de las tiendas de bajo costo: empleo formal y presión a tenderos

¿Qué funciones trae la aplicación?

La app de Tiendas Ara combina varias herramientas pensadas para el día a día de los consumidores. Además de permitir consultar las promociones vigentes y localizar el punto de venta más cercano, ofrece la opción de marcar tiendas favoritas y revisar productos disponibles antes de ir a comprar.

Una de sus novedades es el “shaker”, una función interactiva que consiste en agitar el celular para descubrir un descuento diario de hasta el 40 %. Estos beneficios aplican tanto para marcas propias como tradicionales y se redimen en tienda, registrándose previamente en la plataforma e informando la cédula en caja.

La idea, según la compañía, es facilitar la planeación de las compras y contribuir al ahorro de los hogares en un contexto donde la búsqueda de precios bajos se ha convertido en hábito para millones de colombianos. A la fecha, Ara cuenta con más de 1.500 puntos de venta en 350 municipios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

ara

Apps

tiendas ara

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar