Denuncian a Ecopetrol por supuesto incumplimiento sindical: ¿qué dice la empresa?

La Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) sostiene que radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por la presunta comisión del delito de violación de los derechos de reunión y asociación por parte de Ecopetrol y su filial Cenit, compañía dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos.

Aunque las compañías afirman que todavía no han sido notificadas de la denuncia ni el inicio del proceso.

Se espera que la Fiscalía determine si la empresa retiró el pliego de peticiones aprobado por la Asamblea de la Subdirectiva en el año 2023, respecto a la Convención Colectiva USO–Ecopetrol 2018–2022.

Los denunciantes reportan algunas represalias contra dirigentes sindicales y presiones a trabajadores para que firmaran contratos individuales que implican renunciar a derechos convencionales adquiridos en el pliego mencionado.

En la documentación entregada al ente acusador, el presidente de la SUO, William Silgado, también denuncia jornadas laborales ilegales y “proyectos de reducción de personal que ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental”.

¿Qué responde Ecopetrol?

Por su parte, la petrolera estatal dijo que no “han sido notificados de la actuación legal, no conocen el alcance de la denuncia, y están dispuestos a atender los requerimientos”.

Y añaden que las compañías son respetuosas de la Constitución Política de Colombia, la normatividad legal vigente, los derechos de asociación y libertad sindical.

En su defensa, Ecopetrol sostiene que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Cenit y la USO en el 2019 se encuentra vigente, con ocasión a la prórroga que operó el pasado 31 de agosto, por 6 meses más, conforme las disposiciones legales.

Cenit reitera la disposición de atender el proceso de negociación, “una vez la organización sindical presente un nuevo pliego de peticiones, conforme la normatividad aplicable”.

En relación con la reducción de la jornada laboral y el Proyecto de Operación Sostenible (OPES), Cenit precisa varios puntos:

No se han presentado despidos masivos.

La definición de los nuevos turnos de trabajo para la nueva jornada de 42 horas semanales se realizó de manera democrática mediante votación, con una participación del 70 % del equipo de la operación.

Este nuevo esquema de turnos cumple con toda la normatividad laboral en materia de jornada máxima legal y descansos obligatorios.

La nueva jornada con el esquema de turno definido implica un aumento en la proporción de tiempo de descanso, en relación con el tiempo laborado.

La nueva jornada implementada desde el 15 de julio del año en curso, cumple con el marco legal de seguridad y salud en el trabajo.

“No puede pretenderse hacer ver como una conducta delictuosa, el ejercicio legítimo de empresas para definir la jornada y horarios de trabajo al interior de cada una de sus áreas, de acuerdo con lo consagrado tanto en la legislación laboral como en los Reglamentos Internos de Trabajo de las empresas y ampliamente aceptado por la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo”, finaliza el comunicado de las compañías.

