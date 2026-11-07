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Director financiero de Binance dejó la empresa tras el robo de 6.300 millones de dólares

La salida del ejecutivo coincide con las secuelas del más grande robo en criptomonedas del mundo, que sacudió al mercado digital.

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Agencia Bloomberg
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Kaiser Ng, director financiero de Binance Holdings Ltd., la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, dejará su cargo, según anunció la compañía pocos días después de que unos hackers robaran más de 6.000 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma.

"Kaiser Ng ha decidido emprender un nuevo proyecto tras más de cinco años en Binance, con un plan de transición implementado durante los últimos seis meses", declaró Yi He, codirectora ejecutiva de Binance, en un comunicado. "Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa". Justin Yek asumirá el cargo de director financiero de la empresa, añadió.

La semana pasada, unos hackers robaron 6300 millones de dólares de Binance en el mayor atraco de la historia de las criptomonedas. Esto ocurre justo cuando el sector se está consolidando en el mercado general, en un momento en que el auge de la inteligencia artificial plantea desafíos cada vez mayores en materia de ciberseguridad.

Le puede interesar: Binance bajo la lupa: qué revela el ataque sobre la seguridad del ecosistema cripto.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas Bitget, Bybit y otras también han sufrido importantes ciberataques.

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Hasta ahora, el mayor hackeo de criptomonedas conocido públicamente había ocurrido en la plataforma Bybit en febrero de 2025, cuando los atacantes se llevaron casi USD 1.500 millones en tokens.

El FBI declaró el 31 de octubre que Corea del Norte fue la responsable del ataque a Binance. Posteriormente, la plataforma de intercambio afirmó haber cubierto aproximadamente el 90 % de los 6.300 millones de dólares, cumpliendo así su promesa de reembolsar íntegramente a sus clientes.

Según su perfil de LinkedIn, Ng se unió a la empresa en enero de 2022. Antes de Binance, trabajó en Kraken, otra plataforma de intercambio de criptomonedas, durante aproximadamente cinco años.

Yek trabajó recientemente como vicepresidente de finanzas en la plataforma de pagos Airwallex.

"Me entusiasma asumir el cargo de director financiero en Binance", declaró Yek en el comunicado. "Espero liderar nuestro departamento de finanzas mientras continuamos creciendo de manera responsable y cumpliendo nuestra misión a nivel global".

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Por Agencia Bloomberg

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