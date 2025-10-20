Ecopetrol evalúa su permanencia en el Catatumbo y se retira temporalmente de Tibú

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ecopetrol ha tenido múltiples dificultades en la zona norte del campo Tibú, especialmente debido a hechos delictivos protagonizados por bandas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores de la compañía.

Esa es la razón por la que suspendieron las operaciones en la zona norte del Campo Tibú y evalúa su permanencia en la región del Catatumbo.

En lo corrido del 2025, la empresa ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras KM-16 del municipio de Tibú en Norte de Santander, en donde fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo.

Además, se han presentado pérdidas de más de 39 mil barriles de crudo por apoderamiento. Y se han retirado más de 152 válvulas ilícitas que afectan al medio ambiente.

“Con la suspensión de las operaciones en la zona norte del campo, se genera un impacto en la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios con empresarios de la localidad”, expresó Ecopetrol.

Estos hechos violentos y la constante presencia de los Grupos Armados Organizados en los campos Tibú y Sardinata, ponen en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo por día. Aunque ya la operación en la Estación Norte se ha visto restringida, presentado una afectación en la producción en más de 300 barriles por día.

El campo también se destaca por generar 900 mil pies cúbicos diarios de gas que producen estos activos. Este energético abastece la totalidad del servicio público domiciliario del municipio de Tibú y el 25 % del gas que se consume en la ciudad de Cúcuta.

“Ecopetrol hace nuevamente un llamado a las autoridades locales y nacionales para que garanticen la seguridad de la región y se den las condiciones necesarias, para que pueda continuar generando oportunidades de progreso y desarrollo para el Catatumbo”, finalizó la empresa.

