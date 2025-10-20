La actividad económica creció en agosto, aunque a un menor ritmo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Leontura

La economía colombiana creció en agosto, aunque a un menor ritmo del registrado hace unos meses, eso es lo que revelan los datos del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) que publicó el Departamento Nacional de Estadística (DANE).

El índice, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 125,18, lo que representó un decrecimiento de 2,10 %, respecto al mes de julio de 2025 (127,86).

El ISE en su serie original, se ubicó en 126,47, lo que representó un crecimiento de 1,98 % respecto al mes de agosto de 2024. Aunque el desempeño bajó para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, pues se ubicó en 125,18, lo que representó un crecimiento de 1,84 %.

Esta información es relevante porque permite evidenciar la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo y es, a su vez, una aproximación al rumbo que podría ir tomando el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Así va cada sector de la economía

🚜 Actividades primarias

Estas agrupan las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras.

Para el mes de agosto de 2025 el índice se ubicó en 109,94, lo que representó un decrecimiento de 2,04 % respecto al mes de agosto de 2024 (112,23).

La caída también se dio en el último mes, al ubicarse en 103,33, lo que representó una caída de 2,55 %, respecto al mes de julio de 2025 (106,04).

🏭 Actividades secundarias

El índice de las actividades secundarias agrupa a las de las industrias manufactureras y construcción.

El dato fue de 101,12, lo que representó un decrecimiento de 0,57 % respecto al mes de agosto de 2024 (101,70).

Mientras que la caída fue mayor en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 96,82, para un decrecimiento de 3,85 %, respecto al mes de julio de 2025 (100,70).

🚍 Actividades terciarias

Las actividades terciarias fueron las únicas que crecieron en el periodo, al ubicarse en 137,42, lo que representó una subida de 3,31 % respecto al mismo mes del año anterior (133,02).

Sin embargo, la cifra cae en un 1,02 %, respecto al mes de julio de 2025 (140,97) al presentar 139,53 en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Los anteriores resultados comprenden todo aquello que es prestación de servicios, desde aquellos que son básicos (agua, luz, y gas), pasando por el transporte, la educación, salud, comunicaciones y demás.

