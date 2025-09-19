Colpensiones entrega bonos de más de $2 millones: así puede acceder a ellos

Imagen de referencia Foto: Tomado de Colpensiones

Colpensiones cumple 10 años de la entrada en operación del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). La celebración de este aniversario trae beneficios para los ahorradores de la entidad.

Se trata del sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, avalado por Coljuegos, que busca premiar el esfuerzo de ahorro de las personas vinculadas con un bono de consumo para ser redimido en los grandes supermercados aliados en el país.

Los BEPS son un programa de ahorro de Colpensiones que busca proteger económicamente la vejez de las y los colombianos con ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión. El dinero acumulado les ayuda a tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez.

Para la vigencia de 2025, por cada $100.000 ahorrados, las personas vinculadas tendrán una oportunidad de ganar.

¿Cómo se realizan los sorteos?

Ya se dio el primer sorteo este 18 de septiembre de 2025. En él participaron las personas con ahorros hechos del 1 de enero al 31 de agosto. Se entregaron 208 bonos.

Las siguientes rifas son:

Segundo sorteo: es el 20 de noviembre de 2025. Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de octubre y se entregan 312 bonos.

Tercer sorteo: es el 22 de enero de 2026. Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de diciembre y se entregan 520 bonos.

En total serán 1.040 bonos de $2.350.000 cada uno.

Más oportunidades de ganar

Las personas que ahorran $400.000 tendrán una oportunidad adicional de ganar. El monto máximo establecido para este año es de $2.200.000 y quien lo haga tendrá 38 oportunidades de ganar, además esto permite acceder a un seguro de vida gratis.

En el futuro puede que el ahorro realizado le ayude a completar las semanas requeridas. Así podrá tener una pensión de vejez a través del Sistema de Equivalencias o una Anualidad Vitalicia que se entrega cada dos meses.

“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro gratuitas entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró la vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano, Paola Palmariny.

Para acceder a este seguro, las personas ahorradoras deben realizar por lo menos seis aportes de cualquier valor por encima de $20.000 o realizar aportes de al menos $300.000.

