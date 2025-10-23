Ecopetrol recibe autorización para sacar un crédito con Davivienda: ¿de cuánto es?

Logo de Ecopetrol. Foto: Archivo Particular

La petrolera estatal informó que el Ministerio de Hacienda autorizó a la compañía a contratar un empréstito interno con el Banco Davivienda, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa.

El plazo del crédito será de cinco años contados a partir de la fecha en que ocurra el primer desembolso, con a una tasa de interés variable indexada a la tasa IBR en los términos previamente acordados con el prestamista y un periodo de disponibilidad de hasta un año a partir de la firma del contrato.

El monto del préstamo y su destinación

Los recursos de esta operación serán hasta por setecientos COP 700.000 millones, que deberán ser destinados a gastos diferentes de inversión, de acuerdo con la Resolución 2691 de 2025.

Ecopetrol asegura que cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas requeridas para la aprobación del préstamo.

El Minhacienda revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, entre otros.

La compañía explicó que, de llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato.

De la misma manera, los detalles del acuerdo facultan a Ecopetrol para tomar medidas contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta.

“Las condiciones obtenidas ratifican el respaldo y confianza del sector financiero local en la estrategia del Grupo Ecopetrol, en medio de un contexto de mercado retador donde la compañía continúa logrando condiciones de financiamiento favorables”, aseguró la petrolera.

Ecopetrol también destacó que el préstamo proporciona una fuente segura y flexible de liquidez, que contribuye a la estabilidad financiera de la Compañía y fortalece su posición de caja.

