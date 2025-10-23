Gobierno destinará COP 50.000 millones para subsidios de vivienda

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Durante el Congreso Nacional de Asocajas, la superintendente del Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena Martínez, confirmó a El Espectador que el Gobierno destinará más de COP 50.000 millones para fortalecer los subsidios de vivienda en Colombia.

La medida, dijo, busca “hacer realidad la vivienda digna” para miles de familias que llevan años esperando una respuesta.

El anuncio llega en un momento de presión económica y social: mientras la inflación (5,1 %) y las tasas de interés (9,25 %) aún no se estabilizan del todo, los hogares de ingresos medios y bajos enfrentan el dilema de seguir arrendando o lanzarse a un crédito cada vez más costoso. En ese contexto, los subsidios vuelven a ser una de las pocas puertas de acceso a la vivienda formal.

Una bolsa acumulada por más de una década

La superintendente explicó a este diario que los recursos provienen de remanentes acumulados desde 2010, dinero que, por diversas razones administrativas, no se había redistribuido.

41.000 millones de pesos serán para el componente rural, es decir, familias en zonas apartadas o rurales que buscan construir o mejorar su vivienda.

8.000 millones de pesos irán al componente urbano, enfocado en hogares en ciudades intermedias y capitales.

En total, 49.000 millones de pesos redirigidos a través de las cajas de compensación familiar, una estructura que la funcionaria calificó como “el brazo articulador entre el Gobierno y las familias colombianas”.

“Nos encontramos en los vistos buenos del acto administrativo. Una vez quede en firme el acto administrativo, las cajas solamente tendrán 30 días para poder hacer esta redistribución de recursos”, detalló Cadena.

Eso significa que, si el decreto se firma antes de que termine 2025, las familias podrían empezar a recibir los subsidios a comienzos de 2026.

Cómo acceder a los recursos

El proceso, aunque suene burocrático, sigue una lógica sencilla detallada por la superintendente:

Cada trabajador debe acudir a la caja de compensación donde está afiliado.

Allí podrá postularse, según el departamento y las fechas de convocatoria.

Los requisitos son los establecidos por ley: ingresos dentro del rango permitido, no tener vivienda propia y demostrar capacidad de pago o crédito aprobado.

Cadena recordó que las cajas son las encargadas de verificar los requisitos y asignar los subsidios “de acuerdo con criterios de ley y cronogramas departamentales”.

El mensaje del Gobierno llega en un contexto donde el sector vivienda atraviesa un freno visible: los subsidios del programa Mi Casa Ya estuvieron suspendidos durante buena parte de 2024 y 2025, lo que redujo el acceso a vivienda social y afectó la confianza en el mercado.

La Superintendencia confirmó que el acto administrativo está en trámite de firmas y que, una vez publicado, las cajas tendrán solo un mes para organizar las convocatorias y entregar los subsidios.

El cronograma, en teoría, apunta a que las primeras asignaciones podrían verse en el primer trimestre de 2026.

