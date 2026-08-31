Ecopetrol suma nuevos cambios en su alta gerencia antes de renovar la junta directiva

Oficinas de Ecopetrol. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Santiago Mesa

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Ecopetrol cerró agosto con dos nuevos cambios en su alta gerencia, apenas días después de reemplazar a cinco directivos y a dos semanas de que sus accionistas se reúnan para elegir una nueva junta directiva.

La petrolera informó este lunes que Sergio Andrés Moreno Acevedo dejará la Vicepresidencia Corporativa de Ciencia, Tecnología e Innovación, cargo que ocupó hasta el 31 de agosto. Desde este lunes, la vicepresidencia quedará encargada a Diana Marcela Acero Rojas, quien se desempeñaba como gerente de Innovación y Portafolio CT+i.

La junta directiva también formalizó el encargo de Henryk Manuel Porras Villamil como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición. Porras, que venía trabajando como líder de proyectos de la Gerencia de Proyectos de Energías para la Transición, reemplazará en el encargo a Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas.

Gómez había asumido temporalmente esa vicepresidencia hasta el 30 de agosto. Según Ecopetrol, ahora disfrutará de un periodo de descanso legal y posteriormente asumirá nuevos desafíos profesionales.

Los cambios se producen en medio de una reorganización más amplia en la alta dirección de la compañía.

Hace apenas unos días, Ecopetrol anunció que cinco vicepresidentes y directivos dejarían sus cargos entre el 30 y el 31 de agosto. Las áreas involucradas incluyen Transformación Territorial y HSE, Administración y Servicios, Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, Estrategia y Nuevos Negocios y Refinación y Procesos Industriales.

En todos esos casos, la empresa optó inicialmente por encargar a funcionarios que ya trabajaban dentro de las respectivas áreas.

Contexto: Ecopetrol cambia a cinco altos directivos: estos son los nuevos encargados

La fórmula se repite en los dos cambios anunciados este 31 de agosto: tanto Acero como Porras llegan desde cargos internos relacionados con las vicepresidencias que ahora asumirán de manera encargada.

Ecopetrol señaló que informará posteriormente las designaciones de los cargos en propiedad, según corresponda.

Cambios en la gerencia antes de renovar la Junta

La sucesión de movimientos ocurre mientras Ecopetrol se prepara para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el próximo 15 de septiembre, en la que se elegirá integralmente a los nueve miembros de la junta directiva para lo que resta del período institucional 2025-2029.

La reunión fue convocada, entre otros puntos, para reformar el artículo de los estatutos relacionado con la integración, renovación y elección de la Junta y para armonizar la política de sucesión de sus integrantes.

El Gobierno ya presentó una plancha con seis nuevos candidatos y tres miembros que continuarían en el órgano directivo.

Entre quienes permanecerían están César Eduardo Loza Arenas, representante de los trabajadores; Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores de hidrocarburos, y Luis Felipe Henao Cardona, postulado por los accionistas minoritarios con mayor participación.

La plancha propuesta también incluye a Carlos Augusto Suárez, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Contexto: Ecopetrol convoca a asamblea extraordinaria en septiembre: ¿cuál es el motivo?

La secuencia deja a Ecopetrol en un periodo de transición simultánea en dos niveles de su estructura corporativa.

Por un lado, varias de las áreas encargadas de ejecutar las decisiones de la compañía comenzaron septiembre con nuevos responsables, la mayoría en condición de encargo. Por otro, la Asamblea de Accionistas definirá el 15 de septiembre quiénes integrarán la Junta que tendrá la responsabilidad de orientar y supervisar esa gestión durante el resto del período institucional.

El último movimiento tiene además un peso particular dentro de la estrategia de la empresa: uno de los cambios recae sobre la Vicepresidencia Ejecutiva de Energías para la Transición, una de las áreas vinculadas al giro de Ecopetrol hacia nuevos negocios energéticos.

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Por ahora, ninguno de los nuevos encargos corresponde a una designación en propiedad. Ecopetrol deberá informar más adelante quiénes ocuparán definitivamente los cargos.

Así, en menos de dos semanas, la compañía habrá cambiado buena parte de las piezas que administran su operación y, previsiblemente, también la totalidad del tablero que debe supervisarlas.

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