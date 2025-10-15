Logo El Espectador
Ecopetrol tiene nueva presidenta de su junta, tras renuncia de Mónica de Greiff

La empresa ya hizo efectiva la salida de De Greiff como miembro independiente de la junta directiva. Estos son los detalles.

Redacción Economía
16 de octubre de 2025 - 12:44 a. m.
Asamblea general de Ecopetrol 2024. Imagen de referencia.
Asamblea general de Ecopetrol 2024. Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A partir de este miércoles 15 de octubre se hizo efectiva la renuncia de la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol y miembro independiente, Mónica de Greiff.

Así lo informó la empresa y dijo que le avisará de la renuncia al accionista mayoritario e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo. Cuando se conozca el relevo, será evaluado de acuerdo con las normas de información relevante aplicables a la petrolera.

Además, Ecopetrol dio a conocer quién será la persona encargada de asumir el rol de presidir la junta directiva de la compañía. Se trata de un puesto que debe asumir la vicepresidenta de dicho órgano social, que es Ángela María Robledo Gómez.

Así lo prevé el “reglamento de la junta directiva vigente”. Ecopetrol agradeció a la doctora De Greiff Lindo por su liderazgo, gestión y contribución a la consolidación estratégica de la empresa y su grupo, durante los tres años en los que participó como miembro.

Al respecto también se pronunció el presidente de la compañía, Ricardo Roa, quien expresó su gratitud por la labor que realizó la funcionaria en la empresa. “Su renuncia es una decisión personal tomada hace meses. No tengo más información al respecto”, resaltó.

¿Quién es Mónica de Greiff?

Mónica de Greiff hacía parte de la junta desde octubre de 2022. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, cuando pasó a ser independiente. También presidió la Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo de Energía de Bogotá.

La directiva es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo.

Entre sus cargos anteriores figuran ministra y viceministra de Justicia, secretaria general del Ministerio de Minas y Energía, embajadora en Kenia, representante ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, y consejera presidencial para asuntos internacionales.

